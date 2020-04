'Médicos están cayendo como moscas por covid-19': gobernador mexicano 

Los médicos “están cayendo como moscas” por la pandemia de covid-19 ante la falta de protección y seguridad, afirmó este lunes Jaime Bonilla, gobernador del estado mexicano de Baja California, fronterizo con EE. UU.



"Ahora estamos viendo que los médicos están cayendo como moscas porque no se les dio la protección", dijo Bonilla en una conferencia en la que recordó haber dicho que el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) iba a ser el ‘talón de aquiles’ en esta emergencia.

El gobernador sostuvo que el Imss, que tiene una sede en Baja California y que no responde a las autoridades estatales, no ha atendido debidamente la situación ante esta emergencia.



En el estado de Baja California se han reportado 414 casos confirmados y 32 fallecimientos a causa del coronavirus. En el país se acumulan unos 5.000 contagios confirmados y más de 300 muertes.



El gobernador reconoció como ciertos muchos de los señalamientos que el actor mexicano Eugenio Derbez denunció a través de un video sobre la falta de insumos y materiales de apoyo a médicos de una clínica del Imss en Baja California.



El actor apuntó que un amigo médico le aseguró que los habían "dejado solos" ante la pandemia y exhortaba a la gente a donar equipos de protección.

No... no son fake news.

Qué triste que se le invierta más tiempo a tratar de ocultar una verdad, que a salvar vidas.

Que Dios los bendiga.⁦@desiree_durante⁩ ⁦@epigmenioibarra⁩ ⁦@IMSS_BC⁩ pic.twitter.com/dsNMudyAOm — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 13, 2020

"Tenemos que reconocer que muchos son ciertos, algunos no son precisos, pero el fondo es cierto, si ha habido un descuido del Imss, cuando menos aquí en Baja California", expresó el gobernador.



El Imss respondió al actor mexicano con un mensaje en la redes sociales en la que aseguró que sus unidades médicas en Baja California cuentan con el material para la atención médica a pacientes sospechosos y confirmados.



En días recientes y como parte de la suspensión de actividades de empresas no esenciales, el gobernador ordenó cerrar una fábrica de una compañía estadounidense que producía partes de respiradores mecánicos que en su totalidad son enviados a Estados Unidos.



Cuando la empresa le pidió no suspender actividades, el gobernador dijo que si pretendían que su actividad fuese considerada como esencial, vendieran ventiladores para el beneficio de la gente del estado de Baja California.



