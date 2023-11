Bernardo Arévalo denuncia 'asalto a la democracia' tras pedido de quitarle inmunidad

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este jueves un "asalto contra la democracia" en el país, tras el anuncio de la Fiscalía de que pedirá a la Corte Suprema despojarle la inmunidad a menos de dos meses del día que debe asumir el poder.



"Las medidas espurias del Ministerio Público evidencian que el asalto contra la democracia y el Estado de Derecho continúa", dijo Arévalo ante la decisión de la Fiscalía de llevarlo a juicio por la ocupación de una universidad en 2022, un caso "fabricado", según él.

"Lo que estamos viendo es que la capacidad de ellos para fabricar casos no tiene límite", indicó el presidente electo rodeado de seguidores, al hablar ante la prensa afuera de la sede de los tribunales, en la capital guatemalteca.



"No nos cabe duda de que seguramente en el futuro van a seguir fabricando más cosas", añadió el sociólogo y diputado de 65 años.



El fiscal Saúl Sánchez dijo en rueda de prensa que "el Ministerio Público presentará los antejuicios contra" Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, para privarlos de la inmunidad que les otorga su condición de electos y llevarlos a juicio.



El anuncio provocó críticas de Estados Unidos, la ONU y la OEA.

#ArevaloPresidente ✊🏽 "No existe inpedimento que la doctora Herrera y yo asumamos el 14 de enero, lo que existe son los intentos desesperados de este grupo que esta haciendo uso de herramientas ilegales para vulnerar ese derecho," señala Bernardo Arévalo.🎥 @_Rahina_ pic.twitter.com/3ndC5Z2rYt — Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) November 16, 2023

"Ya no hay duda, en Guatemala están fraguando una regresión autoritaria", afirmó Arévalo, quien habló al lado de la vicepresidenta electa, Karin Herrera, quien también enfrenta el pedido de perder la inmunidad por el caso de la ocupación de la universidad.



"Hoy alertamos a la comunidad internacional comprometida con la libertad a no quitar la vista de este proceso autoritario", añadió el presidente electo.



La decisión de quitarles o no está ahora en manos de la Corte Suprema, cuyos nuevos magistrados fueron sorpresivamente elegidos el miércoles por el Congreso, dominado por el oficialismo, en un proceso pendiente desde 2019.

AFP