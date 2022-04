El presidente de Chile, Gabriel Boric, cumple este 11 de abril un mes de haber asumido las riendas del país. En estos ya casi 30 días, el mandatario ha tenido que sortear una serie de retos en la política interna de su país (relacionados con la economía, protestas y seguridad).



Por otro lado, ya tuvo su primera gira internacional en Argentina, donde se reunió con su homólogo Alberto Fernández. En ese encuentro, ambos líderes afianzaron los lazos entre ambas naciones.

Estas son cinco claves que han marcado las primeras cuatro semanas de Boric en el poder.

El conflicto mapuche

En quizás uno de los puntos más críticos que han aflorado durante este primer mes es el tema mapuche. De hecho, el presidente ha prometido ocuparse del conflicto con este pueblo, un tema que será crucial de aquí en adelante.



Boric dijo que buscará soluciones a través del "diálogo" y descartó que las reivindicaciones indígenas puedan poner en cuestión la integridad territorial de Argentina, en declaraciones a la prensa este lunes en Buenos Aires, durante su gira internacional.



"Este no es un tema que tenga que ver con la soberanía territorial argentina, es un tema, y tenemos que hacernos cargo, de un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche. Y eso no lo vamos a desconocer", aseguró Boric.



"Nosotros hemos decidido un camino que es el del diálogo y ese diálogo le va a molestar a muchos, a quienes creen que a partir de la violencia o a partir del enfrentamiento se pueden conseguir cosas", remarcó el mandatario, más de dos semanas después de que una de sus ministras fue recibida por disparos al aire en una zona mapuche.



Las declaraciones de Boric se producen luego de que su ministra del Interior, Izkia Siches, causó revuelo en Argentina por mencionar el término Wallmapu, que se refiere a los territorios habitados por los mapuches a ambos lados de la frontera de Chile y Argentina.



"Se ha tratado de levantar una polémica. Ninguno de nosotros ha puesto en cuestión la soberanía territorial de nuestros respectivos países y no tenemos temas pendientes al respecto", afirmó Boric.



Una de sus primeras decisiones como gobernante fue ordenar el retiro de las fuerzas militares que desde octubre pasado operaban en las regiones de La Araucanía y Biobío, a 600 km al sur de Santiago, por orden de su antecesor Sebastián Piñera para frenar ataques incendiarios atribuidos a grupos radicales mapuches.



A mediados de marzo un intento de diálogo de Siches con mapuches en la zona en conflicto en la Araucanía fracasó luego de que la ministra fue recibida con tiros al aire.



En la última década Chile ha visto una escalada de violencia con ataques incendiarios en medio de una falta de solución a las demandas mapuches, la mayor etnia del país y que ha visto reducidas sus tierras ancestrales debido, entre otras cosas, a la expansión de la industria maderera.



El presidente de Chile, Gabriel Boric (c), la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola (i), y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, Foto: EFE/ Alberto Valdés

Primeras protestas en su gobierno

Otro de los puntos que han marcado estas semanas de Gobierno fueron las dos protestas estudiantiles en Santiago. Cuando el mandatario apenas llevaba 18 días en el cargo, una protesta estudiantil en la capital derivó en disturbios y bloqueos de calles.



Grupos de escolares y encapuchados protagonizaron disturbios en las cercanías del palacio presidencial de La Moneda, tras un llamado a conmemorar el "Día del Joven Combatiente", en recuerdo de dos hermanos asesinados en 1985 por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

A finales de marzo, cuando se produjeron las manifestaciones, la principal arteria del centro de Santiago, permaneció cortada tras esporádicos enfrentamientos de estudiantes y encapuchados con agentes de las fuerzas especiales.



La manifestación del 29 de marzo volvió a paralizar una parte de la capital chilena, cuatro días después de otra marcha de estudiantes que protestaron para exigir el aumento del monto que se les asigna el Estado para su alimentación, y que se saldó con un joven baleado por un Policía, que usó su arma tras ser atacado por manifestantes.



Aunque la protesta no era contra su Gobierno, las masivas protestas que suelen convocar los estudiantes chiles es un punto fundamental del cual se deberá seguir encargando.



Primera manifestación estudiantil durante la era presidencial de Boric. Foto: EFE/Alberto Valdés

La economía

Por otro lado, la combinación de estancamiento e inflación que sacude a Chile, otrora considerado el "oasis latinoamericano", aleja los anhelos de igualdad que surgieron de las protestas de 2019 y pone piedras en el camino a la agenda de profundas reformas que ha prometido el nuevo presidente.



El país enfrenta una acuciante subida de precios, que está llevando al Banco Central a tomar medidas inéditas en más de 20 años, como subir la tasa de interés referencial en del 2,75 % al 7,5 % en menos de seis meses.



El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló en febrero un 7,8 % en 12 meses y el emisor espera que alcanzará un 8,2 % este año, muy por encima del rango de tolerancia. A esto se suma que la economía chilena dio en febrero sus primeras señales de desaceleración, una "tormenta perfecta".



El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a febrero, que se considera un adelanto del PIB mensual, decepcionó a los mercados con una caída del 0,7 % con respecto a enero y registrando el menor crecimiento interanual en casi un año (6,8 %).



Gira en Argentina

En el escenario internacional, Boric ya tuvo su primer acercamiento con Argentina.



Durante una gira que finalizó esta semana, el líder chileno le pidió a Fernández a reforzar el vínculo económico y comercial con su país en un encuentro con empresarios en Buenos Aires.

"Tenemos la posibilidad de iniciar un ciclo de colaboración ascendente, y cuando digo iniciar quiero ser cuidadoso, porque no estoy diciendo iniciar desde cero. Como política de Estado estamos comenzando nuestro mandato en base a lo que hicieron quienes nos antecedieron", señaló Boric, y valoró que en el último año el intercambio comercial bilateral "aumentó significativamente".



Boric subrayó la conveniencia de avanzar hacia un ciclo de colaboración y estabilidad basado en "la promoción del multilateralismo y desarrollo productivo con enfoque transversal de género y poniendo en el centro la protección del medioambiente".

Fotografía durante la reunión entre Gabriel Boric y Alberto Fernández. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La Constituyente

Otro asunto fundamental que ha entrado de forma urgente a la agenda es la poca aprobación que hasta ahora tiene la nueva Constitución que se está redactando.



Si bien hasta ahora solo se han conocido apartes y falta el borrador completo que será votado en septiembre, los sondeos que advierten un eventual rechazo a la carta magna encendieron las alarmas.



Boric, de hecho, abogó este martes por acuerdos amplios y por “modificar lo que haya que modificar” para lograr una nueva Constitución que sea “un punto de encuentro” para los chilenos.



"Los sondeos de opinión (...) son preocupantes y son un llamado de atención para todos los que confiamos en este proceso (constituyente) y los que creemos que este proceso es necesario", expresó Boric al comparecer ante la prensa durante la visita de Estado que realiza a Argentina.



El mandatario, que asumió el Gobierno el 11 de marzo pasado, reconoció haber conversado con gente que en el plebiscito de 2020 votó a favor de iniciar el proceso constituyente "y que hoy tiene dudas".

"Esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas. La discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar solamente la culpa a lo externo, también hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso. Y mi llamado es buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una Constitución que sea un punto de encuentro", aseveró.



Boric deseó que el plebiscito en el que se decidirá si se ratifica la nueva carta magna "sea un punto de encuentro entre los chilenos y chilenas".



"Y eso implica que hay que darse espacio para reflexionar, pensar para que los acuerdos sean más amplios que lo que han sido hasta ahora para modificar lo que haya que modificar y yo tengo una profunda confianza en la convención", concluyó.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y Efe

