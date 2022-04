El Mundial de Fútbol de Italia 90 fue un Mundial triste para los peruanos porque la selección blanquirroja no pudo clasificar y el país se encontraba devastado por el terrorismo y la hiperinflación. Por añadidura, fue un torneo que no se pudo seguir a través de la televisión por los constantes cortes de fluido eléctrico como consecuencia de los actos terroristas de Sendero Luminoso. Por cierto, que la afición mundialista del Perú estuvo muy frustrada. Con suerte se podía picar la transmisión en directo y matutina de algún partido si uno se encontraba en alguna zona de la ciudad bendecida con la luz o en algún local abastecido por grupo electrógeno. Pero no había que hacerse muchas esperanzas. Arrellanado en una silla frente al televisor, avivando ilusiones futboleras, en el momento menos pensado, la imagen podía desaparecer y el televisor apagarse por largas horas. Llevando al limbo a millones de almas y conciencias futboleras.



(Le puede interesar: Testimonios de mujeres que iban con Freddy Rincón, claves en investigación)



Fue un tiempo en el que había que resignarse con ver los partidos en diferido, en la noche, o pescar algún resumen de goles en los telenoticieros. Mientras tanto, la vida debía fluir desangelada y gris, conscientes de que en algún lugar de Italia la pelota pintaba la vida de colores.

Facebook Twitter Linkedin

Festejo del gol de Rincón en Italia 90. Foto: Archivo particular

Pero el amor al fútbol y el sentimiento de hermandad latinoamericana hizo que muchos limeños siguiéramos la campaña de los equipos sudamericanos, pegados a una radio. Mental y futboleramente estábamos con Uruguay, Brasil, Argentina. Pero, sobre todo, con Colombia. ¡Colombia, Colombia, Colombia!, como en las transmisiones futboleras en el país de la cumbia, los limeños queríamos el triunfo del equipo dirigido por Francisco ‘Pacho’ Maturana, que ya se había echado al bolsillo a la afición y la prensa deportiva de Sudamérica por su gran juego en las eliminatorias.



(Lea también: Freddy Rincón: revelan dónde y con quiénes estaba antes del grave accidente)



Llegó el debut mundialista ante Emiratos Árabes. Triunfo de Colombia por 2 a 0. Traspié con Yugoeslavia 0 a 1. Y en el último partido del Grupo D, el de la verdad, en el estadio Giuseppe Meazza en Milán, la Selección Colombia enfrentó nada menos que a Alemania Federal, la grandísima Alemania entrenada por Franz Beckenbauer que, a la postre, se coronó campeona del mundo.



Fue un partido muy parejo. Colombia plantó cara, jugó a gran nivel y dio el cimbronazo en el torneo, poniendo en aprietos a una Alemania poderosa de principio a fin, que se encontró con un rival solvente y durísimo. Minuto a minuto, la selección cafetera justificó su presencia y demostró de qué estaba hecha. Digamos que fue el punto de partida de una larga cadena de triunfos que se prolongaría en dos Mundiales más.



Los recuerdos se agolpan en esta hora. Italia 90 debe haber sido el Mundial más bajo en calidad, emoción, figuras y buen juego. Con la luz eléctrica y la prosperidad recobradas, uno pude revisar los partidos. Y resumirlo todo en el siguiente extremo: una notable Alemania; algunas jugadas de Maradona; un goleador espléndido como Lineker; los goles y bailes de Roger Milla; la categoría de Skhuravy, el gran jugador de Checoslovaquia; el formidable portero costarricense Gabelo Conejo, el hermoso tema musical de Edoardo Bennato y Gianna Nannini; y el gol de Freddy Rincón, ‘El Coloso del Pacífico’ como voceaban los injundiosos locutores colombianos.



(Además: Freddy Rincón: así será el paso a paso de sus exequias)



El grito emocionado de Freddy Rincón, anotando a Alemania, en las postrimerías del match, fue el grito de Colombia y sus regiones. Y el grito del Perú. Que escuchaba la radio y miraba los partidos en diferido. En aquel tiempo de vacas flacas, el Perú vivió el mundial interpósita persona. Y vio emocionado y con satisfacción cómo el buen fútbol de los Cueto, los Uribe, los Cubillas, los Sotil, los Barbadillo, etc. había encontrado identidad y seguidores en Colombia.



Hoy, en vísperas de Sabado Santo, despedimos a Freddy Rincón, el notable volante ofensivo y de toda la cancha, prohijado por el fútbol colombiano. Espigado, potente, de gran dinámica, habilidoso y veloz; Freddy ha fusilado con su disparo mortífero al olvido. El gol ante Alemania fue el prólogo de su brillante carrera. Cuya semblanza encontramos reseñada en todos los diarios del mundo esta mañana. Desde Lima, donde Freddy dio cátedra vistiendo la camiseta de la Selección Colombia y del América de Cali, los aficionados le brindamos una ovación cerrada que se convertirá en oraciones. Porque mientras viva en el recuerdo no morirá para siempre.

También le puede interesar:

- Freddy Rincón: el triste mensaje que le escribió su hijo Sebastián



- Freddy Rincón: mensaje premonitorio que envió cuando murió Maradona



- Freddy Rincón: ¿por qué James Rodríguez no ha dicho nada sobre su muerte?



ÓSCAR CONTRERAS

Ciudadano peruano