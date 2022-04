Rodrigo Chaves fue una de las sorpresas en Costa Risa. Con su recién creado partido, Progreso Social Democrático, obtuvo el 52,9 por ciento de la votación que lo proclamará el próximo 8 de mayo en la silla presidencial. Sin embargo, sobre él pesan señalamientos nada sencillos.



Chaves, economista de profesión, desarrolló la mayor parte de su carrera en el Banco Mundial. Por más de 20 años estuvo en el organismo y es parte del currículo que exhibe, pero sobre él pesan dos acusaciones de acoso por parte de subalternas que laboraban junto a él en dicho ente.

Los hechos ocurrieron en Indonesia y están fechados en los años 2008 y 2013. El Banco Mundial impuso sanciones, pero Chaves asegura que todo es falso y que se debió a mal entendidos por "chistes" culturales, y es que algo que lo caracterizó en la campaña fue su lenguaje bastante coloquial y de ataques. "Me como la bronca" era uno de sus dichos.



Las denuncias de acoso han ocasionado reacciones en los círculos feministas, aseguran que es un autoritario y machista, y que eso representa un retroceso en los avances en torno al acaso callejero y la igualdad de por la que han luchado las mujeres.



Chaves ha negado nuevamente las acusaciones y ha insistido en que devolverá la "felicidad" a los costarricenses, quienes han comenzado a ver los efectos de la pandemia en la economía. Actualmente el país tiene una tasa de inflación del 4,9 por ciento, generando una alerta del Banco Central. Este número es el más alto de los últimos 10 años.

Los medios en la mira

El nuevo presidente, quien estuvo 180 días al frente del ministerio de Hacienda, en el gobierno anterior, plantea dar un giro a la política del país. Políticas liberales para salvar la economía en medio de la creciente desigualdad. Pero precisamente los temas monetarios comienzan a incomodarle.

Se le ha acusado de utilizar un fideicomiso privado para su campaña, esto es ilegal según las leyes de Costa Rica, las cuales exigen que el dinero de la campañas circule a través de cuentas bancarias de los partidos políticos.



Ante estos cuestionamientos de la prensa, el funcionario ha cargado contra los medios: "canallas" y "mentirosos" los ha llamado. Sin embargo asegura que defiende la libertad de prensa, incluso su portavoz es la reconocida periodista Pilar Cisneros.

Populismo

El descontento y la abstención marcaron la jornada del domingo -esta última se ubicó en 42 por ciento- . Los ciudadanos se sienten defraudados por la política y el creciente deterioro del país tras el último año del mandatario Carlos Alvarado.



Ante esto, Chaves promete todo lo contrario. Cuestiona la política tradicional y mantiene un discurso en contra del sistema. Actitudes populistas que calaron en los votantes pero que los sectores más conservadores ven con recelo porque podría terminar convirtiéndose en un Nayib Bukele.



El perfil académico de Chaves es alto, pero tiene poca experiencia en el ámbito político y aún no se conoce por completo cómo estará conformado su equipo. Ha prometido levantar la economía mediante la inversión y apoyo a los emprendedores.



"A mí me dicen que soy muy arrogante y muy dictatorial, pero creo que digo las cosas como son y a la gente no le gusta", dijo en uno de sus actos de campaña. También ha dicho que "Costa Rica no es un país pobre, sino muy mal administrado".



Mediante el discurso de devolver el país que fue hace un tiempo, Chaves ha logrado salir victorioso, pero su polémica figura no termina de convencer y más cuando se asemeja a líderes autoritarios, por lo que a partir del 8 de mayo pudiera verse un cambio radical en cómo se ha percibido a Costa Rica en los últimos años.





