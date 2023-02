El Gobierno chino afirmó hoy que los países latinoamericanos por los que sobrevoló el segundo dirigible chino detectado por el Pentágono "entienden" que no "representa ninguna amenaza".



"China siempre se rige por la legislación internacional, no representamos amenaza para ninguno de esos países y estos así lo entienden", afirmó este lunes la portavoz de Exteriores Mao Ning en la rueda de prensa diaria del departamento.



Los países sobre los que se ha detectado el paso de la aeronave son Colombia, Venezuela y Costa Rica.

Según Mao, el dirigible "pertenece a China", se emplea “para pruebas de vuelo con motivos civiles" y "se vio afectado por las condiciones meteorológicas, además de su limitada capacidad de maniobrabilidad, lo que provocó su entrada no intencionada en el espacio aéreo de países latinoamericanos”.



El pasado viernes, el portavoz del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder, anunció que Estados Unidos. había detectado un segundo dirigible, tras el descubierto el jueves en el espacio aéreo estadounidense, pero sobre los cielos de Latinoamérica.



La Fuerza Aérea Colombiana informó el viernes que un "objeto" con "características similares a las de un globo" había sido detectado, el cual había monitoreado "hasta que abandonó el espacio aéreo", y aseguró que nunca supuso una "amenaza" a la seguridad y la defensa del país, así como a la aviación.



La Fuerza Aérea Colombiana agregó que está realizando "las averiguaciones y coordinaciones pertinentes con diferentes países e instituciones para establecer el origen del objeto".



China no había realizado comentarios al respecto de este segundo supuesto "globo espía" hasta este lunes.

El dirigible chino fue derribado este sábado por el gobierno estadounidense bajo orden directa del presidente Joe Biden. Foto: AFP PHOTO / CHASE DOAK

Por su parte, el gobierno venezolano denunció la decisión de Estados Unidos de derribar la aeronave, alegando que "no representaba ninguna amenaza militar o física".



"El Gobierno de Venezuela rechaza el ataque de los Estados Unidos contra una aeronave de origen chino no tripulada de naturaleza civil que había mostrado una falla técnica y que no representaba ninguna amenaza militar o física contra las personas en tierra", señaló la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en Twitter.

La crisis de los “globos espía” se agudizó este sábado después de que Estados Unidos derribara, por orden directa del presidente estadounidense, Joe Biden, la aeronave china que llevaba varios días sobrevolando el país norteamericano.



En respuesta a la maniobra, China expresó una profunda "insatisfacción y protesta" al considerar que Estados Unidos "sobrerreaccionó" por usar la fuerza para abatir la aeronave que sobrevolaba su espacio aéreo.



El descubrimiento del primero de estos “globos espías” en el espacio aéreo estadounidense ha desencadenado una crisis diplomática entre Washington y Pekín y ha motivado la suspensión del viaje que el secretario de Estado, Antony Blinken, tenía previsto hacer al país asiático el pasado fin de semana.

EFE

