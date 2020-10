‘La pandemia desnudó los problemas fundamentales en América Latina’

Si hay una cosa que ha hecho la pandemia de covid-19, ha sido “resaltar la urgencia” de problemas fundamentales para América Latina. Así lo aseguró a EL TIEMPO Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano y quien será uno de los invitados principales del Congreso Confecámaras 2020 ‘En el camino de la reactivación’, que se llevará a cabo en formato virtual el 30 de octubre. Shifter aseguró que pese a la crisis que ha representado la emergencia sanitaria, la región tiene oportunidades, pero se necesita liderazgo.



¿Cómo ve la situación de América Latina, en medio de la pandemia de covid-19?

Muy complicada, muy difícil. Varía de país a país, pero en general estamos viendo una contracción económica de más de 9 por ciento este año y creo que la pandemia ha desnudado los problemas fundamentales en la región que no han sido atendidos por muchos años y que están pendientes.



La esperanza es que esto sea una llamada de alerta para pensar en dedicar mayor esfuerzo, lograr consenso para mejorar, sobre todo en materia social en la región. Realmente hay deficiencias grandes en temas de salud, educación y otros asuntos. Obviamente, el tema de desigualdad ha vuelto para ser el tema más urgente, más prioritario en la agenda.

¿Cuáles deberían ser los aspectos a los que se les debería poner más atención para tratar de empujar en medio de la crisis?

Hay áreas donde la región ha mejorado. El tema de manejo macroeconómico en general está bien. Pero en cuanto a educación, si bien han crecido los alumnos que van a la escuela, que es algo positivo, la calidad de educación todavía está bastante mala. Lo mismo con el tema de salud, que tampoco ha recibido la inversión social que merece para crear sociedades inclusivas y sostenibles.



Hay que hacer con esos temas lo que se ha hecho con el tema del manejo macroeconómico, dedicar mayor profesionalismo, recursos y realmente crear instituciones sólidas para atender esos problemas muy grandes, que ya sabíamos que existían.



Hace un año, en Colombia y en otros países de la región hubo protestas reclamando mejoras en esas áreas, pero la pandemia ha resaltado aún más la urgencia de atender esos temas. Depende de la voluntad y capacidad de los sectores más relevantes, sector privado, sector público y la sociedad civil, para trabajar juntos y para tratar de arreglar esos temas.

Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano. Foto: Francisco Arteaga

El Fondo Monetario Internacional dijo que la recuperación para América Latina va a tardar mucho tiempo y que los niveles de desempleo serán altos. ¿Cuál es la perspectiva que tiene con respecto a ese asunto?

Podemos esperar momentos significativos en desempleo y en niveles de pobreza y desigualdad. Es lamentable porque en muchos países de la región se han visto avances importantes en el 2000, en la primera década de este siglo, y se hablaba mucho de las nuevas clases medias y sectores que antes estaban en pobreza, pero habían logrado tener mejor acceso a bienes de consumo y otros bienes.

Realmente hubo avances importantes en casi todos los países, algunos más dramáticos que otros.



Pero, en general, la nueva clase media se estaba expandiendo y ahora la tendencia es al revés. Es un revés preocupante porque tiene implicaciones políticas serias y hay mucha gente que está muy frustrada y no está contenta porque la esperanza siempre ha sido que esto ayuda a crecer, a seguir la trayectoria hacia arriba, y esa movilidad social ha mostrado ser muy precaria en muchos países. Esa proyección quedó estancada antes de la pandemia, pero con la pandemia es un golpe muy fuerte.

¿Se tiene una estimación de cuándo se pueda salir de ese estancamiento?

Eso depende de muchos factores y es muy difícil de predecir. Hay gente que dice que puede tomar una década o más de una década. Pero eso depende de las medidas que tomen los gobiernos, el sector privado en la región; sí hay una especie de reconocimiento que tiene que haber mucho más esfuerzo para crear las condiciones para que haya más inversión y producción de empleo con esas medidas.



Creo que se requiere un sector privado que tenga cierta confianza en la región. La confianza depende de si hay Estado de derecho, si hay un entorno con algún nivel de certidumbre, de previsibilidad y también si se dedica a temas importantes, de los que se habla hace muchos años; de infraestructura, que es otra deficiencia, y mayores niveles de productividad. Esos son temas que no son nuevos, pero las condiciones actuales los ha hecho más urgentes y la esperanza es que hay mayor conciencia en la región, porque si no la hay, va a ser muy complicada la situación por muchos años.



Según el Banco Mundial, la pandemia puede llevar a la pobreza extrema a unas 100 millones de personas en todo el mundo. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

¿A cuáles sectores se les debería apuntar en términos de inversión?

A todos los sectores. Obviamente el sector de telecomunicaciones es muy importante. La pandemia ha hecho evidente el papel y valor que toma ese sector y en esto tiene que haber algún tipo de coordinación entre el sector privado y sociedad civil para que haya avances, pero también responsabilidad.



Y son factores de futuro, el mismo sector salud, de educación, energético. También hay algunos países en la región que lamentablemente están tomando decisiones que fortalecen el control del Estado sobre el sector energético. Creo que más bien tienen que buscar la fórmula que combina el papel del Estado con el papel de inversión privada y con la participación y voz de la sociedad civil. Hay que encontrar esas fórmulas (...).



Al final del 2009 se hablaba de una década de América Latina y no pasó porque los líderes de la región no tomaron decisiones que había que tomar. Eso no resulta por magia, sino por la voluntad y compromiso de los sectores más relevantes de la sociedad. Yo creo que por ahí hay salida de esto. La región tiene muchas fortalezas, Colombia tiene muchísimas fortalezas. Hay que construir sobre ellas, pero también ir más allá porque lo que hay no es suficiente.

¿Qué oportunidades ve en este momento de crisis?

Hay oportunidades en el sentido de que la crisis ha sacudido la región. Hay oportunidades en aprovechar mejor lo que ha aprovechado hasta ahora la región, el entorno internacional y distintos actores a nivel internacional de Asia, de Europa, de otras partes; cómo puede beneficiarse más la región.



Es una oportunidad para tratar de mejorar el esfuerzo contra la corrupción, que es un tema pendiente; tratar de fortalecer la seguridad. Lo bueno de las crisis es que hay oportunidades, pero tiene que haber liderazgo para aprovecharlas y tiene que haber voluntad de sectores claves para comparar y llegar a enfoques consensuados para aprovecharlo. Hay mucho que se puede hacer, pero no se puede en contextos tan polarizados y donde la gobernabilidad es tan difícil (...).

¿Cómo ve a Colombia con respecto a los otros países de la región?

Colombia es un país con muchas fortalezas institucionales y también con una historia de reformas importantes, y el papel del sector privado creo que es más dinámico que en otros países vecinos. Eso explica en gran parte el progreso de Colombia. Fue el único país que no tenía una crisis de deuda externa en los años 80, es el único de los cinco países latinoamericanos más grandes con una de las economías más grandes. Es el único que ha tenido un desempeño en los últimos años positivo. Si uno mira Brasil, Argentina o México, y ni hablar de Venezuela, la situación es dramática.



El tema que me preocupa un poco es la falta de consenso y la desazón política que se generó como producto de la paz, el país está dividido sobre este tema, y también la debilidad de algunos aspectos del sistema político, que partidos políticos son bastante más débiles y no han podido realmente generar la coordinación y convivencia y consenso necesarios para hacer políticas públicas más exitosas.



Pero la calidad del aspecto profesional, técnico, de Colombia es mucho más avanzada que la de sus vecinos. Y esto hay que reconocerlo y trabajar con ello para avanzar más, pero tiene que superar esos temas políticos. No es fácil, pero en este momento es el obstáculo principal para Colombia para un mayor progreso.



¿Cuáles son los países de la región donde la pandemia ha tenido mayor impacto y que van a tener más dificultad para salir de esta crisis?

En primer lugar, Perú llama la atención. Es un país que, como Colombia y Chile, ha sido de los mejores performers de la economía en los últimos años y también a principios de la pandemia tuvo un buen liderazgo por parte del presidente (Martín) Vizcarra.



Pero es un país que tiene 70 por ciento del mercado laboral en el sector informal, donde no hay ninguna proyección social y no es posible implementar las medidas necesarias sanitarias en ese contexto. Hay un tema estructural del fondo. Y este año va a ser el país de la región, después de Venezuela, que va a tener una contracción, una caída económica más dramática (...). Ecuador es otro ejemplo de un país que se ve muy golpeado por la pandemia y no tiene las instituciones fuertes que tiene Colombia. Y esto también tomará tiempo para recuperarse.

El aumento del desempleo a causa de la pandemia amenaza con aumentar la pobreza y la desigualdad en Colombia. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Cuáles son las perspectivas para la región si gana Trump o si gana Biden?

Con Trump se puede esperar un poco más de lo mismo y no esperaría ninguna moderación en su retórica, en sus acciones. Tiene en algunos países y con algunos mandatarios, incluyendo el presidente Duque, pero también López Obrador y el presidente Bolsonaro, muy buena relación.



Pero la agenda bajo Trump ha sido muy parcial, muy enfocada en México, en el tema migratorio, en Colombia, en el tema del narcotráfico y de Venezuela. Y creo que si es reelegido, se van a mantener esas prioridades en esos países.



Sin embargo, si Biden sale elegido, se puede esperar una agenda más diversa y más amplia. Incluyendo temas como derechos humanos, democracia, corrupción. Y un tema que ha estado totalmente ausente en la agenda en estos años, pero que es muy importante para todo el mundo, que es el medioambiente y cambio climático.



Es un error pensar que Biden significa un regreso a Obama porque estamos en otro momento. Las políticas en Venezuela no pueden ser como fueron bajo Obama porque Venezuela está en otro momento. Hablando de China, en América Latina era muy distinto a lo que era bajo Obama. Mucho ha cambiado. Es cierto que podemos esperar un enfoque más diplomático, más multilateral que lo que hemos visto con Trump (...).



¿Qué tanto puede Latinoamérica mirar hacia Europa con el fin de encontrar ayuda para superar la pandemia?

Yo creo que algo de cooperación puede esperar, pero también la primera prioridad de Europa va a ser arreglar la casa. Y ahora con ese rebrote del virus, eso va a limitar la capacidad de los gobiernos para comparar con América Latina. Algo habrá, pero no creo que llegará al nivel que es necesario.



