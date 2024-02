Paola Roldán, la mujer con ELA que logró la legalización de la eutanasia en Ecuador

Paola Roldán, la mujer con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que logró este miércoles la legalización de la eutanasia en Ecuador, recibió "conmovida y con alivio" la sentencia de la Corte Constitucional que reconoce su derecho a tener una muerte digna.



"Recibo esta noticia muy conmovida y con alivio. Hubo días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda, así que hoy ha sido un momento muy especial para mí", manifestó en una rueda de prensa Roldán, de 42 años, a quien hace tres años y medio le diagnosticaron la ELA.



La mujer, que compareció ante periodistas a través de una llamada de voz, agradeció a todas las personas que la han apoyado hasta llegar a este punto, pues comentó que ha sido "una titánica tarea que no se puede llevar sola".



"He requerido muchas manos que me acompañen. Agradezco a los que me han apoyado y también a mis detractores. La lucha por los derechos humanos no es un camino asfaltado. Hoy Ecuador es un país un poco más acogedor, libre y digno", aseveró.



Paola Roldán, la mujer con ELA en Ecuador que logró la eutanasia. Foto: AFP

Hubo días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda, así que hoy ha sido un momento muy especial para mí. FACEBOOK

Roldán, que tiene una discapacidad del 95 % y permanece postrada en una cama en su casa, comentó que tras conocer la decisión de la Corte Constitucional recibió llamadas de varias personas que la han apoyado y que también están en condiciones de solicitar la eutanasia.



La mujer indicó que pasará los siguientes días con su familia y sus abogados para dirigir todo lo que significa el dictamen del tribunal constitucional, pues "recibir la información es distinto a soñar con ello".



Por su parte, el padre de Paola, Francisco Roldán, admitió que recibió la noticia con sentimientos encontrados. Por un lado la satisfacción de que su hija haya podido conseguir "un hecho histórico, un legado para la sociedad ecuatoriana", y por otro ver más cerca la muerte de su hija. "Eso es fortísimo, pero ahí estamos, apoyándola a Paola", añadió.



Y es que los abogados señalaron que la sentencia es de cumplimiento inmediato si así lo desease Roldán, que desde este miércoles tiene vía libre para recibir la eutanasia por parte de un médico, pues cumple con las condiciones y requisitos preliminares señalados en el fallo.

Paola Roldán y su familia en Ecuador. Foto: AFP

El tribunal, con siete votos a favor y uno en contra, eximió del delito de homicidio a cualquier médico que aplique la eutanasia a un paciente que lo solicite de manera voluntaria libre e informada para poner fin a un gran sufrimiento físico producto de lesiones o de una enfermedad irreversible e incurable.



El abogado Ramiro Ávila afirmó que Roldán cuenta con todos esos requisitos, pues tiene los certificados médicos que acreditan la condición de una enfermedad grave, irreversible e incurable, y un consentimiento informado avalado por un notario y un psicólogo.



El abogado Farith Simón señaló que la sentencia no es aplicable únicamente para Roldán, pues el fallo "es de efectos generales y ampara todas las personas que quieran acogerse a este derecho en el país".

La historia de Paola Roldán

Un día de agosto de 2020, Paola Roldán hacía yoga cuando uno de sus brazos colapsó y cayó al suelo; luego tuvo dificultades para manejar su mano y tomar objetos tan rutinarios para una madre como el biberón de su bebé.



Después caminaba con dificultad y los médicos en Ecuador le hablaban de exceso de actividad, ejercicio y estrés. En Estados Unidos le diagnosticaron la ELA.



Paola "solo puede mover los músculos de la cara, los ojos. El cerebro le funciona absolutamente perfecto, pero no tiene ninguna movilidad en ninguna parte del cuerpo", explicó en noviembre Ramiro Ávila, uno de sus tres abogados.



"Quiero descansar en paz, tranquila y en paz", expresó el lunes la mujer ecuatoriana. "Sé que lo único que merezco es la vida y la muerte con dignidad", agregó vía telemática, postrada en una cama, en una audiencia de magistrados de la Corte Constitucional, durante el inicio del debate de este tema.

Lo que vivo es doloroso, solitario y cruel. Sin embargo, no vengo a exponerme hoy para que me tengan lástima. FACEBOOK

Paola interpuso en agosto pasado una demanda ante ese organismo contra un artículo del código penal ecuatoriano que condena el homicidio con prisión de 10 y 13 años.



A través de un equipo de abogados, planteó que se declare la "inconstitucionalidad condicionada" de esa cláusula para poder morir de manera asistida sin que los médicos sean castigados, además de que el Parlamento elabore un reglamento para aplicar la "muerte digna".



Con una sonda que le suministra oxígeno y acompañada de su esposo, la mujer relató que, debido a la enfermedad, desde hace dos años recurre a la "alimentación parenteral", la administración de nutrientes a través de un catéter directamente al corazón. "Tengo problemas de deglución", señaló. "He rozado la muerte tantas veces".



Paola ha comprado 40 regalos para que le entreguen, año a año, a su hijo en los siguientes cumpleaños y en momentos especiales de su vida, como cuando saque su licencia de conducir, o cuando tenga algún momento espiritual.



"Lo que vivo es doloroso, solitario y cruel. Sin embargo, no vengo a exponerme hoy para que me tengan lástima", dijo Roldán, a quien solo le queda control sobre los músculos de la cara.



Dejando correr lágrimas y pidiendo agua de vez en cuando, sostuvo que representa a "cientos y cientos de voces que hoy salen del silencio" para reclamar la eutanasia como un "derecho".

Esta no es la lucha por morir, yo sé que estoy muriendo, es una lucha de cómo hacerlo (...) en la clandestinidad o puedo hacerlo sostenida en los brazos de mi marido. FACEBOOK

"Esta no es la lucha por morir, yo sé que estoy muriendo, es una lucha de cómo hacerlo (...) en la clandestinidad o puedo hacerlo sostenida en los brazos de mi marido" con ayuda y con legalidad, enfatizó.



Ramiro Ávila indicó ante los magistrados que "Paola abrió las puertas de su casa, de su vida y de su corazón para permitirnos precisar el alcance de un derecho necesario para cientos de personas, que hoy en día en Ecuador están padeciendo sufrimientos graves físicos y emocionales".



"Se ha convertido en la voz de esas personas que en Ecuador representan la cuarta causa de suicidios", anotó el abogado, en referencia a quienes sufren enfermedades incurables.

El derecho a morir dignamente no es sinónimo de eutanasia, sino que existen varios mecanismos. Foto: iStock

¿Qué viene ahora?

Para que Paola Roldán pueda acceder a la eutanasia, la Corte Constitucional ecuatoriana ordenó que se prepare una ley que regule el procedimiento, lo que estará a cargo de la Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Nacional (Parlamento), mientras que el Ministerio de Salud Pública tendrá que elaborar un reglamento.



La Defensoría del Pueblo tendrá seis meses como máximo para preparar el proyecto de ley, y el Ministerio deberá hacer el reglamento en máximo dos meses, mientras que la Asamblea tendrá un año desde la presentación de la iniciativa legislativa para debatir y expedir el cuerpo normativo.



En América Latina, solo Colombia despenalizó la eutanasia, en 1997. Los parlamentos de Uruguay y Chile discuten proyectos al respecto, mientras que en México existe la llamada ley del "buen morir", que autoriza al paciente o su familia a solicitar que la vida no sea prolongada por medios artificiales.

