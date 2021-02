Gobierno cubano arremete contra canción que pide cambios

El gobierno de Cuba ha condenado la canción 'Patria y Vida' que, interpretada por conocidos artistas cubanos, pide libertad para la isla y es un llamamiento a la rebeldía.



En el tema es también un homenaje al Movimiento San Isidro, integrado por artistas independientes y considerado opositor al gobierno. Lo interpretan Descemer Bueno, Yotuel Romero (ex integrante de Orishas), el dúo Gente de Zona, quienes residen en el extranjero, y El Funky y Maykel Osorbo, que viven en La Habana.



Se estrenó en redes sociales el pasado día 16 febrero. En apenas tres días había recibido cerca de 900.000 visitas convirtiéndose en viral, con reacciones a favor y en contra.



La letra es una de las más duras escuchadas en los últimos años. "No más mentiras. El pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte sino Patria y Vida", cantan.



"Se acabó, tu cinco nueve, yo doble dos. Ya se acabó, sesenta años trancado el dominó. Mira, se acabó: tu cinco nueve, yo doble dos. Ya se acabó, sesenta años trancando el dominó", aluden utilizando como referencia al juego más popular de la isla.



Se refieren a la situación económica derivada de las nuevas medidas gubernamentales como la reunificación cambiaria y monetaria. "¿Qué celebramos si la gente anda de prisa cambiando al Che Guevara y Martí por la divisa?".



La crisis económica y social se ha agravado a causa de la caída de ingresos tras el cierre del turismo a causa del covid, la unificación de la moneda que llega en un momento que se compara con el llamado 'periodo especial' vivido tras la caída del bloque soviético en los años 90. A eso se suma el endurecimiento del embargo llevado a cabo por la administración de Donald Trump y que dura más de 60 años.

El título del tema parafrasea la consigna de 'Patria o muerte' pronunciada por Fidel Castro el 5 de marzo de 1960 durante el funeral de las 100 víctimas mortales en la explosión del barco La Coubre, organizado por la CIA.



La reacción cubana no se hizo esperar. Los medios, todos oficiales, no han escatimado ni tiempo ni papel para denunciar lo que consideran una nueva provocación.



“A la Patria se le canta con el corazón puro”, “Los mismos de siempre”, "¿Cuál Patria y cual vida?, “¡Venceremos!”, son algunos de los titulares del diario 'Granma', órgano del partico Comunista de Cuba.



Diferentes periodistas aluden al tema “reiterativo y grotesco” de los “otrora calzados, beneficiados por la Revolución cubana, músicos comprometidos con el Gobierno revolucionario hasta hace poquito tiempo… (¡ah, los necesarios olvidos!”.



“Huele a azufre el «arte» que nace a merced de la voluntad de quienes pagan –a toda costa y a todo costo– para intentar irrumpir, desde la más burda injerencia política, en la soberanía de una nación”, escribe Mailenys Oliva Ferrales. “Se enloda fácilmente, que pretende fragmentar raíces, y que nombra sin honra al Che y a Martí, esa aquí no es música”, continúa.



Otro artículo asegura que la “patria no está en los bolsillos en forma manoseada, ni escrita en contrato con la ruindad, ni en alianzas para denigrarla y destruirla. La vida no está en disfraces incapaces de ocultar la miseria espiritual, antesala y vitrina de todas las miserias”.



Madeleine Sautié denuncia a “quienes llaman desde Estados Unidos a un levantamiento popular en Cuba, por medio de las redes sociales, cumplen un mandato, abonado por los que hoy alimentan aquellos horrores del viejo fascismo, y que siguen, como mansos bueyes, instrucciones de muerte contra sus hermanos”.



Desde el presidente Miguel Díaz Canel, ministros, exministros, altos funcionarios y defensores de la revolución se han manifestado contra el video.



El 'Granma' asegura que tema es "trapero y cobarde" y califica a sus autores de "ratas". Agrega que "no hay tiempo para amilanarse ante esos que pretenden pisotearnos la patria con una canción".



Sin embargo, en redes sociales los críticos del gobierno también posicionan. Ronin invita desde Twitter: “Hagámoslo viral en Cuba, que tengan que usar los billetes con nuestras ideas impresas” y muestra marcados con ´Patria y Vida´.



El movimiento San Isidro comenzó cuando artistas independientes protestaron contra la detención en 2018 del rapero opositor Denis Solís.



Las autoridades los han calificado de nuevos mercenarios y han mostrado imágenes para desacreditarlos y aseguran que son los nuevos “mercenarios” a sueldo de los Estados Unidos para desestabilizar la isla.



MILAGROS LÓPEZ DE GUEREÑO

Corresponsal de EL TIEMPO

LA HABANA