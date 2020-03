Coronavirus: ¿cómo se contagiaron los pacientes de Latinoamérica?

Dafne Perez. EFE

Otros tres casos se reportaron el pasado viernes en México, después de que tres señores viajaran a la ciudad de Bérgamo, Italia, para una conferencia de negocios y cuando regresaron empezaron a sentir los síntomas , arrojando positivo en los exámenes.



Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud mexicana, afirmó: "Lo advertimos desde el inicio, esto no se puede contener. Eso no quiere decir que no se pueda mitigar la transmisión hasta el grado potencial de eliminarlo".