Andrés Felipe Castañeda y Jackson Alexis Arias Pérez son otros dos jóvenes colombianos que han desaparecido en El Salvador y sus familiares creen que están detenidos en alguna cárcel del país centroamericano, como víctimas del régimen de excepción que funciona desde hace un año.



Luz Marina Pérez, madre de Jackson, publicó un video en redes sociales en el que denunció que su hijo desapareció en San Salvador el pasado 11 de enero, 15 días después de permanecer en el país. "Él me llamó que salía para el trabajo y después de eso no he vuelto a saber de él", declaró.



Aseguró que ha pedido ayuda ante la Cancillería de Colombia y otras autoridades, pero que ha recibido muy poca información. Dijo que tiene la esperanza de encontrarlo después de ver los casos de José Antonio Potes y Manuel Castrillón, otros dos jóvenes colombianos que recuperaron su libertad tras hacer viral su caso.

Otro colombiano victima del régimen de excepción #ElSalvador pic.twitter.com/kPL9HTap2n — Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador (@MOVIRSV) May 6, 2023

Lo mismo hizo la esposa de Andrés Felipe Castañeda González, quien sí tiene la certeza de que su pareja fue detenida y llevada a la cárcel de Ilopango. Su madre sostiene que él no tenía antecedentes en Colombia y no pertenece a pandillas, sino que viajó a El Salvador en noviembre de 2022 para buscar trabajo.

El hombre oriundo de Cartago habría viajado a Centroamérica para brindarle un mejor futuro a sus hijos, su esposa, Alejandra Muñoz se encuentra muy angustiada por la situación que vive su esposo al que estarían confundiendo con un miembro de la Mara, pandilla de El Salvador.



"No hemos podido tener comunicación con él, no sabemos cómo se encuentra, no sabemos cómo está. La verdad quisiéramos respuestas de él, ¿por qué lo tienen detenido allá?", expresó la mujer.



Además, explicó que él no tiene ningún tatuaje o marca que lo identifique con la peligrosa pandilla. "Dicen que va a estar allá, al menos, seis meses a la espera de un juicio y, aunque mi esposo no tiene nada para que lo encuentren culpable, tal vez allá decidan dejarlo, así como lo detuvieron arbitraria e injustamente".

Andrés Felipe Castañeda González es otro colombiano que estuvo en la misma celda, junto a José y Manuel, en el penal de Ilopango y en el centro preventivo de Jucuapa. Esta detenido desde diciembre de 2022. pic.twitter.com/OfAOuLMK0B — Kenia Gómez (@kengo1811) May 7, 2023

La Prensa Gráfica / El Salvador (GDA)

