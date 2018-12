Actor de 'Patito Feo' desmiente versión de Darthés sobre acusaciones

El actor Juan Darthés habló de la acusación de violación hecha este martes por Thelma Fardín, en la cual afirmaba que el hombre había abusado de ella en 2009 en una gira de la popular serie ‘Patito Feo’, en Nicaragua. “Ella se me insinuó. Me quiso dar un beso”, dijo Darthés.

En entrevista con Mauro Viale, periodista argentino, en la casa del actor, y emitida por A24, el acusado se defendió. "Yo nunca violé ni acosé a nadie. Thelma golpeó la puerta de la habitación para decirme que no le funcionaba la llave; yo le dije: 'Estás loca, ¿qué te pasa? Tenés novio'”.



El hombre a quien se refiere Darthés es Juan Guilera, actor de la serie y quien también estaba de gira con ellos. Sin embargo, Guilera desmintió al acusado en una entrevista a Crónica TV, diciendo que en ese momento ya Thelma y él habían terminado. “Al haber cortado con ella no estaba en contacto. No estaba tan cercano a ella para poder percibirla. Habré asumido que estaba triste por nuestra ruptura”.

Juan Guilera interpretaba a Gonzalo en la serie de Teletrece y Disney Channel. Foto: 1. Instagram @guilera_juan 2. juaniaguilerablog

Además, dio nueva información sobre el caso. Según el joven, Darthés lo llamó el lunes, día antes de la denuncia de Fardín y 10 años después de no tener relación alguna. “No sé ni por qué me estaba llamando y me hace dos preguntas. La primera, si seguía en contacto con ella, a lo cual dije que no, que en estos 10 años no había vuelto a estar en contacto con ella. Y la segunda es la que a mí me llamó la atención y da la sensación de que para mí hay una utilización de información o manipulación, porque me pregunta si yo, 10 años después, me acuerdo de que en algún momento yo le dije que Thelma tenía fantasías con él. Le dije 'no, no te dije eso, ni me acuerdo de haber hablado con vos de Thelma'".



Guilera afirmó que la llamada buscaba "meterle un recuerdo que nunca existió" y dijo que su personaje en la serie no se relacionaba con el de Darthés, “¿Cómo iba a hablar de mi ex novia con él?", concluyó.



En la entrevista a Juan Darthés, este retomó una de las frases que usó Fardín en su denuncia y se la atribuyó, afirmando que fue él quien la dijo. “Le dije que mis hijos tenían la edad de ella. La saqué de la habitación; le dije: 'Salí de acá'. No tengo idea de por qué hace esto. Si yo fuera el país, también creería en su palabra, con 100 mujeres diciendo eso".

Por otro lado, Darthés afirmó que acudirá a la Justicia en Nicaragua, -donde se radicó la denuncia- para presentar pruebas de lo que dijo y añadió que la relación con su familia permanece sólida. "Si esto es cierto, soy el primero que me mato, soy el primero que me condeno, pero ya se pusieron en el lugar de Thelma y no es verdad", subrayó.



ELTIEMPO.COM*

Con información de LA NACIÓN (GDA - Argentina)