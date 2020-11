Video: momento cuando un camión cisterna explotó y dejó varios muertos

Catorce personas murieron el lunes 16 de noviembre, casi todas calcinadas, tras el vuelco y explosión de un camión cisterna que transportaba gas.



El accidente ocurrió en una carretera del estado de Nayarit, en el occidente de México, informaron las autoridades.



Tras un primer reporte de 12 fallecidos y una persona lesionada, la Fiscalía de Nayarit actualizó el número de víctimas a 14, con un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.



El accidente ocurrió en una autopista que va desde Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, hasta Tepic, en Nayarit, justo en la intersección hacia el balneario de Puerto Vallarta.



El vehículo, que arrastraba un doble semirremolque cargado de gas LP, se descontroló, volcó, explotó y afectó a tres automóviles, dio a conocer la Secretaría de Seguridad de Nayarit.



La Fiscalía reporto que los fallecidos corresponden a seis personas que iban en una vagoneta, a tres que estaban en un vehículo blanco, a otros tres que iban en un carro particular y a quien sería el conductor o copiloto del camión cisterna.



El deceso número 14, por su parte, no se ha aclarado: no se sabe si es una persona que fue, inicialmente, reportada como lesionada o de otro cadáver hallado en el lugar del siniestro.



En redes sociales circulan videos del momento de la explosión filmados por quienes estaban en el lugar. En ellos se observa una columna de fuego junto a un cerro, así como personas que salen corriendo para ponerse a salvo.

Así fue el momento de la explosión de la pipa sobre la carretera Guadalajara-Tepic#Nayarit pic.twitter.com/Ctlc5VOBWh — Ciudad y Poder (@ciudad_poder) November 17, 2020

⚠️El momento en que estalla una pipa cargada de gasolina en la autopista Tepic-Guadalajara. Hasta ahora son más de 10 personas fallecidas. pic.twitter.com/xqFZwrB47r — Pao Ortega Aceves (@_PaolaOrtegaA) November 16, 2020

(Si nos lee desde la app vea aquí el video 1 y el video 2 de la explosión).



AFP