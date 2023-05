Bomberos, Carabineros y personal del Servicio de Asistencia Médica de Urgencias (Samu) trabajan en el sector de Cerro 18 en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana en Santiago de Chile, debido a una fuerte explosión que reportaron los vecinos durante la mañana de este jueves.



Según la información entregada por la policía, se trató de un incidente por emanación de gas, la cual ha dejado tres domicilios afectados, nueve personas lesionadas -entre ellas un menor y una en estado de gravedad en el Hospital El Salvador- y una persona atrapada en los escombros del lugar, que ya fue rescatada.

Eso sí, voluntarios de Bomberos rescataron a la mujer que se encontraba atrapada. Tras la emergencia, la afectada quedó bajo una pesada losa de concreto de su vivienda y los voluntarios de Bomberos tuvieron dificultades para comunicarse con ella, en medio de la angustia de la familia.



Así, la mujer fue trasladada a un recinto asistencial con heridas de consideración. Además, su vivienda quedó en riesgo de derrumbe, por lo que personal especializado de Bomberos trabaja en su estabilización.



Bomberos trabaja en el lugar y personal especializado de Carabineros ha acudido para despejar el sector y permitir las labores. En ese sentido se restringió el tránsito en la calle Los Quincheris entre El León y el sector del ascensor Cerro 18.



"Vamos a hacer un despeje de la totalidad del sector de los vecinos de manera tal que bomberos pueda revisar la totalidad del sector para poder descartar que en algún otro domicilio pueda haber emanación de gas", dijo la coronel Alison Larrañaga.



los cuerpos bomberiles realizan las evaluaciones de los daños a raíz de esta emergencia. Y, según información preliminar, habrían dos casas destruidas, mientras que otras dos con daños medianos.



Los vecinos hablaron con los medios de comunicación. El padre del menor lesionado mencionó que "escuché una explosión y me di la vuelta para proteger a mi señora y a mi hijo al lado. Pero fue en un segundo, yo pensé que había caído un avión arriba de las casas y prendí el teléfono y ya estaba todo destruido (…) Yo pensé que me había muerto de inmediato". Su hijo de 17 años fue trasladado al policlínico Guillermo Javier Cornejo.



Otra vecina contó acongojada que "estaba con mi esposo cuando sentimos eso y no supimos (…) y cuando escuchamos el estruendo nos tapamos, no sabíamos estábamos aterrados".



Denisse Madrid, directora de Desarrollo Comunitario de la entidad comunal, sostuvo ante los medios de comunicación que "tenemos 10 heridos, que están siendo cada uno atendidos en los distintos lugares y espacios de salud que tenemos en la comuna".



"Son cinco las viviendas afectadas de mayor gravedad y estamos haciendo el catastro del resto de las viviendas que, seguramente, han tenido un daño colateral menor", agregó, complementando que un albergue está a disposición.

