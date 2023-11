Presentan denuncia en el Congreso contra fiscal general de Perú : ¿de qué la señalan?

La congresista de izquierda Ruth Luque presentó este lunes una denuncia constitucional contra la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, luego de que un equipo especial anticorrupción inició una investigación contra su entorno más cercano por presuntamente integrar una red criminal corrupta.



Luque informó en la red social X (antes Twitter) que hizo la denuncia "por diversos infracciones a la Constitución y delitos" presuntamente cometidos por Benavides.

"Su presencia al frente del Ministerio Público es una amenaza directa al principio de separación de poderes en el cual se funda nuestra democracia, ha pervertido las esferas jurídicas y políticas", remarcó.



En el documento, que adjuntó a su mensaje en la red X, la legisladora señala que la fiscal general "abusó de su condición y aprovechando las facultades conferidas como representante del Ministerio Público habría incurrido en la infracción de diversos artículos de la Constitución Política del Perú".



"Por otra parte, se presenta denuncia de contenido penal por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias", agregó.



(Lea también: Catar anuncia que Israel y Hamás prolongarán dos días la tregua en Franja de Gaza)

He presentado Denuncia Constitucional contra Patricia Benavides por diversos infracciones a la Constitución y delitos. Su presencia al frente del Ministerio Público es una amenaza directa al principio de separación de poderes en el cual se funda nuestra democracia, ha pervertido… pic.twitter.com/kG6B1c2FSa — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) November 27, 2023

La presunta red criminal en la fiscalía

Luque presentó esta denuncia después de que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional inició este lunes un operativo con allanamiento de viviendas y oficinas de asesores y ex asesores de la fiscal general.



Los asesores son acusados de integrar una presunta organización criminal "enquistada en la alta dirección del Ministerio Público" que buscaba influir "ilícitamente en decisiones de congresistas" para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez y la inhabilitación de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos "para fines ilícitos".



(Además: Una soldado israelí tomada como rehén por Hamás habla por primera vez tras liberación)



El equipo especial arrestó este lunes a Jaime Villanueva Barreto, quien se "habría encargado de instrumentalizar 'el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio propio'".



También forman parte del supuesto caso de corrupción otro asesor de Benavides, Miguel Ángel Girao Isidro, así como el coordinador parlamentario Abel Hurtado Espinoza, quienes son señalados de integrar esta presunta red criminal.

En la trama de corrupción "enquistada en la alta dirección del Ministerio Público", según varios medios, también estaría involucrada la fiscal Benavides.

La fiscal general (...) habría incurrido en la infracción de diversos artículos de la Constitución Política del Perú FACEBOOK

TWITTER

En respuesta al inicio de la investigación contra sus asesores, Benavides destituyó a la fiscal Marita Barreto, la jefa del equipo fiscal anticorrupción, quien es una de las integrantes del Ministerio Público con mayor prestigio en Perú.



Los documentos de la Fiscalía que recoge el cese, difundido por varios medios, muestran que también dio por concluido el trabajo del asesor Jaime Villanueva Barreto.



Tras conocerse este caso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, afirmó que está "sorprendido y preocupado" por la situación del Ministerio Público y exhortó a dejar que la fiscal Barreto se mantenga al frente del trabajo de investigación abierto.



(Puede leer: Asesinan a colombiana y su hija en apartamento de Tampa, EE. UU.: el sospechoso huyó)

🚨El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, dijo sentirse preocupado por la institucionalidad del Ministerio Público tras hacerse pública la investigación que involucra a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.👉https://t.co/R0RHXHH6Bb pic.twitter.com/Hm1d454S85 — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) November 27, 2023

En declaraciones al Canal N de televisión, Luque informó que iba a presentar la denuncia constitucional y dijo que lo "que ha sucedido en la madrugada es un desenlace del grave deterioro antidemocrático al que hoy nos enfrentamos".



"Se necesitan decisiones de fondo para salir de este hoyo (...) la primera es que la señora Benavides debería dar un paso al costado, ella no debería permanecer ni un minuto más en el cargo", enfatizó.



Luque también dijo que las fuerzas políticas en el Congreso "deben decidir de qué lado están", si quieren defender a la fiscal general cuando "claramente hay indicios de cómo se ha instrumentalizado políticamente para ganar votos o es que se habilita para que la señora sea destituida e inhabilitada con los procedimientos y plazos debidos".



"No podemos permitir que este pacto de la impunidad y de la corrupción hoy instalada en nuestro país con el silencio cómplice de varias entidades prevalezca", concluyó.



(Siga leyendo: Joe Biden no asistirá a cumbre sobre cambio climático: ¿EE. UU. ausente en la COP28?)

Al tiempo, la asociación civil Transparencia pidió que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, deje el cargo para garantizar una investigación independiente de la presunta red criminal enquistada en las altas esferas del Ministerio Público.



A través de un pronunciamiento en X (antes Twitter), la institución calificó de “graves” los actos que implican a Benavides Vargas en supuestos atentados contra la independencia de poderes y la lucha anticorrupción.



“La investigación iniciada por la Fiscal Barreto que involucraría a la Fiscal de la Nación en actos que atentan contra independencia de poderes y la lucha anticorrupción, son muy graves. Para garantizar una investigación independiente, la Fiscal de la Nación debe dejar el cargo”, señaló en la red social.

La investigación iniciada por la Fiscal Barreto que involucraría a la Fiscal de la Nación en actos que atentan contra independencia de poderes y la lucha anticorrupción, son muy graves. Para garantizar una investigación independiente, la Fiscal de la Nación debe dejar el cargo. — Transparencia Perú (@ACTransparencia) November 27, 2023

*Con EFE y El Comercio (GDA)

GRUPO DE DIARIOS AMÉRICA