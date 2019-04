Estados Unidos no descarta intervención militar en Venezuela

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró este martes que tres importantes figuras del Gobierno venezolano, entre ellos el ministro de Defensa, Vladímir Padrino, están en contra del régimen de Nicolás Maduro, y les solicitó volverse oficialmente contra él "esta tarde".



El funcionario estadounidense aseguró que el ministro Padrino, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, y el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Rafael Hernández, han manifestado a la oposición que "Maduro debe irse", a lo que el asesor les pidió actuar para que así sea.

Pese a todo, Bolton aseguró que el levantamiento militar que hubo contra Maduro "no es un golpe de Estado". Sin embargo, reiteró que Washington mantiene "todas las opciones sobre la mesa" y le advirtió a Rusia de que no "intervenga" en el país para mantener en el poder a Nicolás Maduro.



"Creemos que los cubanos han desempeñado un papel muy importante hoy para mantener en el poder a Maduro, posiblemente con la ayuda de los rusos (...). Cuando las vidas de los venezolanos están en juego, esperamos que Rusia no intervenga", expresó Bolton.



Noticia en desarrollo

EFE