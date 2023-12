Estas son las 10 medidas del plan económico de emergencia que anunció el gobierno Milei

El Gobierno argentino anunció este martes una devaluación oficial del 50 % en la moneda del país y un paquete de "urgencia" con eje en el recorte del gasto público cuyo objetivo es estabilizar la macroeconomía y evitar una hiperinflación.



En un mensaje grabado, el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, presentó la decena de medidas del plan tras hacer un diagnóstico de la severa situación que atraviesa Argentina y que debe afrontar el nuevo Ejecutivo de Javier Milei

"Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente a una hiperinflación", advirtió Caputo, quien apuntó a la posibilidad de llegar a una tasa de inflación del 15.000 % anual, una "catástrofe" que, aseguró, es "misión" del nuevo Gobierno evitarla.



Para el Ejecutivo de Milei, quien asumió la Presidencia el 10 de diciembre, la "génesis" del problema de Argentina es fiscal, con un déficit financiado con emisión monetaria que produce inflación y que debe ser solucionado "de raíz" mediante la recuperación del equilibrio fiscal.



El paquete de "urgencia" cuya finalidad, según indicó Caputo, "es neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas" de Argentina, incluye una fuerte corrección cambiaria.



El tipo de cambio oficial saltará de 400 pesos por dólar estadounidense a 800 pesos por unidad, lo que implica una devaluación del peso argentino del 50 %.

Juramento de Javier Milei Foto: EFE

Estas son las 10 medidas del plan anunciado

1. No se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia.



2. Se suspende por un año la publicidad del Gobierno nacional en los medios de comunicación.



3. El número de ministerios se reduce de 18 a 9 y las secretarías, de 106 a 54, lo que permitirá una reducción del 50 % de los cargos jerárquicos en la Administración pública y del 34 % de los cargos políticos totales del Estado nacional.



4. Se reducirán al mínimo las transferencias del Estado nacional a las provincias.

5. El Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Las obras de infraestructura serán hechas por el sector privado.



6. Se reducirán los subsidios a la energía y el transporte.



7. El tipo de cambio oficial pasa de 400 pesos por dólar estadounidense a 800 pesos por unidad, lo que implica una devaluación del peso argentino del 50 %.



8. Se reemplazará el actual sistema de regulación de importaciones por un sistema estadístico que no requerirá de la aprobación previa de licencias.



9. Se mantendrán los planes de ayuda estatal para desempleados (plan Potenciar Trabajo) de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto 2023 y se fortalecerán las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan, como la Asignación Universal por Hijo -una ayuda que paga el Estado- y la denominada Tarjeta Alimentar, que permite comprar alimentos a los sectores más vulnerables.



10. Se duplicará el monto de la Asignación Universal por hijo y se aumentará en un 50 % el monto de la denominada Tarjeta Alimentar.



EFE