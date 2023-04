Luego de tres meses intensos de luchar por su vida, Leidy Fernández Patiño falleció a los 20 años en una cama de cuidados intensivos del hospital Arzobispo Loayza en Cercado de Lima. Esto ocurrió el 16 de abril debido a una presunta negligencia médica por parte de dos dentistas que forman parte de una clínica clandestina ubicada en Chorrillos.



Con el dolor muy reciente por la pérdida de su hermana, Paola Fernández Patiño reveló a este diario que los responsables no han dejado rastros de su paradero y no se presentan a las citaciones para seguir investigando el caso.



Leidy había acudido a la clínica Kiru Dent’s para que le sacaran el tercer molar izquierdo. No obstante, según indicó su familia, luego de la extracción comenzó a sentir fuertes dolores en su rostro y no podía respirar. Por ello, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Arzobispo Loayza. “Mi hermana terminó con una insuficiencia respiratoria, su cara se hinchó tanto que ya no respiraba”, dijo Paola.



Además, mencionó que trató de conseguir el historial clínico de Leidy, pero los dentistas nunca respondieron a su solicitud.



“Anoche (16 de abril) me llamaron los médicos del hospital Arzobispo Loayza y me dijeron que mi hermana ya estaba por fallecer, que solo era cuestión de minutos. Su deceso se debió a una falla multiorgánica”, informó a El Comercio.



Actualmente, el caso lo está manejando la Fiscalía. La entidad ha solicitado la información sobre la atención que recibió Leidy. Se está desarrollando una investigación por una supuesta mala praxis en la clínica. “Los doctores del Loayza me dijeron que en cualquier momento mi hermana podía fallecer debido a que su estado era tan crítico que su cuerpo ya no reaccionaba”, añadió.



Paola señaló que su familia ha hecho una denuncia contra los dentistas que atendieron a Leidy, la cual se realizó en la comisaría de Chorrillos hace dos meses. Ahora están pendientes de todo el proceso legal. Sin embargo, aseguró que los acusados están dilatando la investigación ya que no se presentan a las citaciones.

La joven tenía 20 años. Foto: El Comercio.

"Los responsables son Erek Espinoza Maldonado y Caleb Mendoza. Esta semana se dio la tercera citación y no fueron. Se justifican diciendo que están enfermos. Si no son ellos, es alguno de sus cinco abogados. Pero solo están poniendo excusas para no ir. Incluso han tenido el atrevimiento de decir que quieren dar sus declaraciones de manera virtual”, dijo Paola a este Diario.



Precisó que está situación también la ha perjudicado económicamente. Necesita 57 unidades de sangre para retirar el cuerpo y cada una cuesta S/100. Además, señaló que su familia ha gastado un promedio de 30.000 soles para salvarla.



La mujer exige al juez que ponga mano dura para que los dentistas asistan a las citaciones y así su difunta hermana pueda obtener justicia. Del mismo modo, resalta que los responsables no tendrían la autorización de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) para operar. El local actualmente se encuentra cerrado. Además, el cartel con el nombre del establecimiento (Kiru Dent’s) fue retirado de la fachada.



Pronunciamiento de la Municipalidad Roland Jayo, subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de Chorrillos, explicó a El Comercio que el local Kiru Dent’s no cuenta con una autorización para funcionar en el distrito. “No tienen ningún tipo de licencia de autorización municipal”, aseguró.



Luego de que se hiciera público que la joven fue internada en UCI, el personal del municipio acudió a las instalaciones del consultorio dental en Chorrillos. “Fuimos en dos ocasiones durante las dos primeras semanas del mes de marzo. No obstante, el local se encontraba cerrado (...). Cabe resaltar que no está ubicado en un lugar vistoso como una avenida principal. Por ello, no se supo de sus operaciones hasta ahora”, dijo Roland Jayo.



El Comercio y diversos medios han intentado contactarse con los denunciados para obtener sus descargos. Sin embargo, el local donde funcionaba el centro dental permanece cerrado y sin letrero. Tampoco hay respuesta a través de sus redes sociales.



GDA EL COMERCIO.