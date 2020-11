Evo Morales regresa a Bolivia después de un año de exilio

El exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019) cruzó este lunes por la mañana la frontera con Bolivia después de casi un año viviendo en Argentina, en un acto que contó con la presencia del presidente argentino, Alberto Fernández.



"No dudaba que íbamos a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto, algo tan histórico y tan inédito, gracias a la unidad del pueblo boliviano y de muchas autoridades y exautoridades del mundo", aseveró Morales desde el puente que conecta la ciudad argentina de La Quiaca con la localidad de Villazón en Bolivia, en donde cientos de personas celebraron su regreso.

Nada más concluir la comparecencia, Morales enfiló el camino del puente en compañía de Fernández, quien lo despidió con un afectuoso abrazo antes de cruzar la frontera y reunirse con sus conciudadanos.



De esta forma, Morales puso definitivamente punto y final a su estancia en Argentina, país al cual ingresó en diciembre del año pasado para pedir refugio después de una salida de Bolivia entre acusaciones de "golpe de Estado".



Simpatizantes de Evo Morales estuvieron celebrando su regreso a Bolivia. Foto: Paolo Aguilar. Efe

El viaje de tres días, que se inició en la ciudad fronteriza de Villazón (sur), estuvo cargado de simbolismo: el exmandatario de izquierda (2006-2019), de 61 años, regresó a su país un día después de la investidura de su delfín político Luis Arce y horas antes de que se cumpliera un año del día en que renunció a la presidencia de Bolivia.



Centenares de personas, muchos indígenas, esperaban desde la madrugada al "padre de Bolivia", aguantando un viento helado, vestidos con sus típicos trajes coloridos, enarbolando carteles y muchas banderas, sobre todo la wiphala, una enseña cuadrangular de siete colores, consagrada como un símbolo oficial de Bolivia durante el mandato de Evo Morales (2006-2019).



"Estamos felices, él es como nuestro padre, el padre de toda esta gente humilde. Volvemos millones, felices. Volvió y siempre estará con nosotros en nuestro corazón", comentó entusiasta Alejandra Choque, una ama de casa de 56 años.



"Nuestro verdadero líder"

Bolivia es de los países latinoamericanos con mayor población indígena (41% de los 11,5 millones de bolivianos). De ellos, 34,6% vive en pobreza y 12,9% en pobreza extrema.



En un contexto agravado por la pandemia del coronavirus, muchos quieren que se repita el "milagro económico" del mandato de Morales, cuando Arce era ministro de Economía: alto crecimiento y reducción de la pobreza (del 60% al 37,2%).



Varios pobladores de Uyuni aseguran que le están agradecidos a Evo por haber construido un aeropuerto y caminos para llegar a esta ciudad ubicada a 3.670 metros sobre el nivel del mar y a pocos minutos del Salar, una inmensa planicie de sal de gran atractivo turístico.



Evo Morales, expresidente de Bolivia. Foto: Juan Mabromata. AFP

Pero Jenny Mamani, una guía turística de 28 años, cree que "los tiempos de

Evo terminaron". "Fue un buen presidente, hizo renacer nuestra cultura, pero al querer quedarse en el poder ha roto la Constitución; entonces ya no es bueno", afirmó.



Morales intentó en 2019 conseguir su cuarto mandato consecutivo, tras lograr que el Tribunal Constitucional le habilitara a postularse pese a que en 2016 había perdido un referéndum sobre la posibilidad de una nueva reelección.

Un "lindo recuerdo en Argentina"

En su breve intervención antes de cruzar el puente, Morales agradeció la ayuda dispensada por el Gobierno argentino durante sus once meses de estancia en Argentina, un tiempo en que se sintió "como en casa".



"Esto es algo que nunca vamos a olvidar, me sentí como en casa, parte de mi vida queda en Argentina. No me sentí abandonado. (Fue) una linda historia, un lindo recuerdo", afirmó el ex jefe de Estado boliviano, quien también tuvo palabras de agradecimiento hacia el Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador.

El presidente argentino, Alberto Fernández (D), saluda al expresidente boliviano Evo Morales (I) en Argentina, en vísperas del regreso de Morales a Bolivia. Foto: Oficina de Prensa de la Presidencia de Argentina

Asimismo, Morales hizo balance de sus trece años como presidente de Bolivia, en los que su Gobierno garantizó la "soberanía e independencia de un Estado" y "la dignidad de un pueblo", agregando que ayudará al nuevo Ejecutivo de Luis Arce.



"Somos la patria grande, un pueblo que trabajamos en solidaridad, pero también complementariedad (...). Compartiré mi experiencia, la lucha sigue mientras existan el imperialismo y el capitalismo", concluyó Morales.

"Volveremos y seremos millones"

Muchos en Bolivia creen que el retorno de Morales puede opacar el flamante gobierno de Arce y se preguntan quién gobernará realmente. El expresidente repite que no se dedicará a la política en estos tiempos.



Morales tenía orden de detención preventiva en Bolivia por acusaciones de "terrorismo", pero ésta fue anulada recientemente por la justicia. Durante los 11 meses que residió en Argentina, Morales escribió un libro titulado "Volveremos y seremos millones", en el que da su versión de la historia reciente de Bolivia.



AFP Y EFE

