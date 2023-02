Hace unos días, el avistamiento de un objeto volador no identificado causó conmoción en territorio peruano: según se logra observar en los videos, lo que parece ser una nave sobrevuela el cielo.



La aparición de la nave, al parecer, se dio en Lima, la capital peruana. En los clips, el objeto volador en forma tubular es captado a unos cuantos metros de altura, al tiempo que emite una luz, también visible en las cámaras de los teléfonos celulares.

De acuerdo con el programa de televisión Al rojo vivo, la nave permaneció suspendida en el cielo durante varios minutos, hasta que de repente desapareció a una alta velocidad, tras hacer algunas maniobras extremas.

El escritor peruano y ufólogo Sixto Paz Wells dijo en diálogo con el programa Debate TC, tras los más recientes avistamientos de objetos voladores no identificados, que “se observan cantidad de ovnis en todo el mundo y objetos de más de 167 formas diferentes”.



Aunque el reporte de este objeto volador es uno de los más recientes, no es el único. El 27 de febrero de 2019, por ejemplo, la Fuerza Aérea de Perú confirmó el avistamiento de dos objetos voladores no identificados al canal ‘CNN’, cerca de Lima.

En ese momento, la Fuerza Aérea no emitió un comunicado al respecto, puesto que no supuso una amenaza a las operaciones civiles o militares. “La ocurrencia que usted refiere en efecto existió y para esto es preciso señalar que en aquella oportunidad las operaciones aéreas, tanto civiles como militares, nunca estuvieron en riesgo debido a la localización y ubicación”, aclaró en su momento el mayor general de la Fuerza Aérea peruana, Robert Baxerias Vucanovich, para el canal de televisión estadounidense citado anteriormente.

Fue en el 2014 cuando, de acuerdo con El Comercio, Perú reabrió el Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos (DIFAA), a cargo de la propia Fuerza Aérea. Su objetivo, como su nombre lo indica, era indagar respecto a cualquier fenómeno u objeto que pudiese poner en peligro la seguridad aérea.

El panorama de los ovnis en Estados Unidos

En el mes de febrero, el ejército de Estados Unidos ha derribado varios objetos voladores que han sobrevolado su territorio. La primera aparición ocurrió el 4 de febrero, y las autoridades dijeron que venía de China y había estado monitoreando sitios confidenciales. La segunda se dio unos días después, el 10 de febrero. Este fue derribado al norte de Alaska y no tenía sistema de propulsión o control, de acuerdo con la BBC.



El tercer avistamiento se presentó el 11 de febrero sobre el territorio canadiense de Yukón, a unos 160 km de la frontera con Estados Unidos, y el cuarto se produjo el 12 de febrero, cuando autoridades estadounidenses tuvieron que derribar un objeto de gran latitud cerca del lago Hurón.

Aunque el portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU., John Kirby, indicó que no creía que se tratase de actividad extraterrestre, las dudas han persistido entre la comunidad.



De acuerdo con Los Angeles Times, en 2022 el Pentágono abrió la Oficina de Resolución de Anomalías, para investigar fenómenos ovnis, luego de recibir cientos de reportes de avistamientos de objetos voladores no identificados. “Es responsable no solo de rastrear objetos no identificados en el cielo, sino también bajo el agua o en el espacio, o de potencialmente cualquier objeto que tenga la capacidad de pasar de un ámbito a otro”, detalla el periódico estadounidense.

