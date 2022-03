Gabriel Boric asumió este viernes las riendas de la presidencia de Chile. Luego de su asunción, el mandatario se convertió en el líder más joven de esta nación latinoamericana.



El triunfo de este exlíder estudiantil marca el fin de la alternancia política que había reinado en la política chilena durante los últimos 30 años.



Hoy, el nuevo mandatario tiene el enorme reto de conducir a su país por la senda de la reactivación económica, reconciliar a un Chile profundamente golpeado por el estallido social de 2019 y ayudar al país a transitar por el rediseño institucional que adelanta la Convención Constituyente.

Leandro Lima, analista de Control Risks para el Cono Sur, habló con EL TIEMPO sobre los principales retos y prioridades del próximo Gobierno. Lima aseguró que "las expectativas y temores sobre el gobierno Boric son grandes y así empieza un nuevo capítulo de la historia política chilena reciente".

¿Cuáles serán las prioridades para el próximo gobierno de Boric?

La primera prioridad de Boric será el diseño de reformas económicas y sociales que contemplen las aspiraciones populares y marquen el gobierno como medidas para reformar los sistemas tributario, de pensiones y salud pública. Son temas muy importantes en el debate público que Boric ha señalado como prioridades.



En términos de estrategia política, la prioridad clave es la consolidación de su coalición y alianzas políticas que viabilizarán el gobierno, sobre todo en el Congreso.

Administrar las expectativas por profundas y rápidas transformaciones sociales es el gran desafío ya que Boric tendrá dificultades en el Congreso.



Además, son transformaciones que tomarán mucho tiempo para concretarse. La cuestión del sistema de pensiones es el principal ejemplo. El modelo actual ya está muy establecido y cambiarlo no será una tarea simple ni rápida.

El mandatario Sebastián Piñera (i), junto al presidente electo, Gabriel Boric (d), durante una reunión en el palacio de La Moneda a principios de este año (foto de archivo). Foto: EFE/PRESIDENCIA DE CHLE

¿Qué país recibe hoy Gabriel Boric?

Boric recibe un país polarizado. Además de la polarización política, destaco la polarización social. Las tensiones entre la población local y la población migrante en el norte del país crecen y puede generar otros episodios de violencia, xenofobia y protesta como los que hemos visto en los últimos meses.



En el sur, los conflictos entre pueblos originarios y fuerzas de seguridad y empresas permanecerán. Hay activistas radicales que no aceptarán negociaciones con el gobierno, incluso con el de Boric.



En términos económicos, Boric recibe un país que sufre con una crisis de confianza por parte de algunos inversionistas extranjeros que temen los resultados del proceso constitucional. Propuestas muy disruptivas han sido aprobadas el presidente tendrá que reaccionar a esta situación ya que la inversión es fundamental para la economía al mismo tiempo que el proceso constitucional es clave para traer la paz social a Chile.

¿En qué se diferencia de sus antecesores?

Boric es diferente porque su victoria electoral fue una consecuencia directa del complejo escenario social que surgió tras el estallido de octubre de 2019. La aspiración popular por renovación política debilitó los partidos tradicionales y posibilitó la emergencia de Boric, que representa un sector político que nunca ha gobernado el país y defiende una transformación del modelo económico y social chileno.



Las expectativas y temores sobre el gobierno Boric son grandes y así empieza un nuevo capítulo de la historia política chilena reciente.



¿Se espera que su gobierno sea de centro o vaya más hacia la izquierda, como originalmente inició su aspiración presidencial?

En la práctica política, el giro hacia la centro-izquierda probablemente permanecerá. La composición del Congreso es un desafío ya que la coalición de Boric no alcanza mayorías ni en la Cámara ni en el Senado.



Esto requerirá muchas negociaciones y, por lo tanto, concesiones para obtener el apoyo de otros sectores políticos. Aunque las expectativas por transformaciones profundas son grandes, la realidad se va a imponer y Boric no podrá implementar integralmente sus propuestas más ambicionas. Los apoyos de la izquierda no serán suficientes para aprobar medidas en el Congreso.



