En la tarde de este miércoles 09 de agosto, el candidato presidencial, Fernando Villavicencio, del ‘Movimiento Construye’, murió tras recibir varios impactos de bala al salir de un evento de campaña que se llevaba a cabo en el coliseo del Colegio Anderson, Quito, la capital ecuatoriana.



En varias entrevistas, el hombre de 59 años había mencionado que dentro de su campaña se lucharía contra las bandas delincuenciales y que, a pesar de recibir amenazas, continuaría en la contienda por la Presidencia.



Días antes del crimen, el político ecuatoriano mencionó en los medios de comunicación que 'Los choneros' habían realizado amenazas contra él y su grupo de campaña: "No les tengo miedo. 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas, y les reitero: no les tengo miedo".



Mientras realizaba sus intervenciones públicas, también enviaba fuertes mensajes contra estas estructuras delincuenciales: "En año y medio vamos a someter al narcotráfico. No les tengo miedo [...] Lo único que pueden hacerme es matarme, y con eso liberamos a un pueblo entero. No le tengo miedo a la muerte, porque yo ya vencí sobre ella".



Incluso, en sus discursos aseguraba que no tenía un chaleco antibalas: "Me han dicho que use chaleco [antibalas]. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. ¡Ustedes son mi chaleco antibalas, yo no lo necesito! Ustedes son de un pueblo valiente, y yo soy valiente como ustedes”.



En una entrevista con el programa ‘Vis a Vis con Janet Hinostroza’ que había recibido amenazas de muerte por parte de alias ‘Fito’, jefe del grupo delictivo y de narcotráfico ‘Los Choneros’.



“Varios militantes de mi campaña presidencial en la provincia de Manabí, han recibido la visita de emisarios de alias ‘Fito’, para decirles que si yo lo sigo mencionando y mencionando a ‘Los choneros’ me van a quebrar”.



En la misma entrevista dijo que lo habían llamado de un teléfono en Indonesia y que había "recibió la misma amenaza, en mi contra y en contra mi equipo de seguridad y avanzada”.

Ecuador mantiene la fecha de las elecciones pese al asesinato de Fernando Villavicencio



La titular del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE), Diana Atamaint, anunció en la madrugada de este jueves que los comicios generales anticipados de Ecuador del 20 de agosto se realizarán tal como está previsto tras el asesinato el miércoles de uno de los principales candidatos a la presidencia, el periodista Fernando Villavicencio.



"La fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto se mantienen inalterables, en cumplimiento del mandato constitucional y legal", dijo Atamaint en una declaración conjunta con el presidente Guillermo Lasso divulgada por YouTube luego de una reunión del gabinete de Seguridad y altos funcionarios de otras entidades estatales.

