Eran amantes y pactaron el asesinato del marido de ella: Fiscalía pide más de 15 años de cárcel

La Fiscalía solicitó una condena de 17 años de prisión para la pareja de la víctima y de 18 años para su amante, quienes habrían planeado y ejecutado el homicidio del esposo de ella, según informes judiciales.

El 30 de mayo de 2021, la víctima salió de su residencia ubicada en Avenida Italia y Garibaldi. Dos años de exhaustiva investigación llevaron a la Fiscalía de Homicidios de 3er Turno a imputar a los sospechosos, desmontando así la apariencia de un ajuste de cuentas que inicialmente sugirieron los indicios policiales.

La víctima fue encontrada con un disparo en la cabeza junto a 35 cartuchos de calibre nueve milímetros, algunos gramos de cocaína y algo más de US$ 1.000 en efectivo en su persona. Estos hallazgos, junto con evidencias policiales que lo relacionaban con la barra brava de un club de fútbol, sugerían una sola conclusión.

La reconstrucción de los hechos, basada en la revisión de cámaras de seguridad del Ministerio del Interior, registros telefónicos y análisis de mensajes, reveló que la pareja de la víctima mantenía una relación extramatrimonial con otro hombre, con quien habría conspirado para llevar a cabo el crimen. Testimonios respaldaron esta teoría.

Según los mensajes de WhatsApp presentados en la acusación, la víctima ya sospechaba que su pareja, de la cual se estaba separando, mantenía una relación con otro hombre, y se lo hizo saber.

Al día siguiente, la pareja de la víctima visitó su apartamento, pero con un plan premeditado. A pesar de tener un dispositivo de monitoreo por una denuncia previa de violencia doméstica, lo dejó en su casa para evitar que sonara.

El presunto autor material del crimen aguardaba en las inmediaciones con un arma escondida. Foto:iStock Compartir

De inmediato, envió un mensaje a su amante indicándole: "Está sin", acompañado de un emoji que representaba un arma. Con esto, le advirtió que podía atacar con tranquilidad, ya que la víctima no estaría en condiciones de defenderse.

El presunto autor material del crimen aguardaba en las inmediaciones con un arma escondida y cuando el joven salió, el autor intelectual lo asesinó. Según las investigaciones, tras el homicidio, huyó en un vehículo conducido por un cómplice que ya ha sido condenado por su participación en el crimen.

Durante su declaración, afirmó que habían planeado simplemente ir a buscar ropa, no cometer un asesinato. Los tres agresores se conocían debido a que compartían locales comerciales: la mujer tenía una tienda de ropa y el joven condenado regentaba una barbería.

Además, se descubrió que el autor material del crimen había sido modelo para la marca de ropa de la mujer. La investigación llevada a cabo por la Policía y la Fiscalía también reveló que, cuando el principal acusado fue arrestado por otro delito, la mujer merodeó por la puerta de la Fiscalía, lo cual quedó registrado en las cámaras, e incluso lo visitó en la cárcel.

Una semana después del homicidio, el hombre acusado del crimen fue arrestado por posesión ilegal de un arma de fuego. Durante su encarcelamiento, la mujer le envió varios mensajes, incluyendo uno que expresaba: "Desde que nos conocimos, no estás solo (...) Jamás te dejaría solo, ni en mis sueños, siempre me preocupé y me preocupo por ti".

¿Cuáles son los delitos imputados?



En la demanda, la Fiscalía fundamentó su solicitud de 18 años de prisión para el autor material y 17 años para la mujer implicada en el plan. El primero es acusado de cometer un homicidio “muy especialmente” agravado debido a su relación afectivo-sexual con la coautora del crimen, así como por la premeditación del acto.

La Fiscalía también solicitó prisión preventiva para la mujer, pero fue denegada por la Justicia. Foto:iStock Compartir

Respecto a la mujer, se le imputa el mismo delito en calidad de coautora, ya que su participación fue esencial, aunque no haya disparado el arma. Además, se considera como agravante genérica el uso de arma de fuego y la reincidencia para él, mientras que para ella se toma en cuenta como atenuante su condición de primaria absoluta.

Desde el inicio del proceso, el autor material se encuentra en prisión preventiva, tras cumplir una condena previa por otro delito. Mientras tanto, la mujer está bajo arresto domiciliario debido a su responsabilidad de cuidar a su hija.

En cierto punto del caso, la Fiscalía también solicitó prisión preventiva para la mujer, pero fue denegada por la Justicia.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de El País (GDA), y contó con la revisión de la periodista y un editor.