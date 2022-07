Giovanni Quintella Bezerra permanece en una cárcel de máxima seguridad de Brasil por, presuntamente, abusar de pacientes mientras les realizaba cesáreas. El anestesiólogo fue arrestado gracias a las pruebas en su contra recopiladas por el personal médico del Hospital de la Mujer Heloneida Studart, del municipio de Sao Joao Meriti.

Un video captado de manera oculta por un celular de las enfermeras registró cómo el sujeto se posicionaba en el quirófano “delante del cuello y la cabeza del paciente, obstruyendo el campo de visión de cualquiera” para abusar de ella durante diez minutos, según denunciaron.



Luego, tomaba paños y limpiaba la boca de la mujer con tal de eliminar rastros. Todo ello ocurría al mismo tiempo en el que los médicos practicaban la cesárea y estaban concentrados para que el bebé saliera con buenas condiciones.

(Siga leyendo: Medallista olímpica, brutalmente agredida con tubo por habitante de calle).

#13Jul



🚨 ¡DE ESPANTO! Anestesiólogo en Brasil abusa de una paciente durante una cesárea



La paciente estaba sedada para realizarle la cesárea. Cuando inicia el proceso, el anestesiólogo Giovanni Quintella Bezerra abusa de ella mientras está dormida.



📹: Cortesía@ImpactoVE 📌 pic.twitter.com/U3UwZY7E1Q — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) July 13, 2022

Quintella fue puesto a disposición de las autoridades, quienes le impusieron medida de aseguramiento de inmediato mientras se surte el proceso judicial y se produce la sentencia tras imputado por el delito de violación de persona vulnerable, el cual lo podría poner tras las rejas entre 8 y 15 años.



Al llegar al Complejo Penitenciario de Bangu fue hostigado por otros presos. Conocieron de su ingreso y acusaciones, sacudieron los barrotes, le lanzaron improperios y lo abuchearon, de acuerdo con información de medios locales.



Ante la furia generada, las directivas de la cárcel optaron por ingresarlo a una celda de 36 metros cuadrados sin acompañantes con el fin de que esté aislado de manera indefinida.

(Además: Denuncian que joven quedó paralizada tras ir a supuesto quiropráctico).

Facebook Twitter Linkedin

Captura de anestesista Giovanni Quintella Bezerra. Foto: O Globo de Brasil (GDA)

Más denuncias por abuso sexual

Lo que me llamó la atención fue la anestesia general. Ya tuve otros tres hijos por cesárea y nunca había tenido anestesia general. FACEBOOK

TWITTER

La actitud sigilosa del anestesiólogo lo puso en la mira de sus compañeros de trabajo, diferente a como se desenvolvía fuera del hospital.



“Todos estamos conmocionados. Vimos a Giovanni todos los días. Es bastante raro pensar que hizo eso. Parecía normal”, dijo un vecino de su casa, quien prefirió no ser identificado, en charla con el medio ‘O Globo’.



Las autoridades están siguiendo el rastro de sus anteriores puestos laborales, pues se sabe que estuvo en al menos diez hospitales de Brasil. Por lo pronto, se habla de otras cinco víctimas de sus abusos.

(Le recomendamos: Albañil ganó 3.000 millones en tragamoneda: dice que no le quieren pagar).

Esposado y custodiado por la Policía, llegó Giovanni Quintella Bezerra,

anestesiólogo que fue arrestado y fichado en el acto, en la madrugada del lunes (11), por violación. Según los investigadores, abusó de una paciente mientras estaba drogada y sometida a una cesárea en Brasil. pic.twitter.com/i3OwfBjyRs — Noticias BQ (@NoticiasBQ) July 13, 2022

“La gravedad de la conducta es sumamente acentuada. Tal fue la osadía e intención del custodio para satisfacer la lascivia (deseo sexual), que practicó la conducta al interior del hospital, con la presencia de todo el equipo médico, en medio de un procedimiento quirúrgico”, recalcó Rachel Assad, jueza del caso.



Naiane Guedes de Oliveira, de 30 años, habría sido una de las víctimas. En charla con el diario ‘O Globo’ dijo que hace un mes fue operada en el hospital, en donde estaba Quintella.

“Yo tuve a mi hijo el 5 de junio. Lo que me llamó la atención fue la anestesia general. Ya tuve otros tres hijos por cesárea y nunca había tenido anestesia general. Me drogué totalmente. Cuando empiezo a recordar, solo recuerdo su voz. Todo el tiempo me habló suavemente al oído. Siempre hablaba cerca, y eso me molestaba mucho”, relató.



La mujer no sabe si él la abusó, pero el malestar, sumado al video de su actuar con otra paciente, le generaron dudas. Así que denunció en busca de respuestas.

También puede leer:

- Niño pide la muerte ante el dolor intenso que le causa una enfermedad.

- Ladrones intentaron robar una panadería y una víctima los sacó a disparos.

- David Beckham dijo tener miedo tras cartas aterradoras de acosadora.

- Mujer reportó que le habían robado el carro pero solo olvidó dónde lo dejó.

Tendencias EL TIEMPO