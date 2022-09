Más de un siglo es lo que se prevé que tardará el mundo en alcanzar la paridad entre hombres y mujeres al ritmo actual.



Así lo señala el más reciente informe sobre brechas de género del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), que indica que las crecientes desigualdades en materia de trabajo o participación política, incrementadas por la pandemia del covid-19, llevarían a cerrar las brechas en 132 años.

El panorama, no obstante, es aún más grave para ONU Mujeres, que advirtió este miércoles que, al ritmo actual, el planeta necesitará hasta 286 años, es decir, casi tres siglos, para alcanzar la paridad.



Pero el escenario varía por regiones. Mientras que Norteamérica requerirá de 59 años para lograr la paridad, siendo la región que menos tiempo necesitaría si avanza como lo hace hoy en día, América Latina y el Caribe tardará 67 años si sigue al ritmo actual, pues cuenta con un índice de paridad del 72,6 por ciento, según el informe para 2022 del WEF.

Y es que la brecha de género en los países de la región dio “pasos agigantados” durante la pandemia. La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) señala que la crisis desatada por el covid-19 generó un retroceso de 18 años solo en la participación de las mujeres en el mercado laboral.



“La mayoría de las medidas que tomaron los países de América Latina y el Caribe no contemplaron que los periodos de confinamiento implicaban un riesgo mayor para las mujeres”, resume Karina Batthyány, secretaria Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y especialista en problemáticas de género.

En palabras de Montserrat Sagot, socióloga y destacada investigadora de la violencia de género en la región, la pandemia situó a las mujeres en un periodo de retroceso “en el que más bien parece que hay que defender lo que ya se ha ganado”.



“Hubo una significativa disminución en la calidad de vida de las mujeres, en su acceso al trabajo remunerado, las mujeres fueron expulsadas en grandes números del sector productivo remunerado y los datos que tenemos es que probablemente podría tardar hasta dos décadas en recuperarse”, explica la experta.

Protestas en Cali durante el Día Internacional de la Mujer. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

En materia de trabajo, las mujeres de la región enfrentan uno de los escenarios más críticos. Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el peor momento de la crisis por la pandemia, es decir, en el segundo trimestre de 2020, se perdieron en total 23,6 millones de puestos de trabajo para las mujeres en América Latina.

El impacto de la pandemia

La OIT estima que, para finales de 2021, 4,2 millones de mujeres seguían sin poder retornar al mundo laboral, mientras que, contrariamente, en el caso de los hombres ya se habían recuperado casi la totalidad de los 26 millones de puestos perdidos.



Esto se debe, según Batthyány, a que en su mayoría las mujeres hacían parte de los sectores de la economía más afectados por la pandemia como el de servicios turísticos, gastronómicos o de atención al cliente. A lo que se suma el gran número de las que hacen parte del sector informal, fuertemente afectado por la crisis. Según ONU Mujeres, al menos 118 millones de mujeres en la región trabajan en la informalidad.



Y la brecha es todavía más amplia si se tiene en cuenta que las mujeres en América Latina se vieron forzadas a abandonar el mercado laboral por cuenta de las tareas de cuidado. El informe del Foro indica que el cierre de escuelas o guarderías hizo que la carga del cuidado cayera desproporcionadamente sobre ellas.



En la subjetividad de los seres humanos se piensa que a los hombres les toca ser proveedores y a las mujeres les toca el cuidado FACEBOOK

“En la subjetividad de los seres humanos se piensa que a los hombres les toca ser proveedores y a las mujeres les toca el cuidado (...) pero los cuidados son una responsabilidad de la sociedad y tenemos que desarrollar instancias, instituciones, espacios, otro tipo de estructuras, en donde nos podamos hacer cargo del cuidado colectivamente”, señala Marta Lamas, antropóloga y feminista mexicana.



El Banco Interamericano de Desarrollo señala que desde antes de la pandemia las mujeres en la región dedicaban entre 22 y 42 horas semanales al trabajo no remunerado, en contraste con las 15 horas que dedicaban los hombres.

En Chile, por ejemplo, las cifras de la Cepal muestran que antes del covid las mujeres dedicaban un 24,7 por ciento de su tiempo al trabajo no remunerado, comparado con un 10,8 por ciento que dedicaban los hombres. Caso similar al mexicano, en el que mujeres y hombres dedicaban 24,2 y 8,8 por ciento de su tiempo al trabajo del cuidado respectivamente.



En el caso de Colombia, el 80 por ciento de las mujeres afirmaron que sus cargas de trabajo doméstico aumentaron desde el inicio de la pandemia.



Una encuesta realizada en julio de 2021 por el Centro de Investigación Social y Económica (CiSoe) y la Fundación Friedrich Ebert para Colombia encontró que mientras casi la mitad de las mujeres dedicaban antes entre una y cuatro horas a las labores de cuidado, en medio de la pandemia el tiempo pasó a cinco horas o más (69,2 %) o 10 horas o más (53,6 %) diariamente.



Madre cabeza de familia haciendo tareas de su propio hogar. Foto: Archivo particular / EL TIEMPO

“Para que haya realmente igualdad de oportunidades, tiene que haber políticas de cuidado que permitan que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo, independientemente de su condición de cuidadora”, señala Batthyahy, agregando que esto se logra creando verdaderas políticas de cuidado que incluyan servicios, políticas de tiempo y prestaciones económicas para el trabajo no remunerado, cuyo aporte económico, según la Cepal, equivale a un 20 por ciento del PIB.



“Que la única alternativa de cuidados no sea el cuidado familiar y femenino, que es prácticamente como se resuelve hoy la situación en nuestros países”, enfatiza.

Sector político, la brecha más grande

El informe del WEF señala que la mayor brecha de género en la región tiene que ver con la participación en el sector político, en donde la paridad alcanza solo el 28,7 por ciento.



En América Latina y el Caribe solo hay tres mujeres presidentas: Xiomara Castro, en Honduras; Sandra Mason, en Barbados; y Paula Mae-Weekes, en Trinidad y Tobago. Solo 14 mujeres han sido jefas de gobierno en la región en los últimos 30 años y el número de alcaldesas electas está por debajo del 15 por ciento, según la Cepal.



En materia de gabinetes o parlamentos la situación es mejor, aunque aún insuficiente. Datos de la Unión Parlamentaria muestran que en la región el promedio de mujeres legisladoras ronda el 30 por ciento, un dato superior a la media global, que se ubica en 26,2 por ciento, según cita la agencia Efe.

“Hay muchos países de nuestra región que ya cuentan con leyes de cuotas que han implicado en términos globales un cierto nivel de avance, pero tenemos que mirar no solo el ámbito de la política representativa formal, sino también cómo participan las mujeres en distintos ámbitos como sindicatos, cámaras empresariales y distintas organizaciones”, dice la secretaria ejecutiva de Clacso.



Pero nuevamente aparecen luces y sombras. Según el WEF, Nicaragua es uno de los países en el mundo con mayor proporción de mujeres en los ministerios (58,8 %) y en el parlamento (50,6 %). Y en México, el 50 por ciento de los miembros del parlamento son mujeres.

Datos que contrastan fuertemente con el 4,9 por ciento de participación de mujeres en los ministerios de Brasil o con el 2,5 por ciento de los escaños que ocupan las mujeres en Haití, según los datos del Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal.



“Y es que cuerpo de mujer no garantiza pensamiento feminista. Para que una agenda de género tenga fuerza se necesita un movimiento actuante, y se necesita tener representantes de ese movimiento puestas en ciertos lugares de toma de decisiones”, agrega al respecto Lamas.

Violencias de género

Datos de ONU Mujeres señalan que dos de cada tres mujeres en la región fueron víctimas de algún tipo de violencia durante los confinamientos por el covid-19



En 2020, al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidios en 26 países de América Latina, basados en los datos de la Cepal. Y, según Clacso, 14 de los 25 países de la zona tienen los índices de crímenes contra las mujeres más altos del mundo.



“El incremento de todas las formas de violencia contra las mujeres, en particular de las más extremas como el feminicidio, está profundamente asociado a la desigualdad. En ese sentido, no sería casualidad que América Latina, siendo una de las regiones más desiguales del mundo, también tenga una de las más altas tasas de feminicidio”, enfatiza Sagot.



Marchas contra la violencia en Ecuador. Foto: EFE

Una investigación de Violentadas en Cuarentena, que analizó 19 naciones de la región, también encontró que solo hasta junio de 2020 hubo más de 1,2 millones de llamadas a las líneas destinadas a denunciar casos de violencia contra la mujer y más de 240.000 denuncias formales por algún tipo de violencia.



Desde Clacso consideran que esta es la verdadera pandemia que enfrentan las mujeres, pues con covid-19 o sin él las cifras son críticas para ellas. Así, en México, uno de los que más genera preocupación en la región, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio habla de entre 10 y 11 mujeres asesinadas al día.



En Brasil, un estudio realizado por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública reseña que cada 10 minutos una mujer es víctima de abuso sexual y que en el país ocurre un feminicidio cada 7 horas. Y en Colombia, datos de Medicina Legal señalan que 2,7 mujeres fueron víctimas de feminicidio cada día en 2021.



“América Latina es el caldo de cultivo por excelencia para el aumento de todas las formas de violencia contra las mujeres porque combinamos una altísima desigualdad, alto nivel de precariedad de la vida, incremento de fundamentalismo y de autoritarismos, y la presencia del crimen organizado”, enfatiza Sagot.



Otra ‘pandemia’ presente es la de las desapariciones y la falta de atención a estas. En México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señala que en lo que va corrido de 2022 seis mujeres han desaparecido por día y hay 748 de las que aún no se conoce su paradero.



“Hay una reticencia de parte de las autoridades para actuar de forma expedita cuando se reporta el caso de una desaparición de una mujer. Hay siempre una gran cantidad de prejuicios. Se parte de que se fue con el novio, se fue con el amante, se escapó de la casa, y ese tipo de prejuicios hacen que no se investigue”, dice Sagot.

Avances y retos

Lamas señala que quizá el mayor avance en materia de derechos de género ha sido en el campo de los sexuales y reproductivos: “Se está viendo un cambio generacional y un cambio cultural en marcha con respecto al derecho a decidir sobre el propio cuerpo”.



Uruguay le dio luces a la región con la despenalización de esta práctica en 2012. Y le siguieron otros. En diciembre de 2020, Argentina despenalizó la interrupción del embarazo hasta la semana 14. En febrero pasado, la Corte Constitucional colombiana despenalizó el aborto hasta la semana 24.



Pero vuelven los claroscuros, especialmente en Centroamérica, en donde países como El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana aún dictan penas de cárcel de entre dos y diez años por interrumpir un embarazo. En El Salvador, por ejemplo, según el Colectivo Feminista para el Desarrollo Local (CFDL), en las últimas dos décadas cerca de 181 mujeres han sido penalizadas por abortos espontáneos.



Grupos en favor y en contra de la despenalización del aborto protestaron frente al Palacio de Justicia, en Bogotá. 21 de febrero de 2022. Foto: César Melgarejo. El Tiempo / @cesarmelgarejoa

“Se estima que aproximadamente entre 5 y 10 mil mujeres pierden la vida al año en la región por abortos clandestinos”, según Clacso.



Para Sagot, el anterior panorama muestra que se vive un periodo de retroceso, al que se suma la vuelta al poder de algunos sectores conservadores que ponen en jaque los avances que han tenido las mujeres en las últimas dos décadas.



Lamas, Batthyahy y Sagot coinciden en que el papel del movimiento feminista será clave para presionar por la puesta en marcha de políticas que recuperen el empleo femenino, que enfrenten la precariedad laboral o que trabajen en redistribuir las cargas de cuidado.



“Si el movimiento de mujeres organizado no se manifiesta, es decir, no se lanza literalmente a las calles, si no se pelea en cada trinchera que tenemos, realmente vamos a retroceder”, llama Sagot.



Pero para ellas, también está claro que la solución no pasa solo por las mujeres ni depende únicamente de acciones individuales, sino más bien de esfuerzos colectivos complejos y de cambios estructurales en la forma en que funcionan nuestros Estados.



“Tenemos que plantear cambios que no tienen que ver únicamente con la condición de las mujeres, sino que tienen que ver con crear condiciones de justicia general para todas las personas, con construir sociedades basadas en una justicia redistributiva, sociedades mucho más auspiciosas y que respetan los derechos humanos y la integridad física y emocional de las personas”, concluye la socióloga.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO