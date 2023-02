En Brasil, una mujer de 38 años se graduó como abogada y en agradecimiento al trabajo que le permitió alcanzar ese logro, se tomó fotografías al lado de camión de basura en el que se desempeñó como recolectora durante 12 años.

Según el diario El Comercio, la empresa Codeca, encargada de la recolección de basuras en la localidad de Caixas du Sul, fue la que compartió la historia de Lindaine Godoi, quien es madre de dos hijos, de 7 y 17 años.

“¡Nos encantan las historias con un final feliz por aquí! Y cuando involucra a nuestros empleados, lo amamos aún más, así que lo compartimos para que todo el mundo se entere”, se lee en la descripción de la publicación que hizo la empresa.



En las fotos publicadas por la empresa, Godoi aparece portando su toga y su birrete junto a un camión recolector de basura y sus compañeros del departamento de limpieza urbano.



Conforme a lo revelado por el mencionado medio, a pesar de su jornada laboral, Godoi logró organizar su tiempo con sus estudios, el trabajo y sus hijos para financiar su carrera y terminar su carrera universitaria.



La idea de esta mujer para estudiar Derecho nació cuando se encontró, en la basura, un libro de leyes. “Encontré mucho material, mis favoritos eran los libros. Un amigo que se estaba graduando me sugirió que tomara el Enem (Examen Nacional de Enseñanza Media). Pensé que era tarde, tenía 32 años. Encontré un Vademécum (libro de leyes) en la basura, así que tenía la respuesta”, recordó.



Sin embargo, la mujer decidió terminar su bachillerato y presentar el Enem. Terminó sus estudios en el 2016 y después ingresó a la Universidad de Caxias do Sul (UCS).



Tras obtener su diploma, la brasileña dejó su trabajo como recolectora de basura y ahora trabaja en la Secretaría Municipal de Salud como agente de enfermedades endémicas.



La meta de Godoi, de acuerdo a lo señalado por El Comercio, es poner sus conocimientos al servicio de los demás. “Mi sueño al elegir Derecho es ayudar a la gente. Seguir en concursos, Defensoría del Pueblo. Que mi historia de alguna manera inspire a personas como yo. Esta victoria no es solo mía, nos pertenece a todos. Tengo ganas de representar a los basureros, a las mujeres, a las madres”, aseguró.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

