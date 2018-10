Fabiana Jafif, la mujer que dejó Google para emprender como mamá

Su nombre es Fabiana Jafif, madre de dos hijas y creadora del blog 'De Madre a Madre' que cada año reúne a más de 100 mujeres para hablar sobre emprendimiento en Argentina.



Sin embargo, Fabiana no abrió el blog pensando en emprender, más bien fue un espacio de catarsis después de haber renunciado a su trabajo en el cual tenía 18 años de experiencia. Incluido tres años en Google.

En julio de 2014 nació su primera hija y esperaba con ansias volver a su trabajo. "Yo capacitaba gente nueva y tenía un cargo que estaba bueno, cuando volví me cambiaron de posición y no me gustaba, además me sentía un poco como la embarazada que volvía". Fabiana afirmó a La Nación de Argentina que le costó mucho trabajo organizar su nuevo ritmo de vida con el cuidado de su hija, por lo que al mes decidió renunciar.

"Me costó porque yo venía haciendo carrera desde los 18 años, nunca me quedé quieta y siempre generé mis propios ingresos", por lo que tomó como opción empezar a trabajar como freelance en marketing digital y pensó en escribir sobre la nueva etapa de su vida y poder compartir experiencias con otras mujeres, así nació De Madre a Madre.



"Para mí era un hobbie, escribía para ver si podía ayudar a alguien con mi experiencia. Tuve la valentía de hablar de lo que me costaba, por ejemplo la lactancia, algo de lo que en ese momento no se hablaba, enseguida empezó a crecer y hoy en Google se posiciona como el mejor blog de maternidad de Argentina", afirmó Mariana a La Nación.



El espacio web cuenta actualmente con más de 20.000 seguidores y sin pensarlo, hoy le genera entradas económicas a esta mujer por medio de la pauta y canjes que realiza en las publicaciones.

Ocho meses después, Mariana organizó el primer encuentro de Mujer, Madre y Emprendedora, un evento que busca motivar a las madres que quieren continuar o iniciar una idea de negocio: "Puse plata de mi bolsillo, pagué una fotógrafa, conseguí un salón y armé el evento. Creo mucho en el contacto cara a cara y en el networking, me parece fundamental para cualquier persona".



Este primer espacio fue gratis y asistieron más de 15 madres, cada una llevó una idea para emprender y se armó una charla en la que todas pudieron participar, comenta Fabiana al diario argentino. Hoy en día el evento cuenta con más de 100 participantes y es pago.



"Creo que la maternidad es una gran oportunidad para emprender, es un momento que te hace pensar, te cambia todo", afirma esta mujer que también realizó una encuesta a 3.000 mujeres en la que encontró que el 52% empezó a emprender después de ser madres y el 19% ya lo había hecho desde antes.

El obstaculo más grande

Pero no todo fue una sorpresa que alegró la vida de Fabiana como sus hijas y el éxito repentino de su blog. En el año 2015, mientras su primera hija tenía ocho meses, exactamente dos semanas antes de un viaje a Estados Unidos, Fabiana creyó que una conjuntivitis era la molestia que sentía en el ojo, pero al llegar al oftalmólogo este le advirtió que era algo más grave y la remitió a un neurólogo.



Mientras se hacía una serie de exámenes, recordó que hacía un tiempo había tenido un episodio en el que dejó de sentir los brazos. Tendinitis le 'diagnosticó' el guardia de traumatología en ese momento. Días después la molestia se fue.



No era conjuntivitis, el doctor le diagnosticó esclerosis múltiple, una enfermedad sin cura. "Yo no sé lo que me puede pasar mañana, me medico dos veces al día, es una enfermedad que en cada cuerpo es distinto, algunos no pueden caminar, otros no ven o no puede ir al baño solos. Produce mucha fatiga y cansancio", Fabiana afirma que a causa de la enfermedad, cuando habla mucho en las charlas, debe parar un poco.



Lloró muchos días, sin embargo no permite que su enfermedad la condicione. Disfruta de su trabajo y a su segunda hija que nació después del diagnóstico. Fabiana dijo que durante el embarazo estuvo protegida y no tuvo que medicarse, por lo que todo estuvo perfecto. "Después me hice una resonancia y tenía diez lesiones que por suerte después bajaron a seis. Fue duro pero decidí no dar de mamar y enseguida retomar la medicación, prioricé dejar de ser esa madre que nutre para ser una madre presente. Prioricé estar bien yo".



