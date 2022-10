Cuarto Poder difundió imágenes exclusivas de lo que fue el baby shower de Gabriela Sevilla, la mujer de 30 años que fue reportada como desaparecida el 20 de octubre y que apareció dos días después sin su bebe. Según concluyó el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, ella “no presentó signos de embarazo, ni parto reciente ni antiguo”.



En las imágenes se puede ver cómo la mujer estuvo acompañada de su conviviente Ramiro Gálvez Ramírez (36 años) así como sus padres, familiares y amigos cercanos. Incluso, contrató una animadora para su evento que se celebró el sábado 20 de agosto en el distrito de La Molina, dos meses antes de ser reportada como desaparecida y se revelara que no estaba gestando.



Entre risas, Gabriela Sevilla y sus cerca de 40 invitados disfrutaron del ameno momento. Una de las dinámicas que hubo en el baby shower, fue cuando ella abordaría el taxi para ir a la clínica a dar a luz. Ella, en todo momento, lució feliz, siempre tocando su barriga. Además, ese día vestía un vestido rosa con unos zapatos de taco alto.



Otra dinámica que se realizó en el show fue que todos los invitados iban a “pujar” por ella, simulando que estaban en labor de parto. “Si Martina (la supuesta bebé) no viene es porque no están pujando”, dijo la animadora.

Detalles del baby shower



Por su parte, Gianella Bell Castillo Durán, dueña de ‘Globos bu’, dio detalles sobre cómo fue el baby shower de Gabriela Sevilla. Contó que la mujer de 30 años la contactó por Instagram en julio, pero fue después de un tiempo que recién pudieron concretar la realización del evento.

El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público indica que ella “no presentó signos de embarazo". Foto: Captura TV

“Varias veces no se llegó a nada, ya por WhatsApp se comunicó para cerrar el contrato con su novio Ramiro”, dijo en declaraciones para Extra.



Asimismo, detalló que el día del baby shower comenzó a trabajar desde las 8 a. m. porque a las 3 p. m. iniciaba el evento. Indicó que en ningún momento tuvo contacto físico con Gabriela Sevilla y que toda coordinación con ella fue por chat.



Finalmente, Castillo precisó que le pidió fotos de la decoración a la joven de 30 años, pero solo obtuvo imágenes de mala calidad. “Yo le pedí unas fotos. Salía ella con la pancita y también el armado de la decoración del baby shower, pero las que se tomó ella salía de mala calidad y oscura porque ya era de noche”.



A pesar de que Sevilla reiteró estar dispuesta a realizarse más exámenes, Willy Huerta, ministro del Interior de Perú, dijo para el diario 'El Comercio' que la mujer ha estado reacia a colaborar.



“Después de haber sido atendida clínicamente por los médicos del hospital Militar no se ha determinado que haya habido embarazo. Clínicamente, hasta el momento se ha determinado que la señorita no ha estado embarazada”, agregó Huerta.



Mientras que las autoridades continúan con las investigaciones, Sevilla insiste en que su hija está desaparecida. "Quiero pensar que todo esto ha sido un error (...) Yo misma voy a buscar a mi bebé", dijo.



Por otro lado, el hospital en el que fue atendida se limitó a decir que la historia clínica de la paciente tiene carácter reservado.



El Comercio – Perú / GDA