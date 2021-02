Evo aceptó que en Cuba planeó cómo “retomar democracia” en Bolivia

El expresidente de BoliviaEvo Morales afirmó en una entrevista para la agencia de noticias ‘EFE’ que en uno de sus viajes a Cuba planeó retomar la democracia en su país tras la crisis política de 2019.



"Cuando yo fui a Cuba no fue por temas de salud, fui a una reunión de planificación con Cuba y Venezuela, una reunión de alto nivel a ver cómo retomábamos la democracia", afirmó el líder político.

Morales gobernó Bolivia por casi 14 años y en 2019 tuvo que renunciar a la presidencia tras masivas manifestaciones por fraude electoral que certificó, posteriormente, La Organización de los Estados Americanos (OEA). El exmandatario realizó dos viajes a Cuba después de dejar el poder: en diciembre de 2019, cuando era refugiado en México, y en febrero de 2020 al estar asentado en Argentina también como protegido político, según DW.

Por el momento, se desconoce en cuál de las dos visitas se estuvo planeando su regreso a Bolivia. Sin embargo, para ambos viajes, Evo Morales reportó en su momento que eran por motivos de salud.

Yo decía que Bolivia tiene dos pandemias: el virus y el Gobierno de facto en el tema económico FACEBOOK

TWITTER

Recientemente, el expresidente boliviano regresó a su país natal y confesó que lo encontró destrozado económicamente. “Primero por el Gobierno de facto y segundo, también por la pandemia”, dijo Morales en la entrevista.



(Además: Sergio Fajardo lanza una severa crítica a Daniel Quintero).



El exmandatario también relata que existe un interés de Estados Unidos para que él no vuelva a Bolivia ni a Argentina. Por su parte, considera que en la nueva presidencia, en cabeza de Joe Biden, vuelve el ‘capitalismo clasista’ aunque se acabe el ‘capitalismo racista fascista’ que atribuye al mandato de Donald Trump. “Lo que piensan en Estados Unidos (es que) ellos son designados por Dios a dominar el mundo, la soberanía del planeta les corresponde a ellos”, sostuvo el líder político.

El exmandatario, a su vez, afirmó que se encuentra mal económicamente pues, según él, en alrededor de 14 años de presidente no obtuvo mucho dinero. “Viajo por tierra en carro prestado, no saco créditos. Para viajar me garantizan los viajes para poder asistir a los eventos”, dijo. En sus planes está dedicarse a la crianza de peces.



Tendencias EL TIEMPO

*Con información de EFE