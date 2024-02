Ecuador: así se planeó el magnicidio de Fernando Villavicencio desde la cárcel

La Fiscalía de Ecuador adelantó este martes la audiencia preparatoria de juicio por el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en la que reveló quiénes habrían coordinado el asesinato y cómo se habría planificado desde una de las prisiones del país.



La Justicia de Ecuador pudo constituir la audiencia preparatoria de juicio al cuarto intento, luego de tres convocatorias anteriores que tuvieron que ser aplazadas por diversos motivos, entre ellos el cambio repentino de abogados de los procesados.

Villavicencio murió el 9 de agosto de 2023 tras ser acribillado a tiros a la salida de un mitin electoral en Quito, cuando faltaban apenas once días para la celebración de la primera vuelta de las elecciones generales extraordinarias.



El asesinato de Villavicencio elevó a niveles inéditos la creciente ola de violencia que azota a Ecuador desde hace unos tres años, con mafias del crimen organizado y del narcotráfico que han disparado la tasa de homicidios hasta hacer del país uno de los más violentos de Latinoamérica, con 45 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023.

Simpatizantes presentan sus respetos durante un acto organizado por el partido Movimiento Construye y amigos en el Centro de Exposiciones Quito. Foto: AFP

¿Quién ordenó el crimen de Villavicencio?

Según la Fiscalía, la orden de matar a Villavicencio salió de la cárcel de Latacunga, situada en la provincia andina de Cotopaxi, a unos 70 kilómetros al sur de Quito, y controlada por Los Lobos hasta hace mes y medio, cuando ingresaron de forma permanente las Fuerzas Armadas para recuperar el control del recinto penitenciario.



Desde inicios de enero tanto Los Lobos como otras 21 bandas criminales pasaron ser consideradas como grupos terroristas, dentro de la declaración de "conflicto armado interno" que hizo el actual presidente, Daniel Noboa, contra el crimen organizado.



En concreto, según el Ministerio Público, el presunto autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de Villavicencio es un preso identificado como Carlos Edwin Angulo L., apodado 'El Invisible', identificado por las autoridades ecuatorianas como cabecilla de una facción de Los Lobos que recibe el nombre de 'Los Invisibles'.

Este 27 de febrero, Fiscalía presentó su dictamen acusatorio contra 6 personas por el asesinato de Fernando Villavicencio. Ha señalado a Carlos Edwin A. L. alias El Invisible, como el autor mediato del crimen. Este dato ya fue presentado en la Asamblea Nacional, hace pocos días.… pic.twitter.com/exb7zeYmAG — BN (@BNPeriodismo) February 27, 2024

La acusación de la Fiscalía coincide con lo expuesto el pasado 7 de febrero por el director de Investigaciones de la Policía Nacional de Ecuador, Freddy Sarzosa, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga el crimen de Villavicencio.

Sarzosa identificó a 'El Invisible' como "el principal mentalizador" del asesinato de Villavicencio y a Laura Dayanara C. V. como la coordinadora.



Así, el Ministerio Público solicitó abrir juicio contra Carlos Edwin A. L. como autor mediato, Laura Dayanara C. V. como coautora y Erick R. P., Víctor F., Alexandra Ch. F. y Óscar F. T. como cómplices.

La vinculación de Laura Dayanara Castillo Velin al proceso que se sigue por el asesinato de Fernando Villavicencio se concretó. En las pesquisas descubrieron que la moto usada por los sicarios era utilizada para su custodia.



Los detalles: https://t.co/VwfNHraUuj pic.twitter.com/1zN7cJTdzE — Diario Expreso (@Expresoec) September 10, 2023

La fiscalía también tiene en su poder a seis acusados como autores materiales del crimen. Se trata de los únicos supervivientes de los catorce involucrados, pues ocho de ellos se encuentran muertos, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en la ejecución del atentado.



Uno de ellos, el que efectuó los disparos contra Villavicencio, murió en la escena del crimen producto de los disparos del equipo de seguridad que acompañaba al candidato, mientras que los otros seis fueron presuntamente ahorcados semanas después en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador.



También apareció muerto en circunstancias similares en una cárcel de Quito otro de los involucrados en las investigaciones.

El candidato fue trasladado a la Clínica de la Mujer luego del tiroteo. Foto: EFE

Si bien en un inicio circularon en redes sociales videos de grupos de hombres armados encapuchados que reivindicaban el asesinato de Villavicencio en nombre de Los Lobos, también hubo otros videos en sentido contrario.



Días antes del asesinato, además, Villavicencio había denunciado amenazas de muerte procedentes presuntamente del narcotraficante José Adolfo Macías 'Fito', líder de la banda criminal Los Choneros.

¿Cómo se organizó el asesinato?

Policía custodia cierre de campaña del periodista y candidato presidencial por el partido Construye, Christian Zurita. Foto: AFP

La fiscalía asegura que Carlos Edwin Angulo L., alias 'El Invisible', coordinó y planificó el asesinato desde su celda de máxima seguridad en la que contaba con varios lujos, entre ellos internet de alta velocidad. La orden de acabar con la vida del líder político la impartió por celular.



Las autoridades dieron con el nombre de Carlos Angulo tras encontrar el celular de David Castillo, el colombiano acusado de disparar y asesinar a Villavicencio aquel 9 de agosto.



En el teléfono del autor material del hecho, que falleció el día del magnicidio tras ser herido por los escoltas de Villavicencio, se encontraron mensajes y llamadas de un número proveniente de los Estados Unidos.



Las autoridades lograron vincular la línea telefónica con el hombre de la banda Los Lobos tras encontrar videos que el reo habría enviado al sicario colombiano desde la prisión.

Tras un operativo de las autoridades en la cárcel de Cotopaxi, se logró determinar que la celda que se observaba en el video era la de Carlos Angulo.



Además, "tras un pedido de información de la Fiscalía, WhatsApp informó que ese teléfono se había conectado a Internet a través de una dirección IP que fue provista por Mega Speed, compañía que certificó que el servicio había sido instalado en la etapa de máxima de seguridad del CRS Cotopaxi", afirmó el medio ecuatoriano Primicias, que cita apartes de la audiencia de la Fiscalía.



Según la fiscalía, alias 'El Invisible' y el colombiano Castillo intercambiaron varios mensajes en la tarde y la noche del crimen, entre ellos uno en el que se lee: "Bien, brother. Cuando usted lo vea, le pega. Confío en usted. Hágale". Ese mensaje, dicen medios ecuatorianos, fue enviado una hora antes del asesinato de Villavicencio.

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en Ecuador. Foto: EFE

La fiscalía también habló del rol que jugó Laura C., alias 'Flaca' en el homicidio de Villavicencio. Según las autoridades, la mujer preparó la logística del crimen, pues estuvo a cargo de la entrega de armas, municiones y vehículos a los perpetradores del homicidio.



También se encargó de entregar camisetas y gorras a los sicarios con el fin de que pudieran mezclarse en el mitin de Villavicencio sin causar mayores sospechas.



Laura C., dice la fiscalía, organizó múltiples reuniones previas al crimen. Una de ellas el 8 de agosto, la noche anterior al crimen, en la que se habría encontrado con los sicarios y con alias 'El Invisible', quien participó del encuentro por videollamada.



La mujer fue capturada en un vehículo robado que, según los videos de las cámaras de seguridad, fue visto dando vueltas por la zona en la que Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto. En el carro también se encontraron camisetas de campaña del político.



En los teléfonos de otros de los acusados como cómplices se encontraron fotos de Villavicencio, descargadas solo horas antes del crimen, además de llamadas con Laura C. minutos antes del asesinato del entonces candidato presidencial.



Según el relato de un testigo protegido, reproducido por Infobae, a los sicarios se les prometió el manejo de las cárceles y "tener derecho a medio Quito" si cumplían con el asesinato de Vilavicencio. Ese mismo testigo afirmó que entre los motivos para matar al político estaba el miedo de que llegara a la presidencia y cambiara las penas en el país.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con EFE