Evo Morales llegó a Argentina y pedirá ser refugiado

Evo Morales llegó esta mañana a Argentina. Tras pasar casi un mes asilado en México y unos días en Cuba, luego de renunciar a la presidencia en Bolivia en medio de una crisis institucional por unas elecciones denunciadas por fraude, el exmandatario aymara arribó al país para reunirse con sus hijos.



"Acaba de llegar a Ezeiza, entiendo que también su exvicepresidente. Creo que están acompañados por una exministra y otro funcionario. Viene para quedarse en Argentina supongo", confirmó el flamante canciller, Felipe Solá, en declaraciones al canal TN. Además, explicó que llegó con asilo político y esta mañana pedirá ser refugiado.



"La condición con la que entra es la que le concedí yo anoche, pidió asilo. Les he dado asilo para que entren al país pero están firmando el pedido de refugio. La condición de refugiados la da el Ministerio del Interior y está normada, en cambio el asilo no tiene normas", agregó el funcionario.

Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la #PatriaGrande, estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 12, 2019

Morales aseguró que está "fuerte y animado" y buscará "seguir luchando por los más humildes y para unir a la Patria Grande". "Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la #PatriaGrande, estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad", escribió Morales en Twitter.

Solá también aseguró que hasta ahora no había tenido contacto con Evo, sino que los trámites los llevaba adelante con su exvicepresidente, Álvaro García Linera, y dijo sobre la condición de refugiado: "El reglamento exige una serie de pautas, como el domicilio, etc... Queremos de Evo el compromiso de no hacer declaraciones políticas en Argentina. Es una condición que le pedimos nosotros".



Junto a sus hijos Evaliz y Álvaro Morales llegaron a Argentina desde Bolivia el 23 de noviembre por la tarde en un vuelo comercial que partió desde La Paz, que aún se encontraba convulsionada por la renuncia de Evo y la asunción del gobierno de derecha de Jeanine Áñez en una sesión sin quórum. Los jóvenes entraron sin pedido de asilo.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez (c). Foto: Efe

Presionado por las Fuerzas Armadas y la oposición, Evo Morales renunció a su cargo el 10 de noviembre, horas después de convocar a nuevas elecciones tras el resultado de la auditoría de la OEA que arrojó "serias irregularidades" en los comicios del 20 de octubre, en los que obtuvo su cuarto mandato.



Morales estuvo casi 14 años en el poder y fue el primer indígena en dirigir a Bolivia. Al anunciar su decisión, aseguró: "Renuncio a mi cargo de presidente para que no sigan persiguiendo a dirigentes sociales. Pedimos que no maltraten al pueblo. Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos del MAS no sean más hostigados, perseguidos ni amenazados. Lamento mucho este golpe cívico con algunos sectores de la policía por plegarse para atentar contra la democracia, la paz social, con amedrentamiento de intimidad al pueblo boliviano".



LA NACIÓN

(Grupo de Diarios de América)