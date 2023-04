La icónica ciudadela inca, Machu Pichu, es considerada una de las siete maravillas del mundo moderno y un importante destino turístico del Perú, pues su belleza e historia han atraído a millones de visitantes desde que fue descubierta en 1911 por el explorador estadounidense, Hiram Bingham.



El lugar de piedras y montañas tiene vistas panorámicas que permiten divisar la gran arquitectura inca, la cual se dice que fue construida intencionalmente sobre fallas sedimentarias, según un estudio de la Sociedad Geológica de Estados Unidos.

"La ubicación de Machu Picchu no es una coincidencia, pues las fallas geologícas facilitaron el trabajo en vista de que las piedras ya estaban debilitadas y era más fácil darles forma" dijo en un comunicado, Rualdo Menegat, geólogo de la Universidad Federal Río Grande do Sul de Brasil y autor de la investigación.

Machu Picchu funcionó como centro político, administrativo y religioso del imperio indígena de la región. Foto: iStock

La magnificencia que demuestra el sitio no solo es una distinción arqueológica, sino también espiritual y natural, ya que la ciudadela es un híbrido entre la edificación y la cosmogonía ancestral andina, donde las montañas eran consideradas deidades protectoras.



No obstante, en Machu Pichu quedan rezagos de un elemento que para algunos antropólogos puede haber significado la conexión con el tiempo y las creencias místicas que profesaba: 'la piedra Intihuatana'.

La piedra Intihuatana

Este símbolo es considerado patrimonio cultural de la humanidad desde 1983 por la UNESCO, pues representa la sabiduría astronómica y la conexión espiritual de los incas con la naturaleza.



De acuerdo con el Director del Museo Nacional de Antropología y Arqueología e Historia del Perú, Federico Kauffmann Doig, la piedra Intihuatana era utilizada por los incas para realizar ceremonias rituales en honor al sol y para mantener el equilibrio entre el mundo físico y el espiritual.



" La voz intihuatana es gentilicio del runasimi o quechua y en su forma plural es vocalizada mediante la palabra intihuatana-cuna. La cual se traduce como 'amarrar al Sol', giro lingüístico que nos transporta al mundo de lo sobrenatural, de lo mágico, según la creencia, los intihuatana conformaban altares", escribió Kauffmann en su estudio sobre la función que desempeñaban estas piedras en Machu Pichu.

Además, esta roca tallada en forma de pirámide se encuentra en la cima de la montaña de la ciudad inca, de la que se tiene una serie de ángulos y marcas alineados con los solsticios de invierno y verano como un calendario solar, según el antropólogo, Germán Zencenarro, docente de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.



Sin duda, este elemento es una claro ejemplo de la intención simbólica que los expertos atribuyen a la naturaleza y a la arquitectura del pueblo andino.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

