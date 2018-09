¿Es justa la condena al expresidente salvadoreño Saca por corrupción?

Una corte de El Salvador condenó este miércoles al expresidente Elías Antonio

Saca a pagar más de 260 millones de dólares como "responsabilidad civil" por una millonaria malversación de fondos estatales, por la que también recibió una pena de 10 años de prisión.

Junto a Saca fueron condenados a penas de cárcel y por "responsabilidad civil" sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente. La misma suerte corrieron el ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga y el excolaborador Pablo Gómez.



"Los imputados son responsables civilmente de los hechos y consideramos procedente condenarlos", dijo la jueza María Ábrego, una de los tres miembros del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador.



Señaló que con el "actuar de cada uno de los imputados se causó daños al Estado" y que formaron una "estructura" dentro de la Presidencia para desfalcar más de 300 millones de dólares.



La condena civil establece que Saca debe pagar al Estado más de 260 millones de dólares, Charlaix 15 millones de dólares, Funes más de 886 dólares y Rank 8,3 millones. Por su parte, Arteaga deberá reintegrar 7 millones de dólares, Castellanos 3 millones de dólares y Gómez 5 millones, que totalizan 300 millones de dólares "exactos".



La juzgadora no detalló la razón por la que la condena civil fue por esa cantidad y no por los 300.347.117,17 dólares, dinero que el mismo criminal señaló que fue "lo defraudado, lo saqueado al Estado y lavado".

La decisión de esta condena civil fue tomada por mayoría y no por unanimidad, como en el caso de las penas de cárcel, dado que el juez presidente del tribunal, Jose Luis Gianmattei, votó en contra.



El juzgador aclaró que prefería dar una "resolución en abstracto" y que el tema de responsabilidad civil lo viera una corte en esta materia para garantizar el "debido proceso, para ser proporcionales en la cuantía y justos".



El abogado defensor de Saca, Mario Machado, aseguró a la prensa que esperara recibir la copia del fallo definitivo, que se entregará el próximo 26 de septiembre, para valorar una "posible apelación en cuanto al tema civil".



"La defensa no está diciendo que no hubo una administración desleal con los fondos, pero no podemos hablar esas cuantías", apunto Machado, quien sostuvo que "si se hubiesen usado mal los más de 300 millones de dólares, no hubiese funcionado Casa Presidencial durante todo ese período (2004-2009)".

El letrado sostuvo que la sentencia civil se basó en peritajes incompletos y que no se incluyeron los pagos para la inteligencia estatal y de la seguridad presidencial, "compensaciones salariales" a los miembros del gabinete de Saca y repuestos del helicópteros.



Saca deberá purgar 10 años de prisión, mientras que sus excolaboradores pagarán entre 2 y 16 años de prisión por peculado y lavado de dinero, la pena más alta corresponde a Gómez. Este exempleado de la Presidencia fue el único que no se acogió al beneficio del "juicio abreviado" para recibir una pena baja a cambio de confesar.



Saca, que llegó al poder bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se convirtió así en el primer expresidente de la democracia salvadoreña en ser condenado por delitos de corrupción. Los casos de corrupción que implican a expresidentes, incluido Mauricio Funes (2009-2014) y Francisco Flores (1999-2004), suman más de 666 millones de dólares.



EFE