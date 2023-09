El sol se colaba por las cortinas entreabiertas, mientras que Federico Zárate abría sus ojos para comenzar un nuevo día. El canto de los pájaros se mezclaba con las voces de los transeúntes y vehículos que, desde las calles, generaban la típica atmósfera citadina a la que el joven de 27 años estaba acostumbrado.



Sin embargo, su rutina se vio interrumpida cuando, de repente, Enrique Herrero, dueño del apartamento, golpeó agresivamente la puerta de su morada.

Lea también: Un minuto antes de su asesinato, ingeniero habló con su pareja sobre su recién nacido

¡Indignante! Esta es la historia de Ramoncito, niño asesinado en una misa negra en 2006

Dos asesinatos en Argentina: origen del uso de huellas digitales para resolver crímenes

Zárate se levantó extrañado y corrió hasta la puerta. "¿Qué pasó?", se preguntó. Sin pensarlo dos veces abrió y fue entonces cuando vio al arrendador de su morada, empuñando un arma de fuego, junto a su esposa. Furiosos, comenzaron a reclamarle por el pago del alquiler.

"Luciana, su pareja, me agarró del hombro y él me apuntó con una pistola en la cabeza, me amenazó y me dijo que me fuera", explicó el joven en diálogo con el medio Arriba Córdoba (El Doce).

El hecho ocurrió en la localidad cordobesa de La Falda, Argentina, el pasado 21 de julio. Según el relato de la víctima, ese día, al verse amenazado, intentó sacar su teléfono celular para grabar la situación. Fue entonces cuando Herrero levantó el arma y le pegó con la culata en el ojo derecho.

Tenía la cara llena de sangre y al intentar salir, me dijo que me iba a matar FACEBOOK

TWITTER

(Además: Hombre persiguió a ladrón que quiso robarle su carro y lo mató de un tiro en la cabeza).

"Tenía la cara llena de sangre y, al intentar salir, me dijo que me iba a matar”, comentó la víctima, de acuerdo con el periódico argentino La Nación. También detalló que, a raíz de sus gritos, otros vecinos llamaron a la Policía. Posteriormente, fue auxiliado y llevado al Zárate Hospital de Córdoba.

En total, Zárate recibió 26 puntos de sutura en su rostro.



"El golpe fue tan fuerte y profundo que la operación duró 4 horas y tuvieron que darle 26 puntos de sutura para poder reconstruirle el ojo. Desde el momento que llegamos, la doctora dijo que había perdido la visión”, explicó Marcelo, padre de Federico Zárate, en una entrevista con medios locales.

Por su lado, la fiscal que lleva el caso confirmó al medio citado que el agresor fue imputado por “amenazas calificadas y lesiones graves” y que en los próximos días se fijará la fecha para su declaración indagatoria. Aun así, cabe resaltar que tanto él como su esposa siguen prófugos y están siendo investigados por la justicia.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO