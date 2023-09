El ranking anual de la tradicional revista Conde Nast Traveller (CNT) de 2022 posicionó a Colombia como el segundo país más amigable del mundo, convirtiéndose así en el país más amable de toda América del Sur.



Colombia se posicionó un puesto detrás de Polinesia Francesa, considerado por los votantes de la revista de turismo y viajes como el país con la población más amable del mundo.



(Además: ¿Cuáles son los países más felices del mundo?, Colombia descendió en el listado)

"Dicen que puedes viajar por el mundo y que nunca encontrarás un lugar tan acogedor como tu hogar, pero no creemos que eso sea cierto. Desde la gente siempre radiante de Sri Lanka hasta la famosa población de brazos abiertos de Nueva Zelanda, nuestro planeta es el hogar de algunos países muy amistosos, listos para compartir contigo el amor que sienten por su país", señala la revista.



Colombia fue descrita como una región de "cultura colorida, audaz y sincera", lo que le galardonó el segundo puesto en el ranking anual del Readers' Choice Awards 2022 de la revista CNT.



(Lea: Los países más felices del mundo: no, Colombia no es el primero)



A continuación podrá ver el listado completo de los diez países más amigables del mundo:

1. Polinesia Francesa

Facebook Twitter Linkedin

Bora Bora es una de las islas de Sotavento, de las islas de la Sociedad, en la Polinesia Francesa. ​​ Foto: Vincent Gerbouin

Polinesia Francesa es una colectividad francesa compuesta por varias islas. La población total ronda alrededor de los 240 mil habitantes.



Esta pequeña región fue galardonada como el país más amigable del mundo por su clima templado, que lo convierte en un destino al que se puede visitar en cualquier época del año.



Además, cuenta la revista que "los lugareños están encantados de acomodarlo".



(También: Finlandia, el país más feliz del mundo por quinto año consecutivo).



"Divididos en los archipiélagos Austral, Gambier, Marquesas, Society y Tuamotu, los buzos se deleitan en las lagunas bordeadas de coral, los excursionistas entusiastas disfrutan de cascadas que se ciernen sobre un terreno montañoso grande y variado y todo tipo de vida vegetal exótica, mientras que los hoteles acuáticos también lo convierten en un destino favorito entre los recién casados", cuenta la revista.

2. Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Parque Nacional de Chiribiquete, Colombia. Foto: Jorge Mario Álvarez Arango / EL TIEMPO

A pesar de ya no ubicarse entre los 10 países más felices del mundo, Colombia sigue siendo uno de los destinos preferidos para los turistas.



Los viajeros resaltan que nuestro país tiene una "cultura colorida, audaz y sincera". "Las ciudades dan paso a franjas de exuberante jungla, puntuadas por las puntas de las montañas (sus caminos se entrelazan de un lado a otro) y en la base, un floreciente ecosistema marino, con arrecifes de coral con los colores del arcoíris y playas color miel".



Agrega que, "en definitiva, es imposible no dejarse envolver por la música, el ambiente alegre y las ganas de vivir aquí".

3. Nueva Zelanda

Facebook Twitter Linkedin

El Parque Nacional Monte Aspiring forma parte de Te Wahipounamu, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1990. Foto: Departamento de Conservación de Nueva Zelanda

Los habitantes de Nueva Zelanda son famosos en todo el mundo por su actitud relajada y positiva hacia la vida, los maoríes (gentilicio de Nueva Zelanda) "solo han llamado hogar a la isla durante 800 años".



La revista sostiene que la población maorí habría sido "quien primero inició la perspectiva amistosa hacia los visitantes, con la idea de manaakitanga (maorí para hospitalidad), una señal de respeto mutuo por los demás, ayudando a aumentar el valor de la generosidad amistosa entre la gente de aquí".

4. Tailandia

Facebook Twitter Linkedin

Las islas Phi Phi, en Tailandia, son conocidas por las piedras calizas que hacen parte del paisaje y por el turquesa del agua de sus playas. Este destino es cada vez más visitado. Foto: 123rf

Tailandia, oficialmente conocido como el Reinado de Tailandia, es un país ubicado en el Sudeste Asiático. Su capital y ciudad más poblada es Bangkok, el cual es centro comercial y laboral de la región.



La revista define a Tailandia como un país de contrastes que lleva a los visitantes desde calles en las que apenas se puede mover para la gente, los tuk tuks y los vendedores ambulantes de comida hasta extensos balnearios que sentirse casi desierto.



Sus contrastes han sido de gran atractivo para los turistas, que posicionan a este país en el cuarto puesto de la población más amigable.

5. Costa Rica

Facebook Twitter Linkedin

Península de Nicoya, Costa Rica Foto: iStock

El país centroamericano fue galardonado con el quinto puesto debido a la mezcla de parques nacionales, vida silvestre y hermosas playas que lo convierten en un atractivo turístico muy bien complementado con la calidez de sus habitantes.



"Aquí la promesa es caminar a través de la selva tropical, vivir una descarga de adrenalina en los rápidos de los ríos y beber algunos de los mejores cafés del mundo", sostiene la revista.

6. Botsuana

Facebook Twitter Linkedin

En el poco conocido Botsuana está Kalahari, el desierto con mayor extensión del mundo, unos 52.000 kilómetros cuadrados. En sus planicies habitan todo tipo de animales y tiene vegetación. Foto: EFE/Nic Bothma

El primer y único país africano ubicado entre los diez más amigables del mundo es Botsuana, ubicado en África meridional. La revista sostiene que los habitantes de Botsuana "nunca se avergüenzan de mostrarse orgullosas de su cultura".



Asimismo, agrega que "la comunicación abierta es una parte importante de la cultura, principalmente respetando a los ancianos y haciendo contacto visual (evitar esto se considera sospechoso)".



(Le invitamos a leer: ¿Cuánto tiempo debe esperar si le negaron la visa a Estados Unidos?)

7. Perú

Facebook Twitter Linkedin

Una de las actividades que más realizan los turistas en el parque es el 'trekking', conocido en español como senderismo y en el que básicamente se camina y disfruta del paisaje. Foto: Cortesía PromPerú

Ocupando el séptimo puesto, se trata del segundo país de América Latina incluido en este listado.



Los viajeros afirman que es una nación "que parece unir todos los paisajes que podrías experimentar". "Desde los escarpados Andes hasta la cuenca tropical del Amazonas y bordeando las afueras, algunas costas bastante exquisitas, aunque atípicas", cuenta la reseña.



Además indican que "la ciudadela inca del siglo XV de Machu Picchu es quizás el monumento más famoso del país, aunque los lugareños le dirán que la Ciudad Perdida de Choquequirao es mucho más extensa (aunque más difícil de alcanzar a pie)".

Los demás países del ranking

8. Belice: Ubicado en la costa este de América Central, "Belice es un país rico y variado en culturas, tradiciones e historias". Muchos visitantes aprovechan los alrededores perfectos para hacer esnórquel y se dirigen a la Barrera de Coral de Belice para ver el jardín de coral.



9. Sri Lanka: "Conocida por su amor por los visitantes y su genuino deseo de ayudar" Sri Lanka ocupa el noveno lugar. Además, la revista afirma que en la costa sur de este territorio se pueden realizar expediciones de avistamiento de ballenas, así como adquirir coloridos recuerdos de un viaje que seguramente recordará.



10. Filipinas: En el último, pero igualmente codiciado décimo lugar, se encuentra esta nación del sur de Asia. Los lectores escogieron este país debido a que "ha sido elogiado por su capacidad -aparentemente sin esfuerzo- para brindar una hospitalidad genuina a los visitantes, extranjeros o expatriados".

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO: