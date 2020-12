Gobernador de Puebla calló a reportera y desata ola de indignación

Una ola de indignación se desató en México luego de que Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla, arremetiera contra Alba Espejel, periodista del medio ‘El Sol de Puebla’.



Los hechos ocurrieron el pasado 18 de diciembre durante una conferencia por videollamada en la que la reportera le pidió a David Méndez Márquez, secretario de Gobernación del estado, que diera más información sobre un conflicto suscitado en Tecamachalco, (municipio en México), por la demolición de una escuela.



Antes de que el secretario diera una respuesta, Barbosa Huerta le pidió a la reportera que aprendiera a quedarse callada después de que el funcionario hubiera hablado.



“Le digo que cuando el gobernador ya habló, ya ningún otro puede hablar, ¿sale? Aprende eso, por favor. No preguntes”, dijo el mandatario estatal, quien anteriormente ya había hablado del tema de la demolición de la escuela.



Luego de que la grabación se difundiera en redes sociales, periodistas e internautas criticaron y reprocharon su actitud.



Una de las entidades que se pronunció fue la Red de Periodistas de Puebla, que calificó el hecho como un acto de censura y violencia de género.

“Repudiamos el acto de censura y de violencia de género del gobernador de #Puebla, @MBarbosaMX, en contra de @albaesli, reportera de @elsoldepuebla1, quien realizó una pregunta en la rueda de prensa matutina. Exigimos que el mandatario evite este tipo de prácticas violentas”, tuitearon.

Repudiamos el acto de censura y de violencia de género del gobernador de #Puebla, @MBarbosaMX, en contra de @albaesli, reportera de @elsoldepuebla1, quien realizó una pregunta en la rueda de prensa matutina. Exigimos que el mandatario evite este tipo de prácticas violentas. pic.twitter.com/0nh9Hhd4Fs — Red Periodistas Pue (@Periodistas_Pue) December 18, 2020

“El único objetivo de mi trabajo es darle voz a la ciudadanía y que ellos sepan la verdad”, escribió Espejel en un hilo de Twitter en el que hacía referencia al incidente.



También expresó agradecimiento por el apoyo recibido y pidió que no se use el episodio como arma política. “A la persona que me contestó feo solo puedo pedirle respeto para mí y para todos mis compañeros”, añadió.

Agradezco a TODAS y a TODOS su apoyo, pero quiero pedir que no me tomen como su herramienta de golpeteo, no me cosifiquen y a la persona que me contestó feo solo puedo pedirle respeto para mí y para todos mis compañeros. — Alba Espejel (@albaesli) December 20, 2020

En diálogo con el diario ‘El País’, la comunicadora de 29 años aseguró que le sorprendió la respuesta del mandatario pues su intención con la pregunta era informativa.



“Nosotros queríamos saber el saldo porque en ese evento habían agredido a uno de nuestros corresponsales: cuántos ciudadanos y policías habían sido golpeados y esa información la tiene el secretario de Gobernación”, explicó la comunicadora.



También indicó que era la primera vez que algo así le pasaba, aunque aclaró que ese tipo de respuestas de Barbosa hacia los periodistas es algo frecuente.



“Yo me he dado cuenta de que él habla así a todos los reporteros, pero sí he leído los estudios de [la organización] Artículo 19 y de la Red de Periodistas que sí se dan más este tipo de agresiones a mujeres”, dijo la reportera cuando le preguntaron si considera lo sucedido como un acto de violencia machista.



Libertad de prensa en México

Según el último informe anual de Artículo 19, organización que promueve la libertad de expresión, ha habido un aumento de agresiones a la prensa en Puebla. En 2019 este fue el cuarto estado mexicano donde se registraron más ataques después de la Ciudad de México, Quintana Roo y Guerrero.



En total, se registraron 34 amenazas a equipos periodísticos poblanos, entre ellos nueve episodios de bloqueos, alteración o remoción de información, ocho de intimidación y hostigamiento y siete de amenazas.

Ha habido más casos de agresión hacia periodistas en México. Uno de estos se presentó hace unos meses cuando los reporteros Itzel Valencia y José Luna fueron agredidos físicamente mientras hacían su trabajo.



“La gente está muy a la defensiva, está muy enojada. Ayer pasó con otra compañera reportera. Fue a evidenciar que los comerciantes no están respetando las medidas de seguridad [contra el coronavirus] y ya le querían quitar el celular, ya le querían pegar”, lamentó la periodista durante la entrevista con ‘El País’.



