‘La OEA se sumó al golpe de Estado’: Evo Morales

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien reside en México desde este martes tras aceptar el asilo, habló en una entrevista con la W Radio sobre los últimos hechos ocurridos en su país y sobre su futuro político.

Morales le envió un mensaje a la Fuerza Pública de Bolivia: “quiero decirle a la Policía que no le metan bala al pueblo, ellos deben proteger la patria”, y dijo que lamenta mucho que las Fuerzas Armadas "ahora están con un golpe de estado".



Frente a las salidas de la crisis política que se vive en su país, dijo que se puede al "respetar la constitución, la democracia y respeto a los pueblos".



El exmandatario detalló cómo fue su complicado viaje hasta México, donde enfrentó problemas desde que despegó el avión y con algunos países. “Yo iba a viajar por Perú, pero se canceló sorpresivamente, entonces necesité ayuda de Paraguay y Brasil”.



Ante la pregunta que le hicieron los periodistas sobre si hubo fraude electoral aseveró que la OEA debe respetar la soberanía. “Yo tenía mucha confianza con la OEA, yo les dije hagan un reconteo de votos, acta por acta. En el informe dice que he ganado pero no se justifica que haya ganado en primera vuelta”.



“Para mí, lamentablemente, la OEA se ha sumado a este golpe de Estado, ellos son unos golpistas”, concluyó el exmandatario.



Luis Almagro, secretario general de la OEA, respondió a las críticas por la falta de pronunciamiento hasta este lunes sobre la crisis que atraviesa del país y dio un discurso durísimo en el que acusó a Morales de robarse las elecciones y de propinarse un autogolpe.



"El golpe de Estado en Bolivia pasó el 20 de octubre cuando sucedió el fraude. Mantener a Morales era preservar a quien se intentó robar las elecciones. Fue un autogolpe…Y debe continuar las investigaciones en contra de los responsables. No se le puede robar a todo un pueblo", sostuvo el Secretario de la OEA, Luis Almagro.





