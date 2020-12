¿Está Latinoamérica preparada para la vacunación contra covid-19?

América Latina sigue lejos de inyectar las primeras vacunas contra el covid-19. Esta semana, Chile, México, Ecuador, Panamá y Costa Rica despejaron el camino al dar luz verde a la vacuna de Pfizer y BioNTech.



Sin embargo, el reto va más allá de una aprobación, pues para que la vacuna finalmente llegue de forma oportuna a la población hay procesos, como el almacenamiento, el transporte y la distribución de las dosis, que deben ser planificados. Entonces, ¿está Latinoamérica lista para hacerlo?



(Lea aquí: El reto de llevar la vacuna a todos los rincones de América Latina)

Chile

El acceso a una vacuna contra el coronavirus cobra mayor importancia a medida que la enfermedad golpea con más fuerza el continente americano, que sumó casi cinco millones de nuevos casos solo en la última semana, de acuerdo con datos difundidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Chile aprobó este miércoles el uso de de Pfizer-BioNTech, para la que, según el gobierno, se priorizará a la población vulnerable, como los trabajadores de la salud y los adultos mayores.



(Lea también: Colombia, cerca de confirmar sus primeras vacunas contra el covid-19)



Según el director en funciones del Instituto de Salud Publica del país, Heriberto García, el comité de expertos que dio luz verde a la vacunación "analizó materias súper relevantes, por ejemplo, si Chile estaba preparado o no en la logística para recibir vacunas".

Chile tiene hoy día un sistema adecuado para recibir vacunas, tiene esta logística tan compleja para poder vacunar a la población FACEBOOK

TWITTER

Así pues, el funcionario aseguró que "Chile tiene hoy día un sistema adecuado para recibir vacunas, tiene esta logística tan compleja para poder vacunar a la población".



No obstante, aún no hay detalles de cómo será esa logística ni que implicaciones tiene en materia económica y social. Esto, pese a que el país se suscribió acuerdos para dotarse de al menos diez millones de vacunas de Pfizer, más de 14 millones de AstraZeneca y Oxford, 20 millones de Sinovac y ocho millones de la que sea aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



(Lea también: Los dos países suramericanos que picaron en punta por vacuna de Pfizer)

México

Por su parte, México aprobó también la semana pasada el uso de la vacuna de Pfizer, cuyas dosis, al igual que Chile, estarán destinadas primero al personal de salud.



En términos de logística, este país anunció que la vacuna se administrará, al menos de momento, solo en Ciudad de México y en el estado de Coahuila, debido a la ultracongelación necesaria para la conservación del medicamento.



Esto pone en evidencia la dificultad para que, en un país donde ya está aprobada, una vacuna llegue a toda la población.



(Además: Lo que se sabe sobre la llegada de la vacuna de Oxford a Colombia)

México espera recibir 34,4 millones de vacunas de Pfizer. Foto: Jeol Saget. AFP

Así lo mencionó a la AFP en días pasados el epidemiólogo Carlos Trillos, al decir que uno de los retos es el transporte "a los sitios más alejados de las grandes ciudades y a barrios periféricos, con la conservación de la cadena de frío".



México espera recibir 34,4 millones de vacunas de Pfizer-BioNTech, 35 millones de CanSinoBio, 77,4 millones de AstraZeneca y más de 51 millones de dosis a través del mecanismo internacional Covax (Acceso Mundial a las Vacunas contra el covid-19), auspuciado por la OMS.



(Le puede interesar: Cifras récord de casos y muertos por covid en varios países del mundo)



Justamente, la OPS está en conversaciones con las farmacéuticas estadounidenses Moderna y Pfizer para garantizar el acceso universal a la vacuna en América.



Pero aún no hay nada seguro. El subdirector del organismo, Jarbas Barbos indicó que, por el momento, habrá que esperar hasta el 23 de diciembre para saber si realmente habrá un acuerdo que permita un mayor acceso en el continente a las dosis.

La Organización Panamericana de la Salud está en conversaciones con Moderna para garantizar el acceso universal a la vacuna en América. Foto: Joel Saget. AFP

Otros países de la región

Ecuador, que aprobó este miércoles la vacuna de Pfizer, podría considerarse el país de América Latina que, hasta ahora, ha dado más detalles sobre plan de vacunación. Este, según el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, lleva dos meses desarrollándose y se analizaron aspectos como la importación, distribución, almacenamiento y puntos de vacunación.



(Lea también: Los dos países suramericanos que picaron en punta por vacuna de Pfizer)



Las autoridades sanitarias del país dijeron además que, una vez arriben las vacunas a los aeropuertos de Quito y Guayaquil, las nueve coordinaciones zonales se convertirán en centros de distribución.



Asimismo, que el millar de puntos de vacunación adscritos al Ministerio de Salud se pasará a 10.000 a escala nacional, para lo que se capacitará a 20.000 profesionales, y que se invertirán 200 millones de dólares en el plan.



(Además: Aumentan casos de reacciones alérgicas por aplicación de vacuna Pfizer)



Con respecto al almacenamiento de las vacunas en la cadena de frío, Zevallos explicó que cada caja de Pfizer almacenará 5.000 dosis y 1.000 frascos, y que el procesamiento garantiza que se mantengan las dosis a una temperatura de menos 70 grados centígrados, con una validez de hasta seis meses.



Según el medio France 24, algunos países latinoamericanos como Guatemala, en especial con las vacunas de Pfizer y Moderna, podrían tener dificultades en el proceso de mantenerlas en congelación "por lo que su margen de acción se vería visiblemente reducido a tener que contar exclusivamente con proyectos que subsistan con temperaturas no tan bajas, como el de AstraZeneca o Johnson & Johnson".



Por esto y por los beneficios en el transporte es que Nicaragua, de acuerdo con el canal francés, se inclina hacia la vacuna rusa Sputnik V, que "tiene previsto una versión deshidratada óptima para los climas tropicales donde es difícil conservar el medicamento".

Eso es importante porque si solo hubiera una vacuna, sería muy difícil fabricarla para toda la población mundial FACEBOOK

TWITTER

En ese mismo sentido, Peter Hotez, decano de medicina de la Universidad de Baylor, le dijo a la BBC en septiembre, cuando la preocupación por el acceso a las vacunas ya era latente, que creía que diferentes vacunas iban a funcionar.



"Eso es importante porque si solo hubiera una vacuna, sería muy difícil fabricarla para toda la población mundial", dijo para entonces el experto.



(Le recomendamos: El presidente francés Emmanuel Macron da positivo para coronavirus)



Pero el tener variedad de vacunas a disposición puede que no termine siendo tan beneficioso como se cree. De hecho, para el infectólogo Alejandro Macías, que dijo a la CNN que una persona no puede ser revacunada con un tipo de vacuna diferente a la inicial, puede significar "una dificultad logística (...) para todas las naciones".



Todo esto deja entonces a algunos latinos, como los proveniente de Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y demás, a la espera de ser rescatados por iniciativas como el Covax, debido a que sus condiciones financieras que no les permiten adquirir una vacuna.



Mientras otros están aguardando por hechos que demuestren que sus gobiernos están realmente preparados, como muchos ya aseguran, para no solo aprobar sino mantener en condiciones óptimas las vacunas y hacer efectivos los tan nombrados planes de vacunación.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de AFP y Efe

Lea aquí

- Por una niña sin tapabocas, familia completa fue retirada de avión



- La UE acelera el paso para empezar a vacunar antes de fin de año



- EE. UU. dice que tendrá excedentes de vacuna para repartir en el mundo