El expresidente boliviano y líder del oficialista Movimiento al Socialismo ( MAS), Evo Morales, acusó este miércoles al Gobierno de Luis Arce de buscar el fracaso del congreso de ese partido y que el Ejecutivo planifica una " megacoalición" política en caso de que no pueda " usurpar" la sigla de esa organización.

"Advertimos que el plan del Gobierno para descabezar al movimiento indígena y popular es hacer fracasar el Congreso Ordinario del MAS-IPSP en Lauca Ñ, inhabilitarnos con el Tribunal Constitucional o incluso armar algún proceso con denuncias pagadas", escribió Morales en la red social X (antes Twitter).



Pero Morales anticipó que si el Gobierno fracasa "en su intento de usurpar el Instrumento Político del Pueblo ( MAS)", el Ejecutivo de Arce recurriría a la sigla del Partido Socialista 1 (PS-1) o a la conformación de una " megacoalición" para presentarse a los próximos comicios generales.

El expresidente de Bolivia Evo Morales en una visita a Argentina Foto: Fernando Cartagena. AFP

El exmandatario anunció el fin de semana pasado su candidatura para las elecciones generales de 2025, bajo el argumento de que sus seguidores lo están "obligando" y lo han "convencido" para que postule a la Presidencia, lo que aumentó las tensiones en el oficialismo.



El Gobierno consideró que el anuncio es "anticipado" y algunos parlamentarios leales a Arce afirmaron que el MAS no eligió aún ningún candidato, ya que eso se definirá recién a finales del próximo año cuando se celebren las elecciones primarias.



El lunes pasado, las organizaciones sociales e indígenas del Pacto de Unidad, afines a Arce y al vicepresidente del país, David Choquehuanca, convocaron una reunión con la presencia de ambos y a la que también fue invitado Morales, quien finalmente no asistió.



La facción arcista del Pacto de Unidad calificó a Morales de "malcriado" por no presentarse y desconocieron el Congreso del MAS, que se celebrará la próxima semana en Lauca Ñ (Cochabamba), señalándolo de "ilegítimo".También se anunció un cabildo el próximo 17 de octubre en El Alto, ciudad vecina de La Paz.

El presidente de Bolivia, Luis Arce (I) y el expresidente Evo Morales (D). Foto: Fernando Cartagena. AFP

Los seguidores de Morales advirtieron que esa convocatoria es para "deslegitimar" el Congreso del MAS que se gestionó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y está previsto entre el 3 al 5 de octubre.



Las peleas en el oficialismo comenzaron a fines de 2021 ante los pedidos de Morales de cambiar a algunos ministros que Arce ha ignorado, lo que incluso llevó a que ambos bloques proclamen las candidaturas de uno y otro a las elecciones de 2025.