El pasado 8 de octubre, Johana Colla fue hallada sin vida en un hotel de Brasil. La joven argentina de 30 años se encontraba en el país vecino en el marco del Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo en San Pablo. Su muerte generó diversas incógnitas en el entorno de su familia, quienes esbozaron la probabilidad de que se tratara de un homicidio. Sin embargo, los primeros resultados de la autopsia no arrojaron rastros de violencia, según declaraciones a La Nación (Argentina) de fuentes cercanas al consulado.

El viernes por la tarde, Johana Colla se comunicó con seres queridos para festejar la obtención del segundo puesto de la importarte competencia. Horas más tarde, la joven, de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, fue encontrada muerta en la habitación del hotel donde se hospedaba en la capital de Brasil.



En medio de la conmoción por la noticia, la familia de la deportista habló acerca de las últimas horas de la joven, en las que “había visto cosas raras”.



“Llamó desesperada diciendo que alguien la quiso drogar, inyectarla. Se pudo escapar porque no estaba tan dormida. Tenemos la sospecha de que alguien le hizo algo”, expresó la hermana de la víctima, Carmen Colla, en Crónica TV.



Con el pasar de las horas y el avance de la investigación que se lleva a cabo en el país vecino, se dieron a conocer los resultados preliminares de la autopsia realizada a Johana en Brasil. “Murió naturalmente, sin hallarse ninguna sustancia ni ningún rastro de violencia”, informaron fuentes cercanas al consulado a La Nación (Argentina). Estas primeras informaciones no avalan, de momento, la teoría de la familia de la joven.

En esta línea, tras conocer esta información oficial, Cristina, la madre de la joven fallecida, aseguró que fue informada sobre los resultados.



“La primera autopsia decía que estaba bien, que no tenía nada. En la segunda también, dicen que habría salido bien. El consulado nos llamó ayer (lunes) a la noche para decirnos que el cuerpo llegaba hoy (martes)”, expresó en diálogo con el medio Política del Sur.



Asimismo, aseguró que tiene ciertas dudas al respecto: “Yo tengo la desconfianza, a mi hija la mataron, no murió de muerte súbita, ella era sana. Muy sana”.

¿Quién era Johana Colla?

Llena de sueños y trabajo para poder competir, Johana Colla llegó a Brasil para trabajar en el Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo y Fitness, en la categoría Woman’s Phsique que se llevó a cabo del 6 al 10 de octubre. La ilusión de consagrarse campeona en este certamen estaba intacta luego de conseguir ser subcampeona argentina, en la categoría de culturismo, en una reciente competencia realizada en Villa Carlos Paz.



El fisiculturismo se convirtió en una gran pasión para Johana, tal como lo compartía en sus redes sociales personales. Tanto en Facebook como en Instagram mostraba sus rigurosos entrenamientos como su alimentación y rutina de presentaciones. Asimismo, se mostraba como una gran conocedora de la temática y daba diversos consejos para aquellos que quieren incursionar en aquel deporte que la había atrapado.

LA NACION (Argentina) / GDA