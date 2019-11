Estas son las declaraciones del exembajador de Guaidó en Colombia

Humberto Calderón Berti se desempeñó como embajador del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en Colombia desde el 29 de enero de este año hasta el pasado 27 de noviembre cuando fue destituido a través de una carta. En esta, el líder de la oposición venezolana explica que la remoción se debe a modificaciones en su política exterior "a fin de lograr objetivos trazados".



Sin embargo, el despido de Calderón ha generado múltiples reacciones, entre las que resalta la versión de que se debió a las investigaciones que él desarrollaba por una supuesta malversación de fondos.



A continuación se encuentran las citas textuales de Calderón durante la rueda de prensa.

¿Cómo es su relación con Leopoldo López? ¿Fue él quien dio la orden de despedirlo?

Moreno destacó que "la relación con con Leopoldo López, como la de Guaidó, no existe. Sobre si la orden de despido fue ordenada por López, el exembajador dijo que "hay que preguntarle al presidente Guaidó".

Declaraciones de Moreno

"Ni quien lo mando se lo cree que es por una reforma de su política exterior", expresó Calderón.



"Tengo una dilatadisima carrera publica en Venezuela. Yo exijo mis credenciales, no vivo de cuentas ni expectativas. Cuando se es muy joven, se dice yo soy honrado, yo no tengo la necesidad de decirlo porque mi trayectoria lo dice", aseguró el exembajador.

Calderón expresó "en Colombia hay 1'600.000 venezolanos, muy pobres la mayoría de ellos, que llegaron huyendo de la tiranía de Nicolás Maduro. Del régimen donde no hay servicios públicos. Aquí hemos sido acogidos por el presidente Iván Duque, por su gobierno, por el canciller Carlos Holmes Trujillo".



"Yo soy diplomático, yo he sido canciller por accidente y fui embajador por accidente.

El centro de mi atención y el centro de mis colaboradores en la embajada ha sido el ser humano".



"El partido de nosotros es Venezuela, no es ninguna parcialidad política. Hemos trabajado sin discriminación alguna, a puertas abiertas para todos. Así me he desempeñado todo el tiempo en mi vida. El que tenga trabajo, PEP (Permiso Especial de Permanencia), medicina, educación. Hemos trabajado sin recursos, ad honoris como ha sido mi caso. Ha sido mi voluntad para servirle al país".

'¿qué se le dijo al presidente de Chile de Colombia, de Paraguay? No lo sé, y al pueblo venezolano no se lo han dicho'

TWITTER

"Recién llegado a Colombia se presentó el caso de Cúcuta, llamado el Cúcutazo. Yo estuve en Cúcuta el 23 de febrero acompañando a Guaido, ¿qué se le dijo al presidente de Chile de Colombia, de Paraguay? No lo sé, y al pueblo venezolano no se lo han dicho. Están en deuda con el pueblo venezolano para explicarle por qué no pasó la comida y la ayuda humanitaria a Venezuela. No fue culpa de Guaidó, fue culpa de la tiranía venezolana".



"La gran mayoría han sido ayudados por Acnur pero llegaron por aparte 148 militares que no fueron ayudados por nadie. Se les encargó a unos funcionarios del presidente Guaidó que sacaron recursos no sé de dónde. El caso es que no los manejaron mal.

La policía colombiana me dio una información que hablaba de prostitutas de mal manejo de recursos de doble facturación, facturación ficticia. Yo les solicite más información".



"A mí me correspondía mandar a hacer una auditoría, porque yo no soy fiscal, ni policía, ni autoridad. El informe de la auditoría me lo enviaron un viernes y el sábado yo se lo envié a Leopoldo López y a Juan Guaidó. Yo no filtré información. Lo importante no es que se haya filtrado la información, sino el hecho que pasó. ¿Cómo voy a criticar yo que la información se sepa? Lo triste no es que se haya sabido, lo triste es que ocurrió".



"Tampoco se trata de que el monto fue muy pequeño. El régimen venezolano tiene acostumbrado a la gente a escuchar 100 millones, pero no importa que esta vez haya sido un monto pequeño. Yo hice lo que tenía que hacer. Presentar eso a los organismos competentes de Colombia, yo no podía condenar a nadie".

'Yo soy muy disciplinado, pero no puedo ser sumiso'

TWITTER

"La Fiscalía de Colombia está analizando el caso. Ellos sabrán por qué se ha demorado tanto. Respeto a las instituciones, porque eso es lo que yo quiero para mi país.

Yo lo único que aspiro es que estemos atentos. Lo que decida la Fiscalía yo lo voy a aceptar".



"Pero no ha sido solo el tema de Cúcuta. Cuando empezaron los diálogos yo tuve mis reservas, porque el gobierno venezolano se ha aprovechado de la gente. Yo dije que a los representantes del gobierno Guaido los estaban 'mangoniando', y eso molestó a todos. Lo que la gente aspira es transparencia. Y pasó lo que yo pronostiqué que iba a ocurrir, fueron un fracaso".



"A mí me enseñaron a ser leal, a ser consecuente. Cuando he encontrado algo mal se lo he dicho. Yo soy muy disciplinado, pero no puedo ser sumiso. Mi obligación con mi familia y con Venezuela es decir lo que pienso y me puedo equivocar, pero es mi responsabilidad".



"Cuando yo miro qué ocurrió en Monomeros. Yo quise dar un ejemplo de una Venezuela distinta en Monomeros. ¿Qué hicieron los partidos?, metieron la mano, metieron gente de no reputación".



"No puede haber en las empresas públicas reparto partidista ni de credenciales. A mí me importa un bledo que la gente sea de cualquier partido, la democracia es respeto y tolerancia".



"Hay muchos partidos en Venezuela que son stalinistas porque no se puede disentir (...) eso no puede ser, eso no es democracia. Nosotros queremos para Venezuela una democracia genuina".

'Hay que tener un gobierno unitario, unas elecciones limpias'

TWITTER

"A los que han robado el país los vamos a buscar para que paguen por las fechorías que han cometido. Yo no participé en la redacción del estatuto. Lo hizo la Asamblea. Hay que tener un gobierno unitario, unas elecciones limpias".



"Va a venir una transición. La transición va a ser más importante que la democracia. Los cimientos de la democracia se van a sentar durante la transición. La transición no puede ser una rebatiña entre los partidos políticos del país, conformada por los mejores hombres del país".



"Otro elemento fundamental son las fuerzas armadas. Yo les quiero enviar un mensaje. La más importante responsabilidad de las fuerzas armadas, además de garantizar la gobernabilidad, es garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. (...) Tienen que ser responsables. La nación venezolana les dio las armas para garantizar la soberanía, pero también para garantizar la democracia. (...) Reaccionen".



"Yo le quiero decir una sola frase a la gente (venezolana). Despierten por favor. No se refugien en una hamaca. Participen en la cuestión pública. Vamos a trabajar todos por recuperar a Venezuela".

'Sobre Cúcutazo, yo lo que sé es que el que mandaba el dinero de Caracas fue premiado con un cargo mejor al que tenía'

TWITTER

