Expulsiones migratorias exprés se imponen en Sudamérica para combatir la criminalidad

“Los vamos a pillar, los vamos a enjuiciar y a quienes estén irregulares en Chile los vamos a echar”, aseguró recientemente el presidente Gabriel Boric tras las tensas jornadas de debate político que marcaron el fin de año en Chile a raíz de las expulsiones masivas con las que su Gobierno enfrenta el aumento de los crímenes cometidos por migrantes irregulares.



(Lea también: Gobierno chileno pide 'avanzar' en pacto fiscal y reforma de pensiones tras plebiscito).



Desde secuestros extorsivos hasta el ataque con una granada contra una policía, los delitos que tienen como protagonistas a delincuentes extranjeros han sacudido la agenda mediática, al punto de que el Ejecutivo proyecta la deportación de al menos 2.600 migrantes en 14 meses.

“Quienes tienen orden de expulsión administrativa salen todos los días del país (…) por medio de vuelos comerciales, expulsamos a través de buses a los países fronterizos y también expulsamos, en ocasiones, a través de vuelos chárter”, explicó el director de Migración de Chile, Luis Eduardo Thayer, quien señaló que este año se ha expulsado a más de 740 migrantes.

Gabriel Boric, presidente de Chile. Foto: AFP/ Presidencia de Chile

Sin embargo, más allá de las llamadas “expulsiones administrativas”, que se aplican a quienes están de manera irregular en territorio chileno, están las expulsiones judiciales que el año pasado se dispararon en más de un 60 por ciento y están ligadas a directamente a la comisión de delitos.



“En las últimas movidas de migración llegaron personas vinculadas a organizaciones delincuenciales trasnacionales como el Tren de Aragua, Los Gallegos, entre otros, lo que se conjuga con un incremento de casos de extorsiones y robos, lo que ha generado que el Gobierno tome medidas que algunos analistas han calificado de populistas y que van en contra de los derechos de los migrantes irregulares”, señala a EL TIEMPO Édgar Hernán Fuentes-Contreras, académico de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes de Chile.



De acuerdo a una reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), el 69 por ciento de los chilenos cree que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad, una cifra que se ha duplicado en los últimos 20 años, lo que ha obligado al gobierno Boric a cambiar su retórica humanitaria sobre los migrantes para adoptar una política de mano dura que, según la administración, permita “ordenar la casa”.



La nueva política llevó a un aumento de más de un millón y medio de dólares de presupuesto para contratar vuelos comerciales y disponer adicionalmente de un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile para concretar la expulsión exprés de extranjeros en situación irregular.

Cientos de migrantes Venezolanos, Colombianos y Haitianos se encuentran varados en la zona fronteriza de Perú y Chile. Foto: EFE/ Patricio Banda

“En los flujos migratorios, sobre todo cuando son masivos, se meten en medio personas que vienen con una agenda criminal y en este caso, además, organizaciones criminales. Ante eso, no se puede ser ingenuo", señaló la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, quien destacó que debe haber una mirada transversal que incluya también la seguridad y la protección del país.



(Siga leyendo: Chile rechaza con el 55 % de votos una segunda propuesta de una nueva Constitución).



Tohá se apoya en las cifras que demuestran que, desde 2010 Chile, ha venido enfrentando un incremento exponencial de migrantes irregulares. Solo entre enero y agosto de este año casi 35.000 personas ingresaron de forma irregular, de acuerdo a la Policía de Investigaciones (PDI), una cifra que estiman podría llegar a los 50.000 para fin de año.



Por otro lado, el CEP expuso en el informe denominado Inmigración y delincuencia, publicado en julio, que en Chile se observa un aumento en la representación de extranjeros en todos los delitos, a excepción de los que van contra la Ley de Drogas, de forma constante desde el año 2018, tanto para las condenas como para las imputaciones.

Migrantes en Chile Foto: AFP

“Es en los crímenes más violentos, como homicidios y robos, donde ser observa un aumento absoluto en la representación de extranjeros condenados. En el año 2022, los extranjeros pasan a estar sobrerrepresentados en condenas por homicidio. Precisamente, es posible aventurar que el aumento en las percepciones sobre crimen e inmigrantes esté relacionado con el aumento de la participación de estos en delitos más violentos”, señala el informe.



Para el diputado oficialista Raúl Soto, el gobierno chileno está avanzando en la dirección correcta a través de pasos como modernizar la legislación y las instituciones para enfrentar la crisis de seguridad y la crisis de migración irregular que han sido desatadas por el crimen organizado. “El problema es que el Estado de Chile, más allá del Gobierno, está atrasado en 10 años y el crimen organizado encontró al Estado desorganizado. Por lo tanto, hay que avanzar aún más rápido y tener una señal mucho más firme”, dice en diálogo con EL TIEMPO.



Sin embargo, desde la oposición derechista se exige expulsar a al menos a 12.000 migrantes que ya tienen orden de salida antes de finalizar el año. La mayoría de ellos provienen de países como Venezuela, Perú, Haití y Colombia.

Expulsión exprés en Perú; ¿una medida efectiva?

Lo que ocurre en Chile no es exclusivo en la región, apenas 48 horas son necesarias en Perú para llevar a cabo el llamado Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (Pasee), con el que el gobierno de Dina Boluarte estableció una audiencia única para la expulsión de criminales de origen extranjero y migrantes en situación irregular.

Varios migrantes aseguran que solo pretenden cruzar territorio peruano rumbo a sus países de origen. Foto: AFP

“Acá vienen las personas que nosotros admitimos que vengan, no es un país al que pueda ingresar quien le dé la gana vulnerando las normas. Debemos asegurar la paz y la seguridad de 33 millones de peruanos", aseguró el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, al presentar la ley que abre la puerta, incluso, a medidas para sancionar a las empresas de transporte que trasladen a indocumentados por aire, mar y tierra, y permite también fiscalizar los servicios de hospedaje.



(Ademas: Los cambios que trae la nueva propuesta de Constitución en Chile).



“Es una medida que ha sido considerada como populista por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Sin embargo, en las reacciones de las encuestas, por ejemplo, la ciudadanía se muestra a favor de este tipo de políticas porque consideran que los migrantes son, en gran medida, responsables del incremento de la inseguridad ciudadana”, señala a EL TIEMPO Francisco Pérez García, periodista de Spacio Libre en Perú.



Sin embargo, Pérez García destaca que el problema radica en que, hasta el momento, no hay indicadores que demuestren que la expulsión exprés es una medida efectiva para reducir los índices de criminalidad.

La presidenta estuvo acompañada del primer ministro, Alberto Otarola. Foto: EFE

“Hablan de algunas cifras respecto a la cantidad de migrantes, sobre todo venezolanos, que han sido retornados a su país de origen. Pero, esta medida no ha incidido en la disminución de la delincuencia de la inseguridad ciudadana en el país, sobre todo en la ciudad de Lima, en donde todavía se dan casos de extorsiones, asaltos a mano armada y secuestros de manera alarmante”, asegura.



Perú es, después de Colombia, el país que más ha recibido el impacto de la ola migratoria de los más de 7 millones de migrantes venezolanos que representan, actualmente, no solo un desafío humanitario en la región sino también una problemática asociada al aumento de la criminalidad que se ha ido extendiendo en Sudamérica.

Uruguay, un destino apetecido para altos mandos del crimen

Pese a que las expulsiones masivas se comienzan a ver como una vía posible para frenar la criminalidad en algunos países, el caso uruguayo aparece como una excepción.



A mediados octubre, el subsecretario del Ministerio del Interior de Uruguay, Guillermo Maciel, propuso al Senado de su país deportar a los migrantes que cometan delitos graves como homicidio, secuestro, abuso sexual y crímenes económicos. Esto luego de que fue desarticulada una red de colombianos dedicada a préstamos irregulares.

Luis Lacalle Pou,. Foto: AFP

Su propuesta no era nueva. Hace dos años el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, había elevado las alertas al señalar que Uruguay abría sus puertas para que los extranjeros fueran a trabajar en buenas condiciones y al final terminaban delinquiendo. “Nosotros queremos tener una ley mucho más eficaz, para que aquellos que delinquen se los expulse del país”, señaló en 2021. Sin embargo, ninguno de los dos llamados del gobierno de Luis Lacalle Pou para endurecer la ley migratoria en el llamado “Paisito” ha logrado mayores ecos en el legislativo.



(Le puede interesar: ¿Cómo queda el gobierno Boric tras rechazo a nueva propuesta de Constitución en Chile?).



“No ha avanzado ese debate porque nuestro país tiene la postura de que por dos o tres inmigrantes que cometen algún tipo de delito, no puedes castigar una cantidad de personas que vienen buscando un refugio o un lugar de paso para otro país”, explica a EL TIEMPO, desde Montevideo, el consultor en seguridad Edward Holfman.



Holfman asegura que, aunque en los últimos 10 años han llegado cerca de 100.000 extranjeros a Uruguay, la mayoría están documentados y, quienes delinquen, son una porción marginal si se compara con los delincuentes nacionales. “En Uruguay hay 14.700 privados de la libertad y 20.000 con penas alternativas, de ellos, 369 son extranjeros por lo que no es un número significativo”, dice.



Pero, a diferencia de Chile y Perú, en donde abundan los delitos comunes entre los extranjeros, Uruguay ha mostrado ser un destino atractivo para altos mandos del crimen organizado, como lo muestran los 62 fugitivos que capturó la Interpol en este país en los últimos años, quienes, en su enorme mayoría, tenían circular de alerta roja o casos emblemáticos como el de Rocco Morabito, el capo de la mafia italiana de la Ndranghueta que vivió a sus anchas con una identidad falsa en territorio uruguayo, así como varios líderes del cartel Jalisco Nueva Generación.

Cientos de migrantes Venezolanos, Colombianos y Haitianos se encuentran varados en la zona fronteriza de Perú y Chile. Foto: EFE/ Patricio Banda

“Los delincuentes que tenemos nosotros no son los delincuentes comunes. No tenemos una ley de extradición. Se les puede negar estar en el país, pero eso lleva una parte legislativa muy grande”, asegura Holfman, quien destaca que a Uruguay tampoco le convendría tener acuerdos de reciprocidad de expulsión masiva de migrantes de otras nacionalidades, debido a la gran cantidad de uruguayos en cárceles argentinas, paraguayas y bolivianas, a lo que se suma su política de ser un país abierto a la migración.



“La gran mayoría de la población está en contra de sacar a los ciudadanos extranjeros porque nosotros somos un país de migrantes. Así como, muchas veces Chile, Argentina, Venezuela Colombia y otros países albergaron a uruguayos acá no va a prosperar una medida así”, concluye el experto.



Una postura que se desmarca de la de otros gobiernos sudamericanos que han encontrado en las deportaciones masivas de inmigrantes una vía para hacer frente a la ola de criminalidad que azota esta parte del continente.

Tapón del Darién Foto: AFP

Probablemente, y pese a que su criminalidad no ha estado ligada a la presencia de migrantes, Argentina se sumará a las políticas de mano dura contra la migración bajo la batuta del presidente Javier Milei.



“Hoy lo que tenemos en la inmigración es que viene gente libremente, donde no tiene ningún tipo de restricciones cuando antes teníamos, por ejemplo, el control de delitos penales para entrar”, señaló la canciller Dina Mondino a medios locales, en línea con el programa de gobierno de su partido, La Libertad Avanza, en donde se establece la “deportación inmediata de extranjeros que cometan delitos en el país”.



(Le recomendamos: Claves que explican por qué Chile rechazó segunda propuesta para cambiar Constitución).



Tal parece que la política de expulsión exprés avanza a pasos agigantados en medio del contexto de inseguridad y violencia que golpea a gran parte de los países latinoamericanos y que contrasta con la realidad que enfrentan los migrantes en zonas como el Tapón del Darién, en donde este año se alcanzó una cifra récord de 500.000 personas atravesando por esta peligrosa selva, lo que ha llevado Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) a pedir mayor financiamiento para apoyar tanto a países de origen, como a países receptores de los migrantes que han puesto en jaque las políticas públicas y judiciales en esta parte del continente.





ANDREA AGUILAR

PARA EL TIEMPO

SANTIAGO