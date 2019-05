Guaidó pide cooperación militar y convoca a marchas para el sábado

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, señaló este jueves al régimen de Nicolás Maduro de ejecutar "un desmontaje del Parlamento nacional", tras la captura de uno de los diez diputados acusados de idear un levantamiento militar.



"Si podemos hablar de un golpe de Estado en Venezuela, aquí está: el desmontaje del Parlamento nacional", afirmó Guaidó, quien también acusó a Maduro de emplear "terrorismo de Estado" para hacer creer que controla el país.

Ante lo sucedido, Guaidó convocó a una marcha nacional para el próximo sábado, con el objetivo de rechazar las medidas judiciales contra los congresistas, dos de los cuales están hospedados en las residencias de los embajadores de Italia y Argentina.



"No nos vamos a detener, vamos a seguir en las calles. Este es un proceso que termina con la libertad de Venezuela", manifestó.



Además, dijo que su país ya pasó la "línea roja" para requerir cooperación militar extranjera, aunque destacó que el mecanismo depende de los países que decidan prestar ayuda en esta materia.



"Sobre la posibilidad o no de cooperación militar en suelo venezolano (...) y si va a ser requerida o no, algunos dirían, o yo diría, que la línea roja la pasamos hace tiempo", indicó y añadió que "la emergencia" del país "es obvia".

"Fíjense la palabra que utilicé, cooperación militar en suelo venezolano, no hay posibilidad de intervención ¿por qué? Porque la intervención ya existe, militares cubanos ejerciendo de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela, militares rusos", aseguró.



Según Guaidó la línea roja la "pasamos hace mucho tiempo, (...) la pasamos cuando hay 7 millones de venezolanos en emergencia compleja", en referencia a las personas que, de acuerdo con la ONU, necesitan asistencia humanitaria.

También reiteró que todas las opciones y métodos para conseguir un cambio de Gobierno en Venezuela deben ser sopesados "responsablemente".



En esa línea, destacó que es "bienvenido cualquier elemento que sume" para lograr la salida del régimen de Nicolás Maduro, pero insistió en que no habría posibilidad de diálogo, pues considera que éste es usado por el chavismo para engañar.



"No nos van a confundir a nosotros con este mecanismo y menos al pueblo de Venezuela", anotó.



