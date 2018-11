El (falso) insulto del presidente de México a Colombia

No hay ningún soporte de la veracidad de un supuesto mensaje en el que el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “insulta” a Colombia, como lo ha difundido en la última semana un portal llamado ‘Así sucedió’, en una nota titulada ‘Presidente López Obrador de México insulta a Colombia’.



El artículo asegura que López Obrador (AMLO) “se expresó en forma ofensiva, despectiva y humillante contra los colombianos” y agrega que “sus declaraciones fueron las de un verdadero enemigo de Colombia”.

Según el portal, se trata de declaraciones hechas en una entrevista con la cadena de televisión TeleSur, sin embargo, la fuente para afirmar esto es un portal de Bolivia, llamado RPO’s Digital. Ese portal, según el link que pone la misma página, se autodefine como una ‘Agencia de Información de los Pueblos Originarios’.



El link lleva a una versión en PDF de lo que sería un periódico impreso o un boletín. El texto en cuestión aparece en la cuarta y última página, marcada como Opinión, con este título: “México nunca será como Venezuela, pero lo que menos nos gustaría ser es como Colombia”. El boletín tiene fecha del 6 de julio de 2018.

Aunque es un texto supuestamente firmado por AMLO, el mismo comienza refiriéndose a él en tercera persona, lo que permite suponer que se trata de otra persona quien lo escribe y no de una columna de opinión.



El mismo cita una supuesta entrevista de TeleSur en la que el presidente de izquierda lanza afirmaciones sobre Colombia como que “el pueblo colombiano protege a los corruptos y criminales” o que “la situación de Colombia es trágica porque es su mismo gobierno los que orquestaron masacres en contra de su misma población” (encuentre ese boletín en este link).



Tras buscar en TeleSur, el repositorio de información de ese canal en su página web no registra ninguna entrevista con un enfoque parecido al que citan los medios mencionados. Es más, pese al calibre de las supuestas declaraciones, los motores de búsqueda no arrojan que ningún medio creíble las haya registrado ni reproducido.



Las búsquedas sí arrojan entrevistas en las que se preguntaba a López Obrador, siendo candidato, por su opinión sobre Venezuela y su relación con Hugo Chávez en el pasado y Nicolás Maduro en el presente, una pregunta que se convirtió en común denominador en las campañas de toda América frente a los candidatos de izquierda o centro-izquierda.



En una de esas entrevistas, en el 2017, AMLO dijo que la situación de Venezuela era “muy lamentable”, citando cifras de 50 o 60 muertos en ese momento, sin especificar la causa o contexto. “Pero en nuestro país tenemos 50 o 60 muertos por semana”, agregaba después.



Para López Obrador no tenía sentido que en su país le preguntaran tanto por la situación venezolana cuando sufrían una masacre semanal debido a la violencia interna protagonizada por narcotraficantes, aliados a su vez con funcionarios corruptos.



En resumen, no hay fuente fiable que permita afirmar la veracidad de esas declaraciones que, por su naturaleza, redacción y tono, no parecen de un Jefe de Estado a punto de posesionarse.



López Obrador fue elegido presidente de México el pasado 1 de julio, y se posesionará como jefe de Gobierno el próximo 1 de diciembre.



ELTIEMPO.COM