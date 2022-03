Diecisiete exmilitares colombianos detenidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, exigieron su libertad inmediata; aduciendo maltrato y abusos, según una carta revelada por medios locales este martes.

En la misiva de veinte páginas y escrita a mano los detenidos denuncian "violaciones de derechos humanos, (del) debido proceso y problemas de salud"



(Puede leer: 'Gobierno no ha desconocido derechos de detenidos por magnicidio en Haití').



"Solicitamos coadyuvar en el requerimiento de solicitud de libertad inmediata para todos nosotros", señala el texto dirigido al gobierno colombiano, el organismo estatal de derechos humanos, la ONU y otras organizaciones.

Los términos de legalización de nuestra detención están absolutamente vencidos, en consecuencia, solicitamos el apoyo FACEBOOK

TWITTER

Moise fue asesinado a balazos a comienzos de julio de 2021 en su residencia particular de Puerto Príncipe. Se sospecha que un comando integrado por una veintena de colombianos estuvo a cargo del ataque.



Tres de los presuntos atacantes colombianos murieron a manos de las fuerzas haitianas y otro fue extraditado e imputado en Estados Unidos, adonde llegó después de ser arrestado en Jamaica mientras huía.



"Los términos de legalización de nuestra detención están absolutamente vencidos, en consecuencia, solicitamos el apoyo (...) para radicar esta solicitud de habeas corpus", añade la carta.



(Le puede interesar: Rodolphe Jaar admite que les dio armas a colombianos para magnicidio).

El documento fue firmado por 17 personas desde Puerto Príncipe, donde permanecen recluidos tras el magnicidio.



"A la fecha no se ha informado el motivo de nuestra detención, (...) no tenemos abogado defensor, no hemos sido presentados ante ningún juez", se quejaron los exmilitares.

¿Qué dice el Gobierno colombiano?

La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, ha protestado en distintas ocasiones por el maltrato de estos presos en Haití. Los detenidos alegan "crueldad, xenofobia, vejámenes, torturas físicas y psicológicas".



En enero de 2022, Ramírez también denunció que el cónsul en ese país fue amenazado cuando gestionaba la defensa.



(Le recomendamos: Detenido en Jamaica exsenador haitiano sospechoso del asesinato de Moïse).



Bogotá ha ofrecido su apoyo para resolver los motivos del crimen, que no han sido esclarecidos. Basado en pesquisas que ha recogido junto al FBI, la policía colombiana sospecha que los mercenarios fueron engañados y que solo unos cuantos supieron del plan para asesinar al presidente.

AFP