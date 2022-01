El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, nombró este viernes al expresidente del Banco Central Mario Marcel como futuro ministro de Hacienda, y a la expresidenta del Colegio Médico Izkia Siches en Interior, al presentar un gabinete conformado en su mayoría por mujeres y de gran diversidad política.



(Lea aquí: Gabriel Boric: los desafíos del joven presidente de Chile)



Marcel, independiente vinculado al Partido Socialista, renunció el jueves por la noche como presidente del Banco Central. Antes, ocupó diversos cargos en los gobiernos de centroizquierda, entre 1990 y 2008, y era el preferido para los mercados, que ven en su nombramiento un gesto de moderación en las reformas económicas que busca implantar Boric.

Izkia Siches, futura ministra del Interior o jefa del gabinete, la primera mujer en la historia chilena en ocupar este cargo. Siches tiene 35 años, es médico cirujana de la Universidad de Chile y en 2017 se convirtió en la primera mujer en alcanzar la presidencia del Colegio Médico. Ha tenido una activa participación durante la pandemia.

Hemos conformado este equipo de trabajo con personas preparadas (...) con la capacidad de sumar miradas, distintas perspectivas y nuevas visiones FACEBOOK

TWITTER

El gabinete, de 24 ministros, 14 de ellos mujeres, incluirá para la Cancillería a Antonia Urrejola, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que en la vocería eligió a la diputada comunista Camila Vallejo y en la Secretaría General de la Presidencia, que se encarga de las relaciones con el Parlamento, nominó a su mano derecha, el diputado Giorgio Jackson.



Los últimos dos son exlíderes estudiantiles y diputados, quienes junto a Gabriel Boric lideraron las protestas de 2011 en busca de "educación pública, gratuita y de calidad".



(Le puede interesar: ¿Cómo Chile llega a elegir al presidente más joven de su historia?)



Se trata del primer gabinete de la historia chilena con más mujeres que hombres, de un promedio de edad de 42 años, con presencia de independientes y con la inclusión de otros partidos ajenos a la coalición Apruebo Dignidad con la que Boric ganó las elecciones el 19 de diciembre, integrada por el Frente Amplio y el Partido Comunista.



"Hemos conformado este equipo de trabajo con personas preparadas, con conocimiento y experiencia, comprometidos con la agenda de cambios que el país necesita y con la capacidad de sumar miradas, distintas perspectivas y nuevas visiones", dijo Boric.



Al acto faltaron varios futuros ministros, por encontrase de vacaciones o afectados por casos cercanos de coronavirus.

Guiños a la centro izquierda

Facebook Twitter Linkedin

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric. Foto: Javier TORRES / AFP

Con 36 años, Boric se convertirá el próximo 11 de marzo en el presidente más joven en la historia de Chile y el primero en llegar a La Moneda (sede del Gobierno) que no forma parte de los bloques tradicionales que lideraron el país desde el retorno a la democracia en 1990, la Concertación (centro izquierda) y la Alianza (centro derecha).



Con miras a tener gobernabilidad y unidad en un Parlamento altamente fragmentado y sin mayorías, el futuro gobernante incluyó en su gabinete a partidos de la antigua Concertación que no le apoyaron en primera vuelta, como el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Liberal y el Partido Radical (PR).



Es el caso de Maya Fernández, nieta del derrocado Salvador Allende y futura ministra de Defensa Nacional; del senador socialista Carlos Montes (Vivienda y Urbanismo); de la "pepedé" Jeanette del Rosario Vega (Desarrollo Social y Familia); el liberal Juan Carlos García (Obras Públicas); y la radical Marcela Hernando (Minería).



Pese a que no tienen afiliación y son independientes, los nombramientos de Marcel y Urrejola se interpretan también como un guiño a la ex Concertación, pues son cercanos al socialismo.



"Hoy comienza a escribirse un nuevo capítulo en nuestra historia democrática. No empezamos desde cero, sabemos que hay una historia que nos eleva y nos inspira", indicó el exlíder estudiantil.

Comunistas en el comité político chileno

Entre los hitos del nuevo gabinete, destaca la mayoría de mujeres y la presencia de ocho independientes y tres comunistas, partido que por primera vez con Vallejo estará en el llamado Comité Político, el núcleo duro del Gobierno.



En la cartera de Economía, Fomento y Turismo estará Nicolás Grau, del partido de Boric Convergencia Social (CS), mientras que Trabajo y Previsión Social lo ocupará la comunista Jeannette Jara y Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, también de CS.



La cirujana independiente María Begoña Yarza, exdirectora del Hospital Exequiel González Cortés, asumirá Salud en momentos en que la variante ómicron está disparando los contagios en Chile.



El resto de la nómina ministerial la integran, Marco Antonio Ávila (Educación), Esteban Valenzuela (Agricultura), Antonia Cósmica (Mujer y la Equidad de Género) y Juan Carlos Muñoz (Transporte y Telecomunicaciones). También estarán Javiera Toro (Bienes Nacionales), Claudio Huepe (Energía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Alexandra Benado (Deporte), Julieta Brodsky (Culturas, Artes y Patrimonio) y Flavio Andrés (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación).

AFP y EFE

Más noticias

- Argentina enfrenta el temor por no poder llegar a un acuerdo con el FMI

- El avión de Avianca que terminó en el patio de una casa en Brasil