Quiso cumplir su sueño como futbolista y terminó durmiendo en la calle

La historia bien podría tratarse de un capítulo dentro un libro de cuentos deportivos.



Sin embargo, lo que le sucedió a Maximiliano Fornari no tiene nada de ficción aunque parezca salido de una escabrosa invención.



El jugador argentino, quien hizo parte de equipos discretos como Ferro, Los Andes y Olimpo, aceptó una oferta para ir a jugar a Grecia en plena pandemia. Pero cuando llegó no pudo firmar su contrato.



Sin dinero ante este infortunio, no pudo regresar a su país natal y está viviendo en una plaza de la ciudad de Larisa, en Grecia.



Vale recordar que Fornari fue extremo izquierdo en Atlético Güemes antes de oír ‘los cantos de sirena’ del fútbol griego.



Su gran campeonato resultó el trampolín para que un agente europeo se acercara al futbolista para proponerle dar un paso más y aceptar una oferta de un club griego.

¿Cómo llegó a Grecia?

Todo se resolvió en Argentina, tras llegar a un acuerdo con el agente para jugar en la segunda división de Grecia: su nuevo destino sería el Apollon Larrisa.



Fornari, de 26 años, viajó a la ciudad de Larisa, ubicada a 350 kilómetros de la capital Atenas, sobre el Mar Egeo, pero las cosas no resultaron como le habían prometido.

“Se complicó todo, no sé qué pasó, los representantes que me llevaron se fueron, me dejaron tirado... Dejé mi actual club porque me mandaron una oferta formal, pero nunca pude firmar el contrato”, contó Fornari en el sitio ‘Llave de Gol’.



Ante este escenario, el futbolista que surgió de Sarmiento de Junín se tuvo que quedar en Grecia porque las restricciones para el retorno a Argentina no le permitieron emprender el regreso tras el fiasco.



Los problemas de logística comenzaron a apremiarlo y día a día el dinero se le fue acabando.



En la actualidad no tiene para comprar un pasaje de vuelta y ya no le alcanza ni para comer. Si bien Fornari contó en el sitio web que está bien y que espera que alguien le dé una mano para poder volver a Argentina, el futbolista está viviendo y durmiendo en la plaza central de la ciudad.



En su entrevista recordó un episodio particular ocurrido en septiembre de 2016. Su tiempo como desahuciado en un país extranjero lo ha hecho pensar en lo que, desde su óptica actual, fue uno de los errores más contundentes de su carrera.



Fornari, cuando jugaba en Olimpo, insultó al entrenador Darío Bonjou y fue separado del equipo.



“Lo insulté y estoy arrepentido de todo esto. La culpa la tuve yo”, reconoció el futbolista.



La respuesta del director técnico en ese entonces, tras el insulto, fue contundente: “El chico necesita ayuda profesional para poder salir adelante”.



Ahora Fornari necesita un auxilio que va mucho más allá de lo profesional.

*Con información de La Nación / Argentina (GDA)