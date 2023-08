El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala solicitó esta semana al Congreso del país centroamericano que suspenda al partido Movimiento Semilla, del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

La solicitud fue requerida mediante una carta del Ministerio Público el 23 de agosto al Parlamento y confirmada este jueves a medios locales por el fiscal a cargo del caso, Rafael Curruchiche, sancionado desde 2022 por Estados Unidos bajo acusaciones de corromper la Justicia en Guatemala.

​

(Lea tambien: Las tres hipótesis detrás de la muerte del jefe del Grupo Wagner en accidente aéreo).



La misiva indica a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que el juzgado séptimo penal ordenó provisionalmente el 12 de julio pasado la suspensión del partido político de Arévalo de León.

Facebook Twitter Linkedin

Fiscalía guatemalteca en sus allanamientos al TSE. Foto: EFE

Dicha suspensión, sin embargo, fue anulada por la Corte Suprema de Justicia en el mismo mes de julio, por lo que no es válida, según recordó este jueves la agrupación Movimiento Semilla mediante sus portavoces.



Actualmente, la agrupación política del presidente electo cuenta con cinco diputados, incluyendo a Arévalo de León, y en los recientes comicios del 25 de junio obtuvo 23 escaños de los 160 que componen al Congreso para el período 2024-2028, convirtiéndose así en la tercera fuerza política del país.



(Siga leyendo: 'Me sentí aliviado de retirarme': Roger Federer habla de su nueva faceta en la moda).



Arévalo de León fue elegido como presidente el pasado domingo en un balotaje donde superó a la ex primera dama, Sandra Torres Casanova.



Desde el 12 de julio pasado, el Ministerio Público, cuya cúpula también está sancionada por Estados Unidos, ha intentado detener la candidatura de Arévalo de León y Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas en 2018 al fundar el partido.



Entre las acciones implementadas el Ministerio Público se han registrado allanamientos a la sede del Movimiento Semilla y también al Tribunal Supremo Electoral.

Facebook Twitter Linkedin

Protestas al frente de sede del Movimiento Semilla. Foto: AFP

"Nosotros sabemos que hay una persecución política en curso, que se lleva a cabo por medio de las instituciones, fiscalías y jueces que han estado cooptados", dijo Arévalo de León el domingo por la noche al respecto, tras ganar la segunda vuelta electoral.



(Le recomendamos: En selva del Darién, hallan mujer con una pierna rota, fue abandonada por su hijo).



"Sabemos que eso está en curso. Quisiéramos pensar que la contundencia de esta victoria va a ser evidente y que los intentos de descarrilar el proceso electoral no va a tener lugar. El pueblo de Guatemala ha hablado contundentemente", concluyó.

EFE