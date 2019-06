Allanan casa de expresidente Óscar Arias por denuncias de abuso sexual

Agentes fiscales y judiciales de Costa Rica inspeccionaron este martes la casa del expresidente Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz en 1987, como parte de una investigación sobre denuncias de abuso sexual, informaron las autoridades.

La Fiscalía Adjunta de Género realizó la diligencia en la residencia del exmandatario, en el oeste de San José, por una solicitud de la defensa de Arias, quien gobernó Costa Rica entre 1986-1990 y entre 2006-2010, informó el Ministerio Público (Fiscalía).



Además, indicó que "la diligencia se realiza a solicitud de la defensa del imputado.

Por estar el caso en investigación, de momento es todo lo que puede informarse".



El objetivo de la gestión, solicitada por la defensa del imputado, es que la Fiscalía tenga los insumos y que esté documentado en el expediente con fotografías la zona donde dicen las denunciantes que sucedieron los hechos.

"Existen grandes inconsistencias entre lo que las denunciantes dicen y es un aspecto que la Fiscalía no conoce si no logra observar la realidad de las áreas y es de gran importancia que todo quedara documentado fotográficamente", expresó una de las representantes legales de Arias, Gloriana Valladares.



La abogada indicó que el Organismo de Investigación Judicial consultó ciertos aspectos de algunas zonas para determinar que no ha existido ninguna modificación estructural, desde la fecha en que sucedieron los hechos, mientras que en la casa de habitación se mantienen los mismos muebles.



"La propia descripción (de las denunciantes) hace ver que están los mismos muebles, que se pudieron verificar hoy que existen y que no ha habido ningún cambio hasta la fecha", explicó Valladares.

Arias, de 78 años, enfrenta dos causas de abuso sexual, uno de la médica Alexandra von Herold y otro de la modelo y exreina de belleza Yazmín Morales, aunque varias otras mujeres revelaron públicamente haber sufrido distintas formas de acoso a manos del exmandatario. La Fiscalía indicó en un correo electrónico que no daría más detalles de la gestión por estar el caso en investigación



AFP