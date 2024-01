Fiscal de Ecuador que investigaba asalto a canal de televisión fue asesinado

Un fiscal antimafia de Ecuador que investigaba el asalto de hombres armados al canal de televisión TC el pasado 9 de enero fue asesinado este miércoles en la ciudad de Guayaquil, informó a la agencia AFP una fuente de la fiscalía.



"Lastimosamente es verdad", aseguró una responsable del ente investigador al ser interrogada sobre el homicidio a tiros del fiscal César Suárez, que había sido encargado de determinar qué grupo criminal estuvo detrás de la toma del canal en plena transmisión de un programa.

Medios de comunicación locales difundieron imágenes de la camioneta de Suárez con varios impactos de bala en la ventana del conductor en una avenida.



Un responsable de la policía aseguró a la AFP que "las unidades investigativas se encuentran realizando las indagaciones pertinentes para encontrar a los responsables" en el principal puerto del país, centro de operaciones del narcotráfico.



Poco después de conocerse esta investigación, la Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, emitió un comunicado a través de la red social X donde expresó sus condolencias por el asesinato de Suárez y se comprometió en establecer quiénes son los autores del crimen.

#COMUNICADO | La fiscal general del Estado, @DianaSalazarM2, –a nombre de #FiscalíaEc– se pronuncia respecto al asesinato de nuestro compañero César Suárez y lo que representa este crimen en el contexto que vive el país. pic.twitter.com/81St6nMT6k — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 17, 2024

“Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, fiscal de la unidad especializada contra la delincuencia transnacional en Guayas, voy a ser enfática: los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana”, dijo Salazar durante su mensaje.



Adicionalmente, hizo un llamado a las fuerzas ecuatorianas para “garantizar la seguridad de quienes” investigan al crimen organizado en el país vecino.



“Este hecho atroz trae un mensaje sobre el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador (…). Nos encontramos realizando las primeras diligencias con el objetivo de garantizar, como en cada caso de muerte violenta, para que este crimen no quede en la impunidad”, acotó.



Aún no es claro quién está detrás de ese asalto al canal TC, en el que encapuchados amenazaron a los periodistas y otros trabajadores con pistolas, fusiles y granadas.



Ecuador vive momentos de crisis por cuenta de la ola de narcoviolencia que azota al país desde hace meses, pero que la semana pasada tuvo su momento más crítico cuando comandos armados de las principales bandas organizadas salieron a las calles para sembrar el terror, especialmente en la provincia de Guayas.



La arremetida contra el canal TC fue uno de los primeros actos criminales que sufrió Ecuador tras la fuga del poderoso Adolfo Macías o "Fito", jefe de la principal banda del país, confirmada el 8 de enero.

Un miembro del Ejército requisa a un hombre, en el sur de Quito. Foto: AFP

Luego de esto, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, le declaró la guerra a la mafia e introdujo un estado de excepción para hacer frente al crimen.



Durante estos últimos ocho días, un total de 1.975 personas han sido detenidas en Ecuador durante los primeros ocho días de la declaración por parte del Gobierno de un "conflicto armado interno" contra el crimen organizado, de los cuales 158 fueron arrestados por presunto terrorismo.



La cifra se desprende de un balance del Gobierno de Ecuador publicado este miércoles sobre las operaciones policiales y militares realizadas en el territorio nacional bajo este nuevo escenario, donde 22 bandas del crimen organizado han sido consideradas como grupos terroristas y actores beligerante no estatales.



Entre el 9 y el 17 de enero las autoridades ecuatorianas también afirman haber abatido a cinco presuntos miembros de estas bandas ahora catalogadas como terroristas, mientras que dos policías fueron asesinados y otros once fueron liberados de distintos secuestros ejecutados aparentemente por estas mafias.



Durante ese periodo se han incautado 728 armas de fuego, 736 armas blancas, 41 alimentadoras de armas, cerca de 21.200 balas y 521 explosivos.



En los últimos cinco años, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 6 a 46 en 2023.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

*Con AFP